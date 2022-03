Tror vi bare har sett begynnelsen av krigen – med mindre dette skjer

Krigen har nå gått over i sin fjerde uke, og til tross for at flere militære eksperter mener russerne har gått over i en slags stillstand, fortsetter de rakettangrepene mot hovedstaden Kyiv og havnebyen Mariupol.

Senest natt til mandag ble et kjøpesenter og boligområde i hovedstaden nærmest jevnet til grunnen. Minst åtte personer skal ha blitt drept i angrepet.

Russland har tidligere gitt et ultimatum til ukrainerne om å overgi både Kyiv, Mariupol og Kharkiv.

Nekter godta ultimatum

Senest mandag kveld tvitret Volodymyr Zelenskyj at det ikke kom på tale å innfri disse kravene.

– Vi fikk et ultimatum med flere punkter. Ukraina kan ikke akseptere dette ultimatumet, sa Zelenskyj.

ØDELAGT AV BOMBENE: En eldre mann ser ut av vinduet på et hus som er delvis ødelagt av et rakettangrep. Foto: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Derfor mener oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen at vi står overfor en svært langvarig krig.

– Det viktigste strategiske målet for Russland er etter alle vurderinger hovedstaden Kyiv. Det er en mye større by enn Mariupol og Kharkiv, og den har de ikke klart å omringe enda, sier Hågen Karlsen til TV 2.

Russland er per nå langt unna å klare ta Kyiv.

– Russerne og ukrainerne har nå sloss i nærmere tre uker om Mariupol. Man kan da spå at det kommer til å bli langvarige kamper om Kyiv, sier oberstløytnanten.

Avgjørende for Russland

Hågen Karlsen er klar på én ting:

– Denne krigen har vi bare sett begynnelsen av, hvis det ikke skulle komme en plutselig politisk løsning, eller at en av partene finner ut at kostnadene blir for høy, sier oberstløytnanten.

NEKTER INNFRI: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør det klart at det overhodet ikke er aktuelt for ukrainerne å gå med på russernes krav. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Dersom Russland skal trekke seg, tror Hågen Karlsen det er avgjørende for russerne å innse at antall drepte russiske soldater, interne protester og at ødeleggelser av russisk økonomi på grunn av sanksjoner ikke er verdt prisen.

– Eller så kan det skje at Ukraina finner ut at skadene blir så store at de er villige til å inngå kompromisser. Det kan skje om kort tid, eller om svært lang tid, sier Hågen Karlsen.

Russisk stillstand

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, Tom Røseth, tror også vi har en svært langvarig krig foran oss.

– Selv om vi ser alvorlige krigshandlinger hver dag, er det en stillstand hos russerne. Vi kommer til å ha en fase nå hvor russerne bygger seg opp, og i mellomtiden kommer vi til å se luftangrep og missilangrep mot byer i hele Ukraina, sier Røseth til TV 2.

BOMBET TIL GRUNNEN: Natt til mandag ble et kjøpesenter i Kyiv bombet nærmest til grunnen. Foto: FADEL SENNA / AP

Hågen Karlsen sier at russerne nå venter på forsterkninger og forsyninger.

– Det mobiliseres over hele Russland, og den kan bli langvarig før de kan sette inn støtet mot Kyiv, sier oberstløytnanten.