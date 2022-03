Hopper 15 meter (!) med Tesla i boligstrøk – politiet lover dusør

En storstilt politijakt er satt i gang etter at en Tesla-sjåfør i California utførte et livsfarlig stunt – i et boligstrøk i Los Angeles.

Klippet som nå går viralt, viser at sjåføren tar sats og rett og slett hopper av sted nedover i et villaområde.

Kilder skal ha det til at bilen svever rundt 15 meter i lufta, før den brutalt lander og kolliderer med to andre biler som står parkert i veien.

Foreløpig er det ikke kjent hvem som kjørte Teslaen fra 2018, som var en leiebil. Ifølge vitner skal føreren ha stukket fra stedet i en annen bil.

Hendelsen skjedde nylig i Baxter Street i Los Angeles, som er kjent for sine bratte bakker.

Lover dusør

Nå lover politiet i Los Angeles en dusør på 1.000 dollar, tilsvarende rundt 8.700 norske kroner, til de som kan komme med tips om det livsfarlige stuntet.

– Det er foreløpig ingen beskrivelse av sjåføren, og Teslaen ble forlatt på stedet, har en talsperson fra LAPD (Los Angeles Police Department), uttalt.

