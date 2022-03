Monica og Chris Nyhus med uventet valg: – Helt sinnsykt

Influenser Monica Nyhus (34) og ektemannen Chris Nyhus (35) skal med sine fire barn flytte fra Oslo.

De har bodd i hovedstaden i halvannet år, men nå har paret kjøpt hus i Kristiansand. Det så de selv ikke komme.

– Det var til vår store overraskelse. Vi begynte å se på leiligheter i Oslo, da en venninne sendte lenke til et hus i Kristiansand. Det ene førte til det andre og vi sammenliknet priser og da tenkte jeg: «Gud, hva er det som skjer?», sier firebarnsmoren til God kveld Norge.

Familien hadde ikke sett for seg å flytte tilbake til hjembyen med det første, men tok likevel sjansen. Nå har de kjøpt drømmehuset.

Prutet opp huset

Paret fikk avslag på det første huset de så på, men de holdt dog ikke igjen på hus nummer to.

Uten en prisantydning fra en eiendomsmegler, falt de pladask for huset og familiemoren ble dratt med.

– Jeg kan være nøytral, men jeg bare klarte ikke! Chris bare: «Monica, du pruter jo huset opp, slutt». Det var da snakk om noen hundre tusen. Jeg var solgt før jeg visste om pris eller alt mulig, forteller hun.

Kort tid etter visningen la de inn et bud og fikk beskjed om at huset var deres.

– Det var helt sinnssykt. Leiligheten vi så på i Oslo lå på 11 millioner, og vi kjøpte dette i Kristiansand for rett under 11 millioner kroner. Så vi føler vi har fått veldig mye for pengene.

– Mye nerver

Selv om huset føltes umiddelbart perfekt, måtte paret tenke nøye over avgjørelsen.

– Vi vurderte om vi skulle være her ett eller to år til, og bruke tiden i Oslo for alt den er verdt. Men samtidig skal den tredje sønnen vår begynne på skolen til høsten og da er alt nytt og ekstra sårbart. Når vi visste at vi skulle til Sørlandet til slutt, og plutselig nå fant drømmeboligen – hvorfor ikke slå til?

Nå som de skal flytte fra leiligheten på 120 kvadratmeter til et hus på 299 i bruttoareal, er det mye plass som skal fylles. For da de solgte huset sitt sist for halvannet år siden, ga de bort alt av eiendeler.

– Vi har en jobb å gjøre, for vi har ingenting nå og alt skal fylles. Dette er et stort valg vi har tatt, så det er mye nerver, sier Nyhus.

Pendle til Oslo

Til tross for at familien får en ny start på Sørlandet, forblir Oslo en stor del av hverdagen deres.

Paret har nemlig fortsatt pågående prosjekter i hovedstaden. Dette gjør at de er nødt til å pendle nesten fire timer annenhver uke.

– Vi jobber med Snapchat-show og podkasten «Limonade». Så jeg er avhengig for å komme inn til byen for å ta imot gjester, forteller Monica.

Hun forteller dog at hun gleder seg til at de får en base i Kristiansand.

– Det blir fint at ungene kan løpe ute på plenen og sykle i gata. Det har vi ikke klart å se tidligere. Men nå fikk vi bare en følelse, både jeg og Chris, om at dette var helt riktig, sier 34-åringen.