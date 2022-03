Tragedien ryster Sverige: – Vil skape uro på flere skoler

To kvinnelige lærere ble drept på en videregående skole i Malmö mandag. En 18 år gammel elev er mistenkt for mord. Ifølge politiet er motivet fortsatt uklart.

Mandag ettermiddag ble svensk politi varslet om en pågående og svært alvorlig hendelse på en skole i Malmö.

En 18 år gammel mann skal ha gått til angrep med øks og kniv inne på skolen.

To kvinnelige ansatte ble sendt til sykehus etter hendelsen. De døde av skadene de ble påført senere mandag kveld.

Mannen, som er elev ved skolen, er pågrepet og mistenkt for drap.

Tirsdag formiddag innkalte svensk politi til pressekonferanse.

AVSPERRET: Skolen ble stengt etter hendelsen. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Ble pågrepet på ti minutter

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.12.

– Når vi kom dit var det rolig. Det fantes det opplysninger om at det skjedde noe i tredje etasje, så derfor avanserte politiet raskt dit. Der fant vi to skadde og den mistenkte gjerningspersonen, sier Petra Stenkula, politiområdesjef i Malmö.

18-åringen ble pågrepet ti minutter etter politiet ble varslet. Han er opprinnelig fra Trelleborg. Politiet gjennomførte en husransakelse tirsdag.

Han er ikke tidligere straffedømt, og politiet vet foreløpig ikke hva motivet hans var.

– Vi kommer til å kartlegge han nærmere, sier Stenkula.

Politiet vil fortsette jobben med å avhøre vitner, samt gjennomgå videomateriale.

BLOMSTER: Folk har begynt å legge ned blomster ved gjerdet rundt skolen. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

– Tragisk

– Det er med stor sorg jeg står her i dag. Dette er en tragisk hendelse hvor to medarbeidere mistet livet, sier Anneli Schwartz, som er videregående- og voksenopplæringsdirektør.

Hun understreker at en skole skal være en trygg plass å være.

– Dette kommer selvfølgelig skape uro på øvrige skoler, sier Schwartz.

Derfor settes det inn en rekke tiltak på den berørte skolen, men også andre rundt i Sverige. Blant annet skal elevhelseteam være tilgjengelige for å kunne snakke med elever som har behov.

ETTERFORSKER: Petra Stenkula holdt politiets pressekonferanse tirsdag. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Usikker kobling

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsen og er derfor sparsommelige med detaljer rundt den mistenkte mannen.

– Vi vet ikke nå om han har noen kobling til medarbeiderne. Det vil nok ta tid før vi vet sikkert hva motivet har vært, sier Stenkula.

Politisjefen vil ikke gå inn på hva vedkommende har forklart i de innledende avhørene.

Svenske medier meldte mandag om at den mistenkte gjerningspersonen selv varslet politiet om hendelsen.

– Jeg sitter i tredje etasje og jeg har lagt fra meg våpnene og jeg har drept to personer, skal han ifølge Aftonbladet ha sagt.

– Det finnes opplysninger om det og vi kommer til å undersøke hele kjeden. Men det var også flere personer som varslet, sier Stenkula.

Ifølge ansatte på skolen skal 18-åringen har oppført seg underlig den siste tiden, noe som skal ha vakt bekymring, meldte medier.

Stenkula sier at det florerer en rekke rykter i etterkant av hendelsen, og at politiet vil etterforske hendelsen for å finne ut av akkurat hva som har skjedd.

Ifølge politiet ble ikke ytterligere personer skadd i hendelsen.