Dekket av fuglebæsj: – Oioioi! Det er ikke sikkert du får reddet denne

– Duene på P1 parkeringa på Gardemoen driter i om det er en Tesla eller ei. Tviler på lykke for den stakkaren som eier denne i det han ankommer for å hente bilen.

Det skriver Jan Kåre Heiberg på sin Facebook-side – med bildet av bilen du ser over. En Tesla Model X som er fullstendig dekket av fuglebæsj.

Eieren av bilen kan altså vente seg en skikkelig drittjobb, når han eller hun kommer tilbake fra reisen sin.

«Fugleparty»

Heiberg fra Gjøvik var på vei hjem fra Finnmarksløpet da han så Teslaen på Gardermoen.

– Den så verre ut i virkeligheten enn det bildet viser. Det var et stappet fullt tak med møkk, og det så ut som det hadde vært skikkelig party, sier han til TV 2.

Heiberg tror ikke det er måker som har kost seg på bilen, men fuglearten kaie som ligner litt på kråker:

– Kaie er fredet og det kryr av dem på Gardermoen.

Hans egen bil sto cirka ti meter unna og var helt strøken uten en eneste liten fuglebæsj på seg.

– Jeg tror det kan gå greit utover lakken på den stakkars bilen. Jeg er glad det ikke er min, understreker Heiberg.

Mye syre

– Oioioi! Det der ser virkelig ikke bra ut, dessverre. Jeg er ikke sikker på om han får reddet denne. Fuglebæsj er virkelig ikke bra for lakken. Det er mye syre – som kan etse seg inn og gjøre permanent skade, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Tesla er heller ikke kjent for å ha den tykkeste lakken, akkurat. Men Broom-Benny understreker at det er flere faktorer som avgjør hvor omfattende skaden blir.

– Jeg vet jo ikke om den for eksempel er lakkforseglet. Det vil hjelpe. I tillegg spørs det jo hvor lenge den har stått, eventuelt blir stående, sånn. Jo lenger tid det går, jo mer omfattende blir skadene.

Tesla mest utsatt

Det som er litt spesielt, er at de fleste andre bilene rundt ikke var berørt av det samme problemet. Heiberg forteller at hans bil stod parkert i området, uten at hans bil hadde fått den samme uønskede oppmerksomheten fra fuglene.

Det henger nok sammen med at Teslaen stod parkert under et stort tre.

Men ifølge en undersøkelse gjort av bilpleieselskapet Autoglym i Storbritannia, er det faktisk ikke tilfeldig hvilken biler som er mest utsatt.

Så lett kan du skifte farge på bilen

Rødt mest utsatt

Studien er utført på mer enn 1.000 biler, i fem engelske byer, og viser at røde biler er den fargen fuglene liker best som "toalett". Hele 18 prosent av fuglene valgte fargen rød.

Men at fuglene har noe spesielt mot Tesla, finnes det ingen vitenskapelige bevis for. Enda.

Har du først fått fuglebæsj på bilen din, er det viktig at den fjernes så fort som mulig. Fugleskitt kan gi alvorlig lakkskade, som i verste fall ikke lar seg reparere. Spesielt sommertid og på varme dager, kan lakkskaden bli alvorlig på kort tid.

Les mer om undersøkelsen om fugledritt og fargevalg her

Slik fjernes du dritten

Den beste måten å fjerne ekskrementer er med en myk klut og lunkent vann. Har fugleskitten herdet, lar du kluten ligge godt fuktet over området i 10 minutter, slik at den løses opp, og kan fjernes skånsomt.

Et lite tips til slutt: Bruk hansker eller vask hendene nøye etter at du har fjernet fugleskitt. Avføring fra duer, gjess, stær, måker og spurver bærer noe slikt som 60 sykdommer.

Video: 22 år gammel Passat - er den virkelig rustfri?

Slik kan en dårlig svamp ødelegge lakken på bilen