Bilsalg er et svært godt samfunnsbarometer. I gode tider fyker bilsalget til værs, både av nye og brukte biler. På samme vis reagerer dette markedet øyeblikkelig når dramatiske hendelser inntreffer, og folk begynner å føle usikkerhet for hverdagsøkonomien sin.

Derfor stilnet det kraftig i salgslokalene hos landets bilforhandlere da den grusomme krigen i Ukraina startet. Stillheten varte de første par ukene, så begynte aktivitetsnivået å stige litt igjen.

– Spesielt den første uka med krig var folk veldig avventende. Ukraina er ganske nært oss, noe som nok gjorde reaksjonen enda sterkere hos mange, sier Morten Altmann i Norsk Bilpool til Broom.

Han har fulgt det norske bruktbilmarkedet tett i mer enn 30 år, og sett både opp- og nedturer i bilmarkedet på nærmere hold enn de aller fleste.

Skremmende situasjon

– Når dramatiske hendelser skaper økonomisk utrygghet, er det bilsalget vi aller først avleser dette på. Det gjelder om det oppstår kriger og for eksempel ved mer merkbare renteøkninger og lignende. Så skal det sies at slike reaksjoner et stykke på vei også er mediestyrt – tabloide oppslag skremmer mange ganger mer enn det kanskje er faktisk grunnlag for, sier Altmann.

– Krigen i Ukraina er en veldig skremmende og uvirkelig situasjon, det er det ingen tvil om. Både nybil- og bruktbilsalget stoppet nesten helt opp den første perioden.

– I en urolig tid vil det bli forsinkelser med nybilleveringer, sier Morten Altmann. Foto: Privat

Regn med forsinkelser

– Nå er det så smått i gang igjen, men for å få et riktig bilde av situasjonen, er det viktig at man er klar over forskjellen på solgte biler og registrerte biler. En solgt bil er ikke synlig før den dukker opp i registreringsstatistikken, og det skjer jo først når bilen blir levert. Dette er noe vi vet kan ta lang tid. Enkelte biler som registreres i dag ble solgt for over ett år siden.

– De bilene som utgjør registreringsstatistikken i dag, er solgt for mange måneder siden. En av de største utfordringene for bilimportører og forhandlere nå, er jo problemet med at fabrikker stenger ned i perioder – og at mange som allerede har ventet lenge på sin nye bil, må belage seg på å vente enda lengre. Mange vet rett og slett ikke når de vil få den nye bilen sin, og det er lite tvil om at nylig inngåtte kontrakter nå må regne med forsinkelser, legger han til.

Egne innkjøpere

– Vil ikke det skape ekstra fart i bruktbilmarkedet?

– Jo, det stemmer. Derfor ser vi nå også en viss prisøkning på 1 – 3 år gamle biler. Samtidig ser vi at noen vil be om å få forlenget leasingavtalen sin. Det siste er ikke uten videre bare enkelt – leasingselskapet, eller forhandleren som har gjenkjøpet på bilen, har neppe lyst til å forlenge, fordi de nå kan oppnå gode priser på grunn av det økte suget i markedet.

– Har bruktbilen fått en høyere status enn før i et mer urolig marked?

– Ja, det vil jeg si. Vi ser nå for eksempel at enkelte bilforhandlere og kjeder har begynt å ansette egne innkjøpere for bruktbiler, noe som helt klart bekrefter dette.

Krig og annen uro slår fort ut på salget av nye biler. Illustrasjonsfoto Foto: Frank Williksen

De eldste bilene selges privat

– Et annet sikkert tegn er at mens mange merkeforhandlere før begrenset bruktbilsalget til maksimalt tre år gamle biler som var gått opptil 60.000 kilometer, så går trenden nå i økende grad mot fem år gamle biler og 100.000 kilometer. Bruktbil har lenge vært et veldig undervurdert produkt, og det er på høy tid at de forskjellige aktørene får øynene opp for de gode forretningsmulighetene som faktisk finnes her.

– Hva betyr dette for privat salg av bruktbil?

– Det betyr at det blir tøffere for folk å selge privat, og det betyr at det i større grad blir de eldste bilene som ender opp i privat omsetning, avslutter Morten Altmann.

