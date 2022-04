De små kjappe og sporty GTI-bilene hadde sin storhetstid på 80-tallet. Oppskriften var ganske enkel. Man tok et alminnelig karosseri, men puttet inn en større motor, sportsseter, andre hjul og bedre bremser. Så krydret men gjerne det hele med litt stasj i form av spoilere, emblemer og noe annet småtteri. Og vips så hadde men en liten sinna "veps" av en bil. En bil som gjerne satte større og dyrere bilmerker ettertrykkelig på plass.

På den tiden var det ingen som hadde hørt om koreanske Kia. De første bilene derfra dukket opp midt på 90-tallet. Da ofte med gårsdagens Mazda-teknologi under de ikke altfor spennende karosseriplatene.

De siste årene har det skjedd mye med Kia. Både på design og teknologi. De var tidlig ute med elbil. Først med Soul og siden med e-Niro. Før de tidligere i år tok hjem den prestisjetunge prisen "Årets bil i Europa" med den elektriske familiebilen EV6.

Hadde ikke våget å møte opp

Men de gir seg ikke der. Den koreanske produsenten har mye spennende på gang. En av de nærmeste nyhetene derfra er GT-utgaven av Årets Bil-vinneren EV6.

Her har de dratt til skikkelig. De valgte å følge den gamle, gode GTI-oppskriften. Resultatet her blitt en svært kompetent bil.

Hadde noen fortalt meg for noen år siden, at jeg skulle kjøre i over 260 kilometer i timen i en Kia, hadde jeg garantert ikke våget å møte opp på det arrangementet.

Men nå sitter jeg altså her i tyske Frankfurt og venter på akkurat det. Stedet er Autobahn rett uten for sentrum, hvor det er fri fart og altså fullt lovlig.

Det eneste lille skåret i gleden er at vi ikke får kjøre selv. Vi må nøye oss med opplevelsen fra passasjersetet. Men slik er det – og det er en barnslig, men behersket stemning her på Kias hovedkvarter.

Test: Les vår test av Kia EV6 her

Kia EV6 har på kort tid blitt et vanlig syn på norske veier. Nå er en skikkelig heftig utgave på trappene.

Grønt skal det være

Kia EV6 GT kan ved første øyekast se lik ut som den vanlige versjonen av familiebilen, om man ikke er kjenner. Ikke så rart egentlig, for det er under skallet de viktigste nyhetene skjuler seg. Der snakker vi til gjengjeld om seriøse endringer.

Men la oss begynne utvendig. En ny støtfanger foran gir bilen et lavere, litt mer sinna og bredere uttrykk. Hjulene er solide 21-tommere, skodd med Michelin-dekk i størrelsen 255/40 x 21. Felgene har fått et åpnet design for kjøling av de massive bremseskivene på henholdsvis 380 og 360 millimeter foran og bak. Ventilerte så klart.

Bak har støtfangeren fått diffusor under for å sørge for tilstrekkelig marktrykk ved høye hastigheter. Noe som faktisk ikke bare er pynt, men som på denne bilen har en funksjon når speedometret bikker 200 km/t.

Vi begynner dermed å ane konturene av noe. Det forsterkes ytterligere når vi åpner døren og møtes av seriøse bøtteseter. Kledd i skinn og med grønne kontrastfarger i sømmene. En grønnfarge som går igjen på at fra bremsekaliptere og en del andre detaljer innvendig.

585 hestekrefter

Den største jobben er lagt i motorene, hjulopphenget og bremsene. GT er utstyrt med ulike kjøremodus. Det kjennes at dette er godt strammet opp. I Sport er fjæringen hard som en pærekart. I Normal og Eco noe mykere.

Bilen har firehjulsdrift og en elmotor på hver aksel, den kraftigste på 270 kW, bak, mens de på forakselen er på 160 kW. Samlet effekt er på 430 kW, eller hele 585 gammeldagse hestekrefter.

Det er ganske vilt. Det er fortsatt Kia vi snakker om. Til sammenligning kan det jo nevnes at en VW Golf GTI fra 80-tallet har 112 hestekrefter. Noe har skjedd på disse årene. Hvor er GTI-utgaven av for eksempel VW ID.3? Er rollene blant bilmerkene i ferd med å snu? Det kan nesten virke slik ...

Les også: Her var Kia veldig tidlig ute med SUV

Det er detaljene, slik som bremser og hjuldimensjon, som avslører at dette ikke er en helt alminnelig elbil, men et skikkelig råskinn

0-200 km/t på drøyt 12 sekunder

EV6 GT gjør unna 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder. Det blir testet. Jeg har solbrillene plassert oppe på hodet, ikke på nesa. De brillene finner jeg igjen i baksetet etterpå. Såpass fælt går det!

Toppfarten er også frisk, spesielt til elbil å være. Som nevnt, vi snakker om 260 km/t. Vi kan bekrefte at det stemmer, basert på bilens eget speedometer.

Vi måler, helt uoffisielt, akselerasjonen fra 100 - 150 km/ t også. Det tar kjappe tre sekunder, mens 100 -200 km/t tar rundt 9 sekunder. 0-200 km/t skal kunne gjøres på rundt 12 sekunder.

Disse målingene blir gjort med stoppeklokka på mobilen og bilens speedometer. Igjen: Tallene er ikke offisielle. Men det sier litt om at GT er en frisk rakker.

Rent nøkternt, er vel nytteverdien av de gode ytelsene noe begrenset, men det er moro! Det med moro er jo en stor del av "greia" med en GT-bil. Dessuten kan jo bilen absolutt brukes fornuftig og innenfor lovens rammer, her i Norge også.

Styring og bremser skal stå godt i stil til de friske ytelsene. I alle fall i følge vår testsjåfør, som har biltestesting som fulltidsjobb og som kjører racing med Porsche 911 i helgene. Det er mer enn tydelig at gutten hadde håndtert ratt og pedaler tidligere...

Vi kan bare konstatere at Kia ikke er hva de en gang var. EV6 GT er elbilens svar på den gode gamle GTI-bilen. Bare mye råere når det gjelder ytelser.

Les også: Denne Kia SUV-en skal komme på markedet allerede neste år

God sportsseter med god sidestøtte er på plass og her trengs de virkelig når det begynner å gå unna i svingene.

Kommer til Norge – men ingen vet når

Rekkevidden er av Kia oppgitt til 424 kilometer og batteriet er på 77,4 kWt. Strømforbruket er i Eco-modus på 22,7 kWt per 100 km. Etter vår lille testtur som altså innebærer alt fra full akselerasjon til testing i toppfart, ender på over 40 kWt per 100 km, men er neppe veldig representativt for hvordan disse bilene vil bli brukt under mer normale omstendigheter. GT har det samme gode 800-Volts ladesystem som de andre EV6-modellene.

– Jeg kan bekrefte at modellen kommer til Norge. Vi har mange bestillinger på den allerede. De fleste av disse er fra helt nye kunder for oss i Kia. Det er gøy! Vi skal gjøre det som er i vår makt for å gi dem en god opplevelse.

Det sier Christian Lagaard som er kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

– Prisene er ikke endelig fastsatt, men ser ut til å havne i området rundt 620.000 kroner, for denne heftige GT-utgaven, forklarer han.

Bestiller man bil, må man også være forberedt på litt ventetid. Som på mange andre biler akkurat nå.

– Det eneste leie er at vi ikke har noen leveringsdato å kommunisere til kundene akkurat nå, avslutter Lagaard.

Men som kjent – den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves.

Les også: Dette er en av de nærmeste konkurrentene til Kia EV6 GT

Video: Bli enda bedre kjent med nye Kia EV6 GT her