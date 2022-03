To skadd og en pågrepet etter hendelse på skole i Malmø

Svensk politi melder at to personer er skadd og en person er pågrepet, etter en hendelse på en videregående skole i Malmø.

SISTE: To personer er skadd og kjørt i ambulanse til sykehus, ifølge politiet. De har ingen opplysninger om skadeomfang, og viser til helsevesenet.

Politiet opplyser også at en person er pågrepet, og at de har kontroll på situasjonen.

Talsperson Rickard Lundqvist for politiet, ønsker ikke å si til SVT hva den pågrepne er mistenkt for.



Politiet i Skåne skrev på sine nettsider mandag ettermiddag at de er på stedet ved en videregående skole i Malmø, etter en mistenkt alvorlig hendelse.

Det er uklart hva som har skjedd.

– Flere personer er skadd ved skolen, sier talsperson Rickard Lundqvist, i politiet til SVT.

Han kan ikke si hva som har skjedd, men viser til at det er en «pågående hendelse».

POLITIINNSTANS: Det pågår en politiinstans ved en videregående skole i Malmø. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Til Aftonbladet sier Lundqvist at alt tyder på at hendelsen har skjedd inne i skolens lokaler, og at politiet ikke har mer informasjon nå.

Politiet skriver også at flere ambulanser er på vei til stedet.

– Dødelig vold

Skolens rektor Fredrik Hemmensjö sier til Aftonbladet at krisegruppen fra skolen er involvert.

– Dette er helt forferdelig. Jeg vet bare at det pågår dødelig vold på skolen. Jeg skulle ønske jeg visste mer.

Til Expressen bekrefter rektoren at det pågår dødelig vold, og at dette er informasjonen som han har fått fra politiet.

Politiet hadde trukket våpen

SVT har snakket med elever på skolen.

– Det kom inn politi som hadde trukket våpen og sa at skolen måtte evakueres. Men vi vet ikke hva som har skjedd, sier de til TV-kanalen.

SVTs reporter sier at elever skal ha vært på skolen for å forberede en musikal. Politiet har bedt elevene som har samlet seg utenfor skolen, om å gå hjem, og hele skolen er sperret av, sier han.

Saken oppdateres!