Guardiola-forfatter hevder City-topper er i Haaland-tvil – tror alternativet kan være for fristende

– Jeg vil ikke kalle City klare favoritter, sier Pol Ballús til TV 2.

Han er fotballjournalist fra Barcelona, men flyttet til England da Pep Guardiola overtok managerjobben i Manchester City i 2016.

Ballús jobber for Barcelona-avisen Sport, radiokanalen RAC1 og den engelske storavisen The Times, men er kanskje først og fremst kjent som forfatter av boken Pep’s City: The Making of a Superteam.

I boken, som er skrevet med Guardiolas velsignelse, skildres en rekke eksklusive detaljer fra innsiden av Manchester City.

Nå har en norsk superspiss blitt det store samtaleemnet rundt storklubben.

Daily Mail åpnet i forrige uke ballet med en sak om at City hadde betingelsene på plass for å signere Haaland, og at nordmannen var forventet å signere for den regjerende Premier League-mesteren.

Saken ble etterfulgt av rapporter fra Bild og The Times som pekte i samme retning: I Dortmund skal det ha vært en forventning om at Haaland kommer til å velge Manchester City som sin neste destinasjon.

Men toppene i Manchester City skal ikke være så selvsikre som den siste ukes mediedekning i England skal ha det til, ifølge Ballús.

– Jeg har snakket med høytstående kilder i Manchester City. De hadde inntrykk av at Real Madrid er veldig med i kampen. De føler på en eller annen måte at City fortsatt ikke er Haalands førsteprioritet. Jeg vet ikke om det er for å prøve å dempe forventningene eller roe ned situasjonen, men det er det jeg ble fortalt, sier City-forfatteren.

Madrid pleier å være «for fristende»

Ifølge Ballús tok det ikke lang tid før City aksepterte de økonomiske betingelsene i en eventuell Haaland-avtale, både når det kommer til overgangssum, ulike kompensasjoner og spillerens lønn.

– City har alt på plass for å signere ham. Så nå er det opp til ham, sier Ballús.

– Opplever du at sjansen for at han signerer for City, er like stor som flere rapporter i England skal ha det til?

– Engelske medier fremstiller det som en «perfect fit». City har ingen spiss og ønsker seg Haaland for enhver pris. Men jeg tror det har blitt hypet opp. Folk i Manchester City opplever at når du forhandler med en spiller og Real Madrid kaster seg inn i forhandlingene, så er det veldig vanskelig å slå dem.

– Hvorfor?

– På grunn av det klubben representerer, merkevaren, historien og den voldsomme maskinen de er. Folk i bransjen sier at alle fotballspillere de har møtt i sitt liv som har vært ønsket av Real Madrid, har opplevd det som for fristende til å takke nei. De har en unik kraft som gjør dem mer attraktive, sier Ballús.

Guardiola vil ha nytt våpen

Nylig avslørte Norges landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 at han hadde hatt et møte med Pep Guardiola i Manchester. Det vil være naivt å tro at Haaland ikke dukket opp blant samtaleemnene.

Ifølge Ballús er City-manageren en stor tilhenger av Haaland.

– Guardiola føler at City trenger nye strenger å spille på, og at Haaland kan være deres nye våpen, en nummer ni som de virkelig har hatt bruk for i enkelte kamper. I tillegg vet han at City trenger en spiss som klubb, som et viktig signal for Citys merkevare de neste årene. Også etter at Guardiola har dratt, for han blir ikke i ti år til.

– Hvor tror du Haaland drar i sommer?

– Det blir vill gjetning, men hvis jeg må gjette, så tror jeg det blir Manchester City, sier Ballús.

To nye klubber ute av kampen

TV 2 har de siste ukene tatt temperaturen på Haaland-jakten med et estimat i prosentvis sjanse for de aktuelle klubbene til å sikre seg jærbuen.

Siden den første artikkelen den 8. mars har styrkeforholdet utviklet seg:

Den prosentvise sjansen som er tildelt de ulike klubbene, er naturligvis ikke eksakt vitenskap, men et uhøytidelig forsøk på å estimere deres mulighet til å sikre seg stjernespissen.

Manchester City (fra 35 til 45 prosent): Premier League-lederne skal ifølge en rekke medier være i stand til å betale Haaland høyere lønn enn konkurrentene, og tonen i pressen den siste uken tyder på at klubben er svært godt posisjonert. Den ledige spissplassen og muligheten til å spille under Guardiola er også blant argumentene for at Haaland kler seg i lyseblått.

Real Madrid (fra 40 til 43 prosent): Spanjolene fremstår ikke lenger som den aller største favoritten, basert på tonen i spanske medier og Citys rapporterte fremstøt. Den parallelle jakten på Kylian Mbappé og avhengigheten av Karim Benzema fremstår som små skjær i sjøen, men Champions League-historien og Real Madrid-merkevaren har en mektig tiltrekningskraft. Kanskje gjør 0-4-ydmykelsen mot Barcelona at Real Madrid strekker seg enda lenger for å sikre seg Norge-spissen?

Barcelona (fra 15 til 10 prosent): Katalanerne var for noen uker siden høye og mørke i sin offentlige Haaland-flørt, men den siste uken har tonen endret seg. President Joan Laporta fremstod pessimistisk da han på spørsmål om Haaland uttalte at «vi kommer ikke til å gjøre overganger som setter institusjonen i fare». Barças seneste prestasjoner gjør riktignok Xavis mannskap til en mer attraktiv destinasjon for Haaland enn for noen måneder siden.

Bayern München (fortsatt to prosent): Veldig lite tyder på at Bayern kan hente Haaland som langsiktig Robert Lewandowski-erstatter, men de kan ikke avskrives fullstendig når man vet hvor mange spektakulære overganger de har klart å gjennomføre under radaren tidligere.

PSG (fra seks til null prosent): Den franske hovedstadsklubben har fjernet den lille sjansen de hadde for å sikre seg Haaland etter det pinlige mageplasket mot Real Madrid i Champions League. Klubbens kortsiktige fremtid er i det blå med både ledere, trener og nøkkelspillere som kan forsvinne i løpet av de neste månedene.

Borussia Dortmund (fra én til null prosent): Det er ingen tvil om at Haaland forlater klubben til sommeren. Tilbudene han har på bordet fra noen av verdens største og mest pengesterke klubber, samt utkjøpsklausulen som trer i kraft til sommeren, gjør det uaktuelt å bli værende. Det har utviklingen de siste ukene bare befestet.