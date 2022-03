Tommy Tokyo er død

Tommy Lorange Ottosen, mer kjent som Tommy Tokyo døde i dag tidlig på St. Olavs Hospital, melder avisen Nidaros.

Ventet på lungetransplantasjon

Siden nyttårsaften har han vært innlagt på sykehuset i påvente av lungetransplantasjon, skriver de videre.

Den kjente musikeren ble 50 år.

Tommy Tokyo var kjent som soloartist og frontfigur i Tommy Tokyo and Starving for my Gravy. I 2013 vant han Spellemannsprisen for Årets Rock med albumet «And the Horse Came Riderless».

I et innlegg på Facebook skriver Terje Pedersen som driver plateselskapet Drabant Music, som jobbet med Tommy Tokyo, at konen var sammen med han da han gikk bort. Pedersen har kjent musikeren siden 2007.

– Man kan ikke unngå å bli påvirket, fascinert og tiltrukket av ham. I mitt tilfelle ble det til det jeg vil beskrive som et vennskap. Han var den mest lidenskapelige fyren jeg noensinne har møtt, og det er ingen jeg har diskutert, kranglet, ledd og grått så mye med som han, skriver han i innlegget.

Var i gang med ny plate

Videre skriver han at de var i gang med å lage en plate for året 2022.

– Det skulle være et dobbeltalbum, med 20 låter, som skulle markere hans 20-årsjubileum som artist. Det albumet har vi, sammen med produsent Gøran Grini, spilt inn, og i morges, omtrent samtidig som han dør, sendte Kai Andersen den siste miksen, skriver han.

– For å sitere en annen artist Tommy respekterte svært høyt, nemlig Anne Grete Preus: - verden er grunnleggende urettferdig, skriver han videre.

God kveld Norge har vært i kontakt med Terje Pedersen, og har fått tillatelse til å gjengi innlegget.