Legene på barnesykehuset i Kyiv jobber dag og natt: – Det er grusomme skader

Traumene kan ses i øynene på den 13 år gamle gutten. Han har fått et ballongdyr, men sitter bare og vipper på den.

Han har kun hvisket siden bilen han og familien satt i havnet i kryssilden mellom russiske og ukrainske soldater for tre uker siden. Faren og en fetter ble drept. Volodymyr ble skutt i kjeven, ryggen, en arm og et bein.

– Han kan ikke gå ennå, men legene sier han kan prøve å stå på beinet senere, sier Volodymyrs utslitte mor, Natalia (34), til AFP.

SKADD: Natalia (34) og sønnen Volodymyr ble begge skadet, men slapp unna med livet i behold. Foto: AFP

For fire uker siden var Volodymyr som alle andre tenåringer. Han satt mye på telefonen, og gikk turer med hunden. Bare det blekede håret gir et bilde av hvordan han før var en gutt som brydde seg om hvordan han så ut. Nå sitter han urørlig i sengen med et stort arr langs ansiktet.

Han hvisker at han har det «bra» når AFPs journalist spør, men legene sier at han fremdeles må gjennom flere operasjoner, og viser fram grufulle bilder av hvordan han så ut da han først kom inn på sykehuset - to dager etter invasjonen startet.

– Vi skjønte ikke hvem som skjøt. Når alt dette er over skal vi finne ut hvem det var, og de skal straffes, sier moren.

Natalia ble også skadet, men kommer seg fysisk dag for dag. Men ektemannen og nevøen får hun aldri tilbake.

Legene på barneavdelingen i Kyiv forteller at de jobber dag og natt.

JOBBER DØGNET RUNDT: Svitlana Onysko er barnelege i Kyiv. Hun sier de ansatte jobber døgnet rundt for å hjelpe alle som trenger hjelp. Foto: AFP

– Vi bor på sykehuset. Vi går ikke hjem. Vi jobber dag, natt, morgen, kveld. Vi jobber på for å hjelpe alle barna, og det er veldig vanskelig og helt forferdelig, sier barnelege Svitlana Onysko.

– Det er tungt psykisk fordi de er barn, men det er også tøft for oss voksne, for det er krig, sier hun.

Kyiv har så langt stått imot framstøtene til de russiske styrkene, men de sivile lidelsene og tapene er enorme. Over ti millioner ukrainere har forlatt hjemmene sine. 3,5 millioner har flyktet over landegrensen.

AMMER: En mor ammer barnet sitt etter angrep i Kyiv 20. mars. Foto: Fadel Senna/AFP

– Russlands president Vladimir Putin sier invasjonen var for å demilitarisere og av-nazifisere Ukraina, men prisen sivile må betale er høy, sier barnelegen.

Ledelsen på sykehuset sier at fire barn har omkommet som følge av krigsskader på deres sykehus. De har gitt behandling til 16. De ansatte sier at de mentale bildene ikke slipper taket.

De forteller om mødre som har beskyttet barna sine og fått kroppen full av spliter, og en fire år gammel gutt som kom inn med store metallbiter stikkende inn i kroppen. En seks år gammel jente måtte amputere ett ben, mens moren hennes døde.

KIRURG: Vlasii Pylypko er ortopedisk kirurg, og må behandle helt andre typer skader enn de han er vant til. Foto: AFP

– Vi behandler grufulle skader. Det er skader fra missiler, kuler og raketter, sier ortopedisk kirurg, Vlasii Pylypko, til AFP.

De ansatte har ikke erfaring fra slike skader, men forsøker å være tapre.

– Kanskje vi må ha psykoterapi når krigen er over, men akkurat nå må vi bare konsentrere oss om behandlingen av pasientene, sier han.