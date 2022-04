Elbilsalget i Norge fortsetter å gå på høye turtall. Tilbudet av merker og modeller økrt stadig og i dag finnes det en elbil som passer for de aller fleste behov og lommebøker.

Rekkevidden har økt jevnt og trutt, og med en god hjemmelader bør rekkeviddeangst ikke lenger være noen hindring.

Et godt tegn på hvor fort utviklingen går, er at vi stadig oftere ser elbiler med taxi-skilt på taket. Før handlet dette bare om Tesla, men slik er det ikke lenger.

– Vi synger med!

I Skien kan taxi-kunder støte på en helfoliert Diamond Blue Ford Mustang Mach-E. Bak rattet sitter mannen med Norges kuleste navn som taxi-sjåfør: Lars Terje ElvisTaxi Tveitan (52).

Og som du sikkert har gjettet: Elvis-navnet er ingen tilfeldighet. Lars Terje er godt over gjennomsnittet opptatt av «Kongen», og velkjente Elvis-låter strømmer jevnlig ut av høyttalerne i hans nye bil.

– Her ombord synger vi gjerne med, forteller han til Broom.

Det er lett å være enig med eieren i at bilen har lekre linjer. Foto: Privat

– Dritkul bil

– Men elbil som taxi? Hvorfor det?

– Ja, sånn ble det nå. For ett års tid siden sa jeg i hyggelig lag at elbil var uaktuelt før det kom modeller som passet som taxi med rekkevidde på minst 1.000 kilometer. Da hadde jeg en Mondeo som raskt nærmet seg 400.000 kilometer.

– Så da befant vi oss i et lite skjæringspunkt her. Det var – og er – ikke tvil om at alle nå skal over på elbil, og da fant jeg ut at jeg like godt kunne hoppe i det. Og hvorfor ikke få med seg alle fordelene ved elbil-kjøp? Det hjalp også godt på beslutningen med Ford Mustang Mach-E, som er en dritkul bil med flotte linjer. Assosiasjonene til klassisk Mustang er veldig tydelige, og ikke bare med baklyktene. Så med en super forhandler i Solberg Bil ble det nå slik, sier han videre.

Her kommer taxiløyve H-140, en helfoliert Diamond Blue Ford Mustang Mach-E. Foto: Privat

– En datamaskin på hjul

– Det er mye å velge blant i dag?

– Det stemmer, men alt er ikke like fristende. Jeg fant også ut at kombinasjonen av rekkevidde og pris ble klart gunstigst med Mustang, sier Lars Terje ElvisTaxi Tveitan, som for øvrig fikk sin nye bil registrert 16. august 2021 – samme dato som Elvis døde i 1977...

– Har bilen stått til forventningene?

– Ja, jeg er fornøyd. Og forventningene var saklige. Elbil er ikke bil slik vi som har levd en stund er vant med. Det er mest av alt en datamaskin med fire hjul, der også tradisjonelle bilprodusenter har hengt seg på den teknologibølgen Tesla innledet.

Kundene tester

– Hva er erfaringene etter det første halvåret med taxi-kjøring med elbil?

– De er i all hovedsak gode. Selvsagt har det vært bitte litt småtteri, som en Bluetooth som har vært litt av og på, men ikke verre enn at det har vært til å leve med.

– Generelt kan man kanskje si at noen av de feilene som oppstår på nye elbiler, skyldes at markedet skriker så høyt etter produktene at fabrikkene overlater sånn cirka 25 prosent av testingen til kundene!

Noen kunder fant ikke ut av åpningen av bakdørene. Ikke nå lenger! Foto: Privat

Fungerer utmerket

– Hvordan er bilen å kjøre?

– Helt OK. Den er nok litt stivere enn jeg var vant til fra Mondeo, men den ligger fint på veien og er generelt god å kjøre. Nå har jeg passert 37.000 kilometer, og ser også over tid at strømforbruket er ganske lavt. Senest kjørte jeg hjem fra Geilo med et snittforbruk på ca. 1,7 kWt pr mil – bra for en slik bil.

– Den fungerer helt utmerket her i Skien, og jeg klarer meg med minimal ekstern lading – 95 prosent av lading av bilen skjer hjemme, og jeg starter alltid arbeidsdagen med fullt batteri. Må jeg lade eksternt, gjør jeg dette med spesielt hyggelig Ford-avtale på Ionity-stasjoner, sier Tveitan, som understreker at kostnadsfordelene med elbil slett ikke bare handler om strøm.

Stilig bil også fra denne vinkelen. Foto: Privat

Bare positive tilbakemeldinger

– Det går vel så mye på minimale servicekostnader. Husk at en elbil hverken har registerreim som må skiftes innimellom, eller olje, som må skiftes mye oftere. For egen del har jeg gjerne en årlig kjørelengde på 80.000 – 90.000 kilometer. I løpet av rundt to og et halvt år betyr dette minst ett skifte av registerreim og vannpumpe, så jeg regner nok med at servicekostnadene mine blir godt over halvert med denne bilen.

– Hvor lenge vil du bruke elektrisk Mustang som taxi?

– Planen er fire år. På grunn av den høye kjørelengden, har jeg tegnet en ekstra garantiforsikring som dekker viktige komponenter etter at garantien utløper – noe som vil skje etter et par års drift.

– Og kundene – hva sier de om den nye bilen?

– Der er det bare positive tilbakemeldinger, slutter Lars Terje ElvisTaxi Tveitan.

