Kampene i Mariupol fortsetter

Kampen om Mariupol fortsetter etter at ukrainske styrker avviste en russisk oppfordring om å legge ned våpnene og forlate byen.

Mandag ble det meldt om gatekamper i den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet, samtidig som den ble beskutt fra land, luft og hav.

Nesten 350.000 mennesker skal fortsatt være innestengt i den beleirede byen, uten vann og elektrisitet.

Søndag ble det meldt at en kunstskole ble truffet i et russisk angrep, men det er fortsatt uklart hva som har skjedd med flere hundre sivile som ifølge ukrainske myndigheter oppholdt seg i tilfluktsrom under bygningen.

En kvinne som har mistet mannen sin i angrepet på Mariupol 12. mars gråter på gulvet på et sykehus Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB

– Ingen bygninger igjen

De som har greid å flykte fra byen, forteller at ødeleggelsene er enorme.

– Det er ingen bygninger der lenger, sier Maria Fiodorova (77).

Mandag krysset hun grensen til Polen etter en fem dager lang reise.

Olga Nikitina, som søndag ankom Lviv vest i Ukraina, sier at vinduene i leiligheten hennes ble knust i skyting, og at det var minusgrader innendørs.

– Det var kamper i alle gatene. Alle hus ble et mål, sier hun.

Separatistkontrollert leir

I Bezimenne rett øst for Mariupol var det mandag en lang bilkø med internt fordrevne som var på vei til en leir bygd av de russiskvennlige separatistene i Donetsk. Om lag 5.000 mennesker fra Mariupol skal være innkvartert her.

En kvinne som kun oppgir fornavnet sitt Julia, sier at familien dro til Bezimenne etter at bombeangrep ødela de seks husene bak hennes eget hjem.

– Det var derfor vi satte oss i bilen, på egen risiko, og reiste i løpet av et kvarter, fordi alt er ødelagt der, lik ligger rundt omkring. De lar oss ikke passere overalt, det er skyting, sier hun.

Det er imidlertid uklart om russerne vil greie å ta kontroll over byen innen kort tid, eller om kampene vil fortsette.

– Fra utsiden kan ingen si om byen virkelig er i ferd med å tas, sier Keir Giles, Russland-ekspert ved den britiske tenketanken Chatham House.

Ukjent antall ofre

I helgen lovet russiske myndigheter å opprette trygge fluktveier ut av Mariupol hvis ukrainske styrker la ned våpnene før daggry mandag. Den ene ruten skulle føre østover til Russland, mens den andre skulle gå vestover til andre deler av Ukraina.

Oppfordringen ble kontant avvist av ukrainske myndigheter.

Ifølge myndighetspersoner i Mariupol er minst 2.300 mennesker drept i byen under beleiringen, hvorav noen er blitt begravd i massegraver. Det er imidlertid frykt for at det reelle tallet er langt høyere.

For dem som er igjen er forholdene brutale, uten strøm, vann, matforsyninger og kontakt med omverdenen.

– Det som skjer i Mariupol er en storstilt krigsforbrytelse, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Hvis Mariupol faller, vil russiske styrker ha etablert en landforbindelse mellom Krim-halvøya til de opprørskontrollere områdene øst i Ukraina, samt til Russland.