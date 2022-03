Problemer med flere Apple-tjenester

Flere Apple-tjenester er nede mandag kveld, ifølge Apples egne nettsider. Blant tjenestene som er rammet er App Store, iTunes, Apple TV+ og kartfunksjonen.

Nettsiden Downdetector viser også at Apple har problemer.

Det er uklart hvem som er rammet av problemene, og ifølge nettsidene til Apple har de hatt problemer også i ettermiddag.

The Verge skriver at listen over tjenester som er nede allerede har endret seg noen ganger.

Det er ikke kjent hva som forårsaker problemene.

Klokken 20.11 skal blant annet kartfunksjonen og flere andre tjenester fungere igjen, ifølge nettsidene til Apple.