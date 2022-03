Sander Berge letter på sløret om marerittåret: – Hadde ligget i 14 dager og vært halvveis død

Den ene uken var det Arsenal, den andre var det Liverpool. Etter å ha observert den høyreiste nordmannen i et snaut år i Premier League, begynte toppklubbene å få bekreftelsene de trengte.

Selv Manchester City ble trukket frem av engelske medier som en mulig destinasjon for Berge.

Selv om han spilte på et Sheffield United-lag som slet, utmerket Asker-gutten seg. Scoring mot Liverpool, målgivende pasning mot Chelsea.

Hjemmekampen mot Manchester United den 17. desember 2020 var en ny mulighet til å imponere beilerne – med få dager igjen til et overgangsvindu der midtbanespilleren ble snakket frem som et av de mest ettertraktede navnene i ligaen.

Men Berge holdt bare i tolv minutter før han måtte sette seg ned. Dommen var nådeløs: Avrevet sene, operasjon og tre måneder ute. Trodde man.

– Jeg følte jeg hadde veldig momentum. Jeg hadde fått et år i Premier League, lært å bli kjent med ligaen, fant min rolle og omfavnet vår identitet som lag. Å få et skadeavbrekk da, og å måtte bruke flere måneder på å finne meg selv igjen, det var tøft, sier Sander Berge til TV 2.

MÅTTE UT: Hjemmekampen mot Manchester United i 2020 ble en gedigen nedtur for Sander Berges del. Foto: PETER POWELL

Han beskriver det som bunnpunktet sitt. De siste 15 månedene har han gått glipp av samtlige landskamper for Norge. Denne uken er han for første gang en del av Ståle Solbakkens landslagstropp.

Mandag ettermiddag stilte han opp for TV 2 på Ullevaal stadion for å fortelle hele historien om veien fra skadesmellen mot Manchester United, overgangen som har uteblitt, koronasmitten som ødela høsten, og hvordan han har slått tilbake som storscorer på et opprykksjagende Sheffield United-lag.

– Jeg klarte knapt å bevege meg

– Har du kommet frem til en god forklaring på hvorfor det har blitt så lange skadeavbrekk?

– Det er litt uflaks. Jeg kom til England som ung, det var et helt annet tempo. Jeg spilte mye, så kom korona, alt stengte ned og jeg trente meg selv i 100 dager. Du får ikke behandling, ikke noe matching eller rytme, bare en konstant treningsleir som jeg drev med for meg selv, sier Berge.

TILBAKE: Sander Berge har fortsatt ikke spilt en landskamp under Ståle Solbakkens ledelse. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han spilte alle kampene da Premier League-sesongen begynte igjen i juni 2020, og fortsatte i samme tempo utover høsten i 2020/21-sesongen.

– Men da brøt vel kroppen litt ned. Jeg var uheldig med måten skaden skjedde på. Det var verre enn jeg antok og håpet. Da var det en kamp for å komme seg tilbake, sier Berge.

Det var ikke bare skader som skulle skape problemer for ham. Han hadde tilbragt praktisk talt hele våren i 2021 ute med skade, og brukte sommeren på å bygge seg opp igjen.

Han startet de fem første kampene av høstsesongen og virket å være på vei tilbake i gammelt slag. I slutten av august reiste han til Norge for å slutte seg til landslaget før de viktige kampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar.

Men på den rutinemessige koronatesten ved ankomst til landslagets samling i Oslo, fikk han en uventet beskjed: Til tross for at han nylig hadde vaksinert seg to ganger, testet Berge positivt.

– Det var en knekk. Jeg ble slått ut, sier Berge og utdyper:

– Jeg klarte knapt å bevege meg. Jeg slet med trappene og alt mulig. Det tok fort 10-12 dager før jeg kunne begynne å aktivere kroppen igjen. Da jeg var tilbake i Sheffield var det en kamp om å klare å holde tritt med resten av laget på treningsøktene. Jeg slet skikkelig.

Likevel tok det ikke lang tid før han var tilbake i spill for klubblaget. Bare 16 dager etter at han testet positivt, og etter et heftig sykdomsforløp, kom Berge inn mot Preston. Han scoret riktignok et mål, men det forhastede comebacket skulle få store konsekvenser.

– Det var ikke noe sesongoppkjøring da jeg var tilbake etter sykdommen. Det var bare «nå er det kamp i morgen, du må være klar igjen». Da hadde jeg ligget i 14 dager og vært halvveis død. Da er det tøft. Da ballet det litt på seg, sier Berge.

– Jeg begynte å tenke på fremtiden

Han mistet de neste elleve kampene for Sheffield United samt landslagssamlingene både i oktober og november.

Da han var kom tilbake i kampform, skulle ingen sjanser tas. Han fikk et innhopp her, en omgang der, en time der. Først i starten av februar spilte han 90 minutter, borte mot Birmingham, og feiret det med en målgivende pasning.

– Hva vil du si til de som har tvilt på deg og kanskje avskrevet deg i løpet av denne tiden?

– Det kommer med det. Fotball er ferskvare. Du glemmes fort hvis du ikke spiller. Du kan være veldig het den ene dagen og mindre god den andre dagen. Det handler først og fremst om å spille over tid og få roen og finne din rolle. Det har jeg ikke hatt så mye av nå, sier Berge.

GODE VENNER: Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han legger til:

– Men jeg har ikke blitt noen dårligere spiller av å spille i Championship. Det er en veldig tøff liga, mange snakker om det som den tøffeste i verden, og det skjønner man når man har spilt der. Ikke tøffest som i at det er den beste, men det er knallhardt å spille hver tredje dag, alle kniver om poeng og det er tett og jevnt. Det gjør deg bedre selv om kampene ikke ser ut som de mest elegante.

– Men det er kanskje ikke den ligaen folk hadde forventet å se deg spille i nå. Hvordan har du forholdt deg til overgangsvinduene som har kommet og gått mens du ikke har vært i toppform?

– Da jeg gikk til England, var det i Premier League jeg ville ha min base. Det var det nivået jeg ville spille på og ta Sheffield United til nye høyder. Det klarte vi ikke som lag og klubb, sier Berge og innrømmer:

– Da begynte jeg å tenke på fremtiden og hvor det bærer hen. På det tidspunktet tenkte jeg at Championship kanskje ikke var noe jeg assosierte med meg og mange rundt meg. Det var kanskje ikke for meg selv som individ det var et problem å spille i Championship, for jeg var bare 22-23 år, men rundt meg ble det forventninger om at det er en liga der jeg ikke burde spille. Det går inn på deg.

MÅLFANGST: Den siste tiden har Sander Berge vist en ny side av seg selv for Sheffield United. Foto: Simon Bellis

– Jeg har knekt en kode

Nå ser han på tiden i Championship som god læring. Det begynner å vise seg også på banen. På de siste fire kampene har Berge scoret tre mål, i tillegg til ett som ble feilaktig annullert for offside.

Midtbanekjempen høster mange lovord i England for prestasjonene i angrep som høyre indreløper for Sheffield United.

– Hvordan forklarer du at du har blitt en sånn trussel i angrep?

– Jeg har tidligere spilt en mer europeisk fotball hvor det er mer kontrollert. I Championship skifter ballen eier hvert femte sekund. Det må du hive deg med på hvis du skal utgjøre en forskjell. Jeg har kanskje skjønt litt hvor jeg skal angripe rom, og at jeg må være mer fremoverrettet. Det er bedre å gå for det hver gang, enn å spille safe. Det passer seg mer i ligaen. Jeg tror bare jeg har plukket opp det. Når du spiller som indreløper, så må du komme inn i boks. Jeg har knekt en kode, sier Berge.

PRESTERER: Sander Berge er i god form for Sheffield United Foto: Zac Goodwin

Under Lars Lagerbäck var han den dyptliggende midtbanespilleren sentralt for Norge, mens makkeren Markus Henriksen fikk større frihet til å angripe.

– Hvilken rolle ser du for deg i Ståle Solbakkens landslag?

– Det har vært en underlig reise, smiler Berge.

Han ramser opp de ulike rollene han har bekledd: Spiss da han var barn, midtstopper eller midtbanespiller da han ble litt eldre, dyptliggende midtbanespiller i Vålerenga og Genk, og en rekke ulike roller sentralt eller på kanten i Sheffield United.

– Jeg står for at alle gode fotballspillere kan spille i flere posisjoner. Jeg mener jeg kan bekle mange, men det er naturlig at jeg er mest anvendelig på midtbanen. Jeg er åpen for det aller meste. Etter å ha spilt i flere ligaer, opplevd flere kulturer og fått coaching fra alle mulige steder, er jeg klar for enhver rolle, sier Berge.

– Åpnes mange dører

Gode prestasjoner for Norge med kameratene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland rundt seg vil være god reklame. Det samme vil det være å hjelpe Sheffield United til opprykk. Til sommeren har han bare to år igjen av kontrakten.

– Med tiden er alt mulig. Det handler bare om å spille og holde seg frisk nå, så åpnes det mange dører. Vi får bare se når den tid kommer. Det viktigste er bare å jobbe hardt her, være en del av landslaget, spille meg varm og heve nivået, svarer Berge på spørsmål om klubbfremtiden.

GOD MOT DE BESTE: Sander Berge leverte strålende kamper mot blant andre Manchester City i Premier League i 2020. Foto: RUI VIEIRA

Han kikker opp på Ullevaal-tribunen og smiler. Brede Hangeland beskriver ham som «verdens gladeste mann» under den første dagen på samling med landslaget.

– Jeg er tilbake i fullt slag. Jeg føler meg fit for fight og er tilbake der jeg skal være. Jeg har kommet veldig styrket ut av det både mentalt og fysisk, sier Berge.

– Hva er det viktigste du har lært av dette?

– Fotball har alltid betydd alt, men jo eldre du blir, jo mer viser det seg at det er mye mer som må være tilrettelagt. Du må være mentalt stabil og klare å koble av. Tidligere pleide jeg å se fire eller fem kamper i helgene og brukte all tid i verden på fotball, fotball, fotball. Det tar litt overhånd. Nå er jeg bedre på å se det store perspektivet, klare å gjøre mer enn bare fotballen. Når jeg kommer på banen da, har jeg mer energi og guts.

Berge og Norge forbereder seg til privatlandskamper mot Slovakia (25. mars) og Armenia (29. mars). Begge kampene ser du på TV 2.