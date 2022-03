Konkurrentene forsterker seg – Vipers får nei

IHF har åpnet for at utenlandske spillere kan hentes fra Russland, Hviterussland og Ukraina. Norges Håndballforbund sier nei til topphåndballen.

Tidligere denne måneden bestemte IHF at alle lag, ledere og dommere fra Russland og Hviterussland utestenges fra alle sine aktiviteter på ubestemt tid. Grepet tas som en konsekvens av krigshandlingene i Ukraina.

I helgen åpnet IHF for at utenlandske spillere som har profesjonelle kontrakter med ukrainske, russiske eller hviterussiske klubber kan fristilles fra nåværende kontrakter for inneværende sesong og finne seg nye klubber.

Men Norges Håndballforbund har per nå konkludert med at de ikke vil godta slike overganger for lag i 2.divisjon, 1.divisjon og REMA 1000-ligaen for å beskytte konkurransene i topphåndballen nasjonalt. Det er fordi EHF-reglementet sier at for å være spilleberettiget internasjonalt, så må man være spilleberettiget nasjonalt.

– Utfordringen er at du må spille i den nasjonale ligaen for å kunne spille i Champions League. Det er det som er utfordringen til forbundet: de ønsker ikke at vi helt på slutten av sesongen skal få en fordel fremfor andre klubber ved å styrke laget som de nødvendigvis ikke har mulighet til. Det er forståelig, absolutt, sier daglig leder i Vipers, Per Geir Løvstad.

Trener Ole Gustav Gjekstad har også forståelse for forbundets avgjørelse. Flere konkurrerende lag i Europa har hentet spillere.

– Det blir en konkurransevridning til fordel for våre motstandere som kan forsterke seg og gjør det. Men det er nå slik det er og det plager oss ikke for mye, sier Gjekstad som har tatt regjerende Champions League-mester Vipers til kvartfinale i årets turnering.

Stjernespillere som Grace Zaadi, Ana Gros, Beatrice Edwidge og Eduarda Amorim har forlatt sine russiske klubber og startet i nye. Fristen for spillerne å melde overgang var mandag.

TIDLIGERE LAGVENNINER: Eduarda Amorim har tidligere spilt med blant annet Nora Mørk og Katrine Lunde i den ungarske klubben Györ. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi har fått noen henvendelser fra flere spillere om det kunne vært aktuelt å komme til oss. Amorim kunne virkelig tenkt seg det og avsluttet karrieren i Norge. Hun var den som var mest interessert og var mest aktuell, forteller Gjekstad.

Norges Håndballforbund opplyser til TV 2 at dersom EHF hadde gjort en endring i reglementet, hadde de sagt ja til overganger i topphåndballen også. Det danske og det svenske håndballforbundet har gitt signaler på at de legger seg på samme linje som NHF.

Forbundet jobber for å få aktivisert barn og unge som har kommet til Norge, og gi dem et tilbud før de har kommet til sine tildelte kommuner. De tilbyr også spillemuligheter fra 3.divisjon og lavere divisjoner, samt alle aldersbestemte lag.