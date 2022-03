Jakob Ingebrigtsen kjøpte hus til åtte millioner - én måned etter leilighetskjøp

Ifølge lokalavisen Sandnesposten fremgår huskjøpet av den offentlige oversikten over eierskifter i byen.

Huset mellomdistanseløperen nå har kjøpt, skal være på rundt 250 kvadratmeter med fire soverom, flere stuer og dobbeltgarasje. Det skal være oppført i 1971 og ha hatt en prisantydning på 9,2 millioner.

Det skjer bare én måned etter nyheten om at Ingebrigtsen hadde kjøpt seg en ny luksusleilighet kom.

Jakob Ingebrigtsen punget ut 7,6 millioner kroner for boligen som han og forloveden Elisabeth Asserson nå har flyttet inn i.

– Jeg trives så godt allerede, og merker at denne leiligheten er mer «oss». Vi brukte litt ekstra på tilvalg slik at den skulle bli akkurat som vi ville. Angrer ikke et sekund, skrev Asserson blant annet på Instastory på sin profil om luksusleiligheten.

Dermed har han kjøpt boliger for over 15 millioner den siste tiden.

Tidigere mandag ble det kjent at friidrettsstjernen har testet positivt for koronaviruset. Den positive testen ble avgitt dagen etter at 21-åringen løp inn til sølv på 1500-meteren under innendørs-VM i Beograd.

Derfor tror kjæresten at Jakobs nedtur kan være en fordel

(©NTB)