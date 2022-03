Kjøpte tropisk øyparadis – drømmer om å starte sitt eget land

En gruppe amerikanere samlet inn over to millioner kroner for å kjøpe sin egen øy. Det ble starten på et omfattende prosjekt for å bygge en egen nasjon.

– Hvem vil vel ikke kjøpe en øy? spør amerikanske Marshall Mayer (31) over motorbrøl i det båten skjærer gjennom det krystallklare, turkise vannet i Det karibiske hav.

Med seg om bord har han en CNN-journalist, som for første gang skal sette føttene på øya hvor Mayer er medeier og fortelle historien om deres usedvanlige gründer-eventyr.

Det høres på mange måter ut som en fantasi fra en barnedrøm eller premissene for et oppdiktet skoleprosjekt: å kjøpe en liten øy i et tropisk paradis og starte sitt eget land.

Karene har til og med designet sitt eget flagg (gult,blått, hvitt og grønt) og diktet opp sin egen nasjonalsang.

Drømmen er å skape et sted hvor de selv kan bestemme akkurat hvordan ting skal fungere, et utopi, et slags idealsamfunn.

Saken ble først omtalt av CNN Travel.

PRIVATØY: Gründer Marshall Mayer på sitt første besøk til Islandia i 2019. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

En 15 år gammel drøm

Hjernen bak prosjektet er briten Gareth Johnson (41) fra London, som selv gjorde karriere ved å ta med eventyrlystne folk til utilgjengelige, ekstreme og politisk-omdiskuterte destinasjoner som Syria, Transnistra og Nord-Korea.

Allerede for 15 år siden begynte han å drømme om å starte sin egen mikrostat, og kjøpte internett-domenet letsbuyanisland.com. Han møtte Mayer på en reise til Nord-Korea, og noen år senere begynte de to kompisene å planlegge gründer-eventyret.

– Jeg har alltid vært mega-interessert i mikronasjoner. Alt fra fyrstedømmet Sealand til det skumle herredømmet Melkisedek, og jeg har alltid drømt om å starte min egen, sier Johnson til TV 2.

STORE DRØMMER: Gründer Gareth Johnson begynte å drømme om å starte en mikrostat for 15 år siden. Her på reise i Aleppo i Syria i mars 2022. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

Han har selv bodd utlandet i over 20 år, deriblant i Kina, i Kambodsja og på Caymanøyene.

– Verden er ganske forferdelig akkurat nå, så prosjektet er et lyspunkt for alle oss som er involvert, sier han.

Verdens nyeste mikronasjon

Det ambisiøse prosjektet fikk navnet Let's Buy An Island, og i 2018 tok Johnson og Mayer de første skrittene mot å gjøre drømmen virkelighet og startet en pengeinnsamling for å kjøpe øya som skulle bli til deres egen mikronasjon.

På spørsmål fra CNN sier Mayer at han selv aldri hadde hatt råd til å kjøpe en privat øy, men at givergleden fra investorer som likte deres visjon gjorde det mulig.

– Da Gareth fortalte meg om ideen, tenkte jeg det aldri ville bli en realitet. Men da han begynte å forklare hvor mye en øy kan koste, skjønte vi at det faktisk er deler av verden hvor det var mulig, spesielt om vi spleiset.

Planen var å lage en nasjon hvor de kunne fremme sine egne idealer om demokrati, inkludering og bærekraft som var «i tråd med og forsterket» lovverket i vertslandet Belize i Karribien.

Investeringen skulle bli et slags sosialt prosjekt, og i desember 2019 ble deres ambisjoner virkelighet da de med en innsamlet sum på 250.000 dollar, nærmere 2,2 millioner norske kroner, tok over eierskapet av Coffee Cay, en 1,2 måls ubebodd øy utenfor kysten av Belize City.

– Øya ligger i Karribien, som betyr at vi får de ultimate skryterettighetene på pubben! Vi kan bokstavelig talt fortelle folk at vi eier en karibisk øy, sier Johnson spøkefullt til TV 2.

Siden kjøpet gikk igjennom har Johnson selv besøkt øya fem ganger. I dag har de solgt over 100 aksjer i selskapet til en andelspris på 3250 dollar, omtrent 28.500 norske kroner.

Egen prinsetittel

Om du besøker øya oppdager du raskt at det kun tar noen minutter å gå til fots fra en ende til den andre. Coffee Cay, eller Islandia, som gruppen har kalt landet sitt, er som pikenavnet tilsier formet litt som en lang, tynn kaffebønne.

Investorene som satset på prosjektet eier nå både en andel av belizisk eiendom, men har også investert i det uvanlige nasjonsbyggingsprosjektet, som er komplett med Islandias helt egne nasjonalsang og regjering.

FLAGG: Noen av investorene bak Islandia poserer med mikronasjonens eget flagg. Drømmen er å starte lignende prosjekter i andre deler av verden. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

Under mikrostatens seneste valg i 2018 ble Johnsons samarbeidspartner Mayer valgt som statsoverhode, som har blitt tildelt tittelen «Hans Kongelige Høyhet Prinseregent Marshall Mayer», ifølge deres nettsider.

– Vi faller inn under Belizes suverenitet, men siden vi har en privat øy og et privat selskap har vi fortsatt store muligheter for egen autonomi, forklarer Johnson.

– Vi velger våre egne ledere og stemmer over alle store saker. Hittil har vi hatt veldig få problemer.

ISLANDIA: Den beliziske øya Coffee Cay er hjemmet til mikronasjonen Islandia. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

Islandia er dermed verdens nyeste mikronasjon, et land som til en viss grad hevder uavhengighet, men ikke er anerkjent som sådan av det internasjonale verdenssamfunnet. Akkurat som nasjonsprosjektet Liberland, en øy mellom Kroatia og Serbia, som ble påbegynt i 2016.

Demokratiske prinsipper

Men det er ingen korrupte valg på Islandia, for uansett hvor mange aksjer en investor eier, har alle kun rett på en stemme.

Til CNN sier Johnson at tiden etter president Trump, Brexit og covid-19-pandemien tydliggjorde deres lyst på et demokratiprosjekt.

– Hvis en gjeng vanlige mennesker kan få dette til å fungere, er det kanskje håp for resten av verden også, sa han til krigkasteren.

Alle investorer og besøkende til øya blir automatisk borgere av fyrstedømmet, og gruppa jobber med å lage egne pass. Det er også mulig for folk å støtte prosjektet ved å kjøpe seg «statsborgerskap».

TRANSPORT: For å komme til Islandia må besøkende ta en kort båttur fra Belize City, noen kilometer unna. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

Samtidig er det viktig for gjengen bak Islandia at lokalsamfunnet i Belize får tilbake for turismen, blant annet ved å ansette lokale folk til arrangementer, bryllup og musikkvelder, og ved å tilby guidede turer til resten av landet.

Investorene er også opptatt av å ta del i lokalsamfunnet i Belize, hvor svært mange lever under fattigdomsgrensa. Ifølge World Population Review var Belize det 12. fattigste landet i Sør-Amerika i 2022.

– Vi reiser ikke bare til øya på weekend-turer. Vi reiser også for å se resten av landet, besøke Maya-ruinene, snorkle og besøke ulike landsbyer, sier et av prosjektets tidlige investorer, Morgan Bourven, til Euronews Travel.

INVESTOR: Franskmannen Morgan Bourven er blant investorene på Islandia. Foto: Principality of Islandia Ministry of Tourism

– Det er også en stor del av prosjektet: å forstå hva Belize er og lære landets historie.

Og hva er det neste store prosjektet for nasjonsbyggerne? Å kjøpe et slott.

– Vi vil fortsette demokratiprosjektet vårt, og er seriøst interessert i å kjøpe et slott, sier Johnson.

– Hvem vet, kanskje vi også lager en ny mikrostat.