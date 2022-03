I februar ble Kylie Jenner (24) og Travis Scott (30) foreldre for andre gang, og avslørte at de hadde gitt sønnen navnet Wolf Webster.

Kjendisparet er også foreldre til ei datter, Stormi Webster (4).

Sønnen heter ikke lenger Wolf

Nå forteller Jenner at sønnen deres ikke lenger heter Wolf. Det melder hun selv i en Instagrampost.

– Til informasjon, så er ikke sønnen vårt sitt navn Wolf lenger. Vi følte rett og slett ikke at det var han, skriver hun på Instagram og fortsetter:

– Ville bare dele det, siden jeg ser Wolf overalt, skriver hun videre.

ENDRET NAVN: Kylie Jenner informerer om dette selv i en Instagrampost. Foto: Skjermdump

Hva det nye navnet blir, sier ikke realitystjernen og foretningskvinnen noen ting om.

Holdt den første graviditeten hemmelig

De første romanseryktene om Jenner og Scott startet i 2017. Året etter fikk de sitt første barn sammen. I begynnelsen av oktober i 2019 meldte flere amerikanske medier, blant annet TMZ, at paret hadde valgt å ta en pause.

Nesten et halvt år senere kom nyheten om at de igjen var blitt et par.

Den første graviditeten i 2018 holdt Jenner privat. Da oppholdte hun seg så mye som mulig hjemme for å unngå søkelyset, uttalte Jenner i ettertid.

Superstjernen ble først kjent gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashian». Nå står hun bak sitt eget sminkemerke Kylie Cosmetics, som har gjort henne svært rik.