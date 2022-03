Hevder å ha avverget drapsforsøk på Zelenskyj

Ukrainas kontraetterretning sier den har avverget mulige forsøk på å drepe president Volodymyr Zelenskyj. Han befinner seg i Kyiv, der det mandag ble innført et portforbud som skal vare frem til onsdag.

En gruppe russiske sabotører ledet av en agent fra Russlands hemmelige tjeneste ble pågrepet i grenseområdet mellom Ukraina, Slovakia og Ungarn, melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Gruppen på 25 menn skal ha hatt i oppdrag å utføre sabotasjeoperasjoner i regjeringskvartalet i Kyiv og i andre deler av landet.

Planen var angivelig å utgi seg for være medlemmer av de ukrainske væpnede styrkene for å komme seg hovedstaden. Meldingene kan ikke bekreftes fra uavhengig hold.

Den ukrainske regjeringen har flere ganger hevdet at russiske grupper har forsøkt å komme seg til Kyiv for å drepe Zelenskyj.

Tidligere drapsforsøk knyttes til Kreml

En Kremlin-finansiert, privat paramilitær enhet som kalles Wagner, skal stå bak noen av de tidligere drapsforsøkene. Dette skriver blant annet avisa The New York Post. Tidligere denne måneden skal Zelenskyj også ha blitt forsøkt drept av Tsjetsjenske leiesoldater.

Flere mål

I tillegg til presidenten, skal flere av hans nærmeste medarbeidere være et mål for de innleide elitestyrkene, ifølge ukrainske forsvarsmyndigheter. Zelenskyjs sjefsrådgiver Andriy Ermak skal være ett av målene, og statsminister Denys Shmyhal et annet.