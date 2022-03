Mistenker Ukraina-effekt i hyttemarkedet: – Færre på visning

Jan Nordli solgte hytta da markedet var som hetest under koronaen – nå flater det ut.

En som virkelig fikk kjenne at fritidsboliger var brennhett under pandemien, er Jan Nordli (56). Han skulle selge leiligheten med beliggenhet rett ved skibakken i det populære hytteområdet Norefjell i Viken.

Nordli hadde bare eid krypinnet i fem år, men da han så at markedet var skrapt for hytter i slutten av november i fjor, grep han sjansen og la den ut for salg.

– Vi hadde visninger gjennom helgen, og mandagen etter var den solgt. Den gikk over både markedspris og takstvurdering, sier Nordli, som til vanlig holder til i Bærum.

KJAPT: Jan Nordli, her med hunden Penny, fikk solgt leiligheten på Norefjell i løpet av en helg. Foto: Privat

– Tror jeg traff toppen av markedet

Leiligheten ble lagt ut for 2,49 millioner kroner. Prislapp ved salg: 2,6 mill. Fem år tidligere kjøpte han leiligheten for 1,49 mill.

Nordli tror han traff toppen av markedet.

– Det var bra med klikk og interesse på Finn. Pandemien var der fortsatt, men folk skjønte at den var på hell. Og vinteren nærmet seg da vi valgte å legge den ut. Jeg tror jeg traff toppen av markedet, og følte meg veldig heldig, sier han.

HYTTE-LEILIGHET: Leilighetskomplekset på Norefjell. Foto: Privat

Beslutningen om å selge på Norefjell kom etter at Nordli falt pladask for en annen pandemi-trend. Nemlig bobil.

– Så nå er det bobil-livet som gjelder. Vi var heller ikke flinke nok til å bruke leiligheten på Norefjell. Da er det bedre at noen andre får bruk for den.

25.000 har kjøpt hytte

– Hvem hadde trodd at en pandemi gjorde at fritidsmarkedet tok helt av? sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Under pandemien gikk nordmenn mann av huse for å kjøpe hytte. Det var ikke lenger like enkelt å feriere utenlands, og hyttesalget nådde nye høyder. Fra mars 2020 frem til i dag har omtrent 25. 000 norske familier kjøpt hytte, ifølge Buraas.

SPENT: Terje Buraas i DNB er spent på utviklingen i hyttemarkedet fremover. Foto: DNB

Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, forteller Buraas.

Men den siste tiden har den voldsomme veksten stagnert. Etter et kraftig skifte i markedet, er det helt normalt at det stopper litt opp, sier Buraas.

– Nå er markedet tilbake på normalt nivå eller litt under. Vi ser at markedet ikke har duppet, men flatet seg ut. Det kunne skjedd at det ble et tilsvarende fall etter en vekst, men det har ikke skjedd.

Spesielt glissent

Buraas har bitt seg merke i at det for tiden er spesielt få hytter ute til salgs. Utviklingen tyder på at de mange ferske hyttekjøperne beholder sine nyervervede hytter.

– Nå er det svært få hytter til salgs, og derfor lite å velge i hvis du ønsker å kjøpe.

Ifølge Buraas ligger det 1000 hytter ute på markedet akkurat nå, noe som ifølge ham er veldig lite. Han sier at det normalt sett ligger mellom 1300 og 1500 hytter ute på markedet på denne tiden av året.

Boligmarked-tendenser

Med pandemien så å si avskrevet har det kommet nye trusler på banen. Stikkordet er høyere priser. Hvordan høye strømpriser vil prege hyttemarkedet, er fortsatt en uskrevet historie.

– Nå blir det veldig spennende å se hvordan økte strømpriser påvirker hyttemarkedet fremover, sier Buraas.

Han sier at boligmarked-tendenser nå også åpenbarer seg i hyttemarkedet. Prisene i hyttemarkedet er allerede stigende, ifølge Buraas.

BANK-BANK: Mange nordmenn drømmer om hytte ved sjøen. For noen er drømmen så sterk at de går dør til dør for å høre om eierne vil selge hytta si, sier Terje Buraas i DNB Eiendom. Foto: Berit Keilen/NTB

– Vi er spent på om hyttemarkedet vil havne i samme situasjon som boligmarkedet. At prisveksten blir høyt. Vi ser at medianprisen på fjellhytter er i sterk vekst, og det er enda færre sjøhytter ute på markedet.

Og andre likhetstrekk:

– Det som selges, selges gjerne til høyeste pris. Kjøperne er blitt mer kresne, men kjøpekraften er der.

Ikke bare påvirker krigen i Ukraina strømprisene og drivstoffprisene. Meglere mistenker også at Ukraina-krigen kan ha påvirket hyttekjøpernes atferd.

– Det kom færre folk på visning den første uken av krigen. Vi lurer på om det kan være på grunn av krigen og sjokket som kom. Vi har ikke spurt noen direkte. Det at mange har vært syke og derfor ikke kan komme på visning, kan også være en forstyrrende faktor, sier Buraas.

Fortsatt selgers marked

Med få hytter ute til salgs er det fortsatt gylne tider for hytteselgerne, mener han.

– Det er fremdeles gunstig å være hytteselger, selv om det nå tar litt lengre tid å få solgt hytta på grunn av færre kjøpere.

Det er spesielt gunstig å selge hytta ved sjøen, mener Buraas:

– Det er fordi hytter ved sjøen er så lite tilgjengelig for kjøperne. Vi hører om folk som banker på hyttedørene for å spørre eierne om de vil selge hytta si.

Buraas tror likevel at én type hytte vi skille seg ut som vinner i fremtiden.

– Jeg er sikker på at snøsikre destinasjoner har en lys fremtid. Nordmenn er opptatt av kortreiste opplevelser. Vi er opptatt av å være aktive, og vi skal gjøre alt i fjellet. Gå på ski, gå til fots og jakte.

Har god tro tross høyere strømpriser

Bendik Blumenthal er eiendomsmegler i Nordvik, og opplevde hytte-koket midt under pandemien. Han sier det var en spesiell opplevelse.

Utover sommeren 2020 merket megleren at etterspørselen var mye høyere enn hva han var vant til.

– Dette fortsatte i stor grad ut 2020 og nesten hele 2021. I år har det også vært bra, men vi er ikke helt på samme nivå som under koronaen, i hvert fall ikke ennå, sier Blumenthal optimistisk.

POSITIV: Selv med uroligheter i verden og høyere strømpriser, ser Bendik Blumenthal lyst på fremtiden til hyttemarkedet. Foto: Privat

Perioden mellom vinter- og påskeferie pleier alltid å være ganske rolig, før det tar seg opp rett før ferien, forteller han.

– Til tross for uroligheter utenfor Norges grenser, samt det faktum at vi opplever både høyere priser på både drivstoff og elektrisitet, har vi fortsatt kjempetro på fritidsmarkedet.

Hyttemarkedet fikk ekstra oppmerksomhet under pandemien, men det var også en tydelig trend før koronaens inntog, ifølge megleren.

– Vi opplever at stadig flere nordmenn har rettet blikket mot eiendom på fjellet de siste 10 årene – også med fjellhytte som helårsdestinasjon, sier Blumenthal, som i likhet med Buraas i DNB tror det vil fortsette å være populært.