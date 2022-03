I takt med den pågående krigen, har frykten for at Russland vil ta i bruk biologiske og kjemiske våpen økt i det internasjonale samfunnet. Ekspert Robert Mood mener vi bør være forberedt.

– Den klassiske krigføringen har stoppet opp og Russland leter etter andre utveier. Vi bør ikke utelukke at cyberangrep og bruk av både kjemiske og biologiske våpen kan være mulige utfall, sier Robert Mood i et intervju

med TV 2.



Mood har tidligere vært generalinspektør i Hæren og president i Røde Kors.

– Om det skulle skje, vil det ramme sivile hardt, legger han til.

KAN FÅ FATALE KONSEKVENSER: Robert Mood er norsk offiser og generalløytnant. Han har tidligere vært generalinspektør for Hæren. Nå mener han den klassiske krigføringen i Ukraina har stoppet opp, og at Russland leter etter andre utveier. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Anklager Ukraina og USA

Det russiske utenriksdepartementet har gjentatte ganger hevdet at Ukraina har ødelagt «bevis» for programmer med biologiske våpen.

– Vi bekrefter fakta avslørt gjennom spesialoperasjonen i Ukraina, at Kyiv-regimet har ødelagt bevis for militære programmer for biologiske våpen som de hadde innført. De var betalt av det amerikanske forsvarsdepartementet, sa talskvinnen Maria Zakharova 9. mars.

Mange, deriblant Ukrainas president Zelenskyj, frykter påstandene vil føre til at Russland selv kommer til å bruke biologiske eller kjemiske våpen i krigen.

💬 #Zakharova: We confirm facts revealed during the special military operation in Ukraine, which prove that the Kiev regime has been destroying the evidence of military biological programmes Kiev was implementing. They were funded by @DeptofDefense



— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 11, 2022

USAs president Joe Biden har flere ganger, senest natt til tirsdag, uttalt at «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina.

Han sier i en tale at Russlands uttalelse er et tydelig tegn på at de kommer til å ta i bruk denne typen krigføring.

– Det er rett og slett ikke sant. Det garanterer jeg dere, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin, og påpekte at Russland nylig har anklaget USA for å ha lagre med kjemiske og biologiske våpen i Europa.

Biden talte da han møtte amerikanske bedriftsledere i Washington natt til tirsdag.

Biden gjentok at om Russland tar i bruk slike ødeleggende våpen, vil det utløse et kraftfullt svar fra USA og vestlige allierte. Putin «vet at det får alvorlige konsekvenser på grunn av et samlet Nato», sa Biden uten å spesifisere hvilke handlinger som i få fall utløses.

Kan få fatale konsekvenser for sivile

Robert Mood sparer ikke på beskrivelsene når TV 2 spør han om hvilke konsekvenser en slik krigføring kan få.

– Det vi kommer til å se er et stort antall sivile som kveles av sine egne lunger og dør på en grusom måte. Kanskje dette vil være en strategi som kan brukes i storbyene i Ukraina, for eksempel i Mariupol, for å få ukrainerne til å overgi seg, sier Mood.

Han mener hele situasjonen minner om oppspillet til bruk av kjemiske våpen i Syria, og at informasjonsspillet er en minst like stor del av taktikken.

– Russland kan bruke denne type våpen og deretter skylde på Ukraina. I vår del av verden vet vi at man i liten grad vil tro på dette, men i andre deler av verden, hvor man lettere kjøper Russlands argumenter, vil det så en tvil. Denne tvilen er svært viktig for Russland nå som krigen fortsetter.

Fakta om biologiske våpen: Biologiske våpen er levende mikroorganismer eller gifter fra slike organismer som blir brukt til å framkalle sykdom.





Forbudet mot bruk av biologiske (og kjemiske) våpen ble slått fast i Genève-protokollen av 1925.





Biologivåpenkonvensjonen er en internasjonal avtale om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av biologiske våpen og toksinvåpen og ødeleggelse av slike våpen.





Biologivåpenkonvensjonen var den første nedrustningsavtale som inneholder et totalforbud mot en hel kategori av masseødeleggelsesvåpen.



Kilde: SNL

– Det er vanskelig å spå hva som foregår i Putins hode, men jeg blir mer og mer sikker på at vi skal være varsomme og ikke utelukke noen ting, legger Mood til.

– Manipulasjon av humanitære korridorer

Humanitære korridorer er stadig et tema når Ukraina og Russland møtes til forhandlinger, men ingen av samtalene har ført til midlertidig våpenhvile.



Mood påpeker at de humanitære korridorene som skal frakte sivile flyktninger trygt ut av Ukraina også er en arena for manipulasjon av situasjonen.

– Et av de største dilemmaene med de humanitære korridorene er at det fraktes store menger våpen og militært utstyr fra Nato-land i de samme korridorene. Dette øker risikoen for manipulasjon og er en stor fare for sikkerheten til de sivile.

PÅ FLUKT: Hver dag ankommer titusenvis av krigsflyktninger Lviv i Vest-Ukraina. Etter at de russiske angriperne begynte med terrorbombing av sivile boligområder, har flyktningstrømmen økt enormt. Foto: Aage Aune / TV 2

– Russland kan altså bombe sivile i disse områdene og skylde på at våpentransporten er legitime mål, sier Mood.

Han legger til at dette gjør det vanskeligere for hjelpearbeidere og organisasjoner å yte nødhjelp i områdene.