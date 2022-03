Spillernes gråt og krangling i garderoben ga Solbakken full tro på EM-sluttspill

Umiddelbart etter at VM-drømmen til Norge ble knust med 0-2-tapet borte mot Nederland i november, var det en offensiv Ståle Solbakken som stilte til intervju med TV 2.

– Med den framgangen og den selvtilliten spillerne har vist, er jeg 100 prosent sikker – eller i alle fall 99 prosent sikker – på at vi er i Tyskland og bygger videre på dette her, fortalte Solbakken til TV 2 i Rotterdam.

Med det siktet han til EM-sluttspillet i Tyskland i 2024.

Minutter tidligere hadde Solbakken vært vitne til scener i den norske landslagsgarderoben som virkelig gledet han.



Og som for alvor gjorde at han fikk tro på en, i hans øyne, positiv forandring hos de norske landslagsspillerne:

– Etter Nederland-kampen var det veldig mye emosjoner. Folk gråt, folk kastet ting, folk var sinte og folk ville spille kampen på nytt med en gang. For meg er det en bevisstgjøring og en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier Ståle Solbakken.

For slik var det ikke i starten av hans karriere som landslagssjef, mener han. Både Solbakken og Brede Hangeland i trenerteamet har en rekke ganger etterlyst en større vinnervilje i det norske landslaget.

Solbakken viser tilbake til hans andre kamp som landslagssjef som et skrekkens eksempel. I mars i fjor røk Norge på et stygt 0-3-tap mot Tyrkia.

– Etter tapet mot Tyrkia var det ingen emosjoner. Det var et nytt tap og «dette er vi vant til». Det var ingen følelser involvert, det var ingen som stilte krav og det var ingen høylytte diskusjoner eller noen som stilte krav om hvorfor. Ingen hadde svar på noe, sier landslagssjefen.

Hans følelse var langt på vei at spillerne, etter flere år uten mesterskapsdeltakelse, ikke virkelig hadde troen på det norske landslaget. Nå mener han det for alvor er i ferd med å snu.

– Både jeg og du kan ha en god følelse, men det hjelper ikke om ikke spillerne har godfølelsen. Den følelsen tror jeg de har nå, sier Solbakken.







Sørloth har merket endring

En av spillerne som var til stede i begge kampene Solbakken snakker om, er Alexander Sørloth. Han minnes reaksjonene etter Nederland-tapet på akkurat samme måte som landslagssjefen.



– Det var en voldsom skuffelse, folk var fly forbanna og det var mye frustrasjon som skulle ut, sier minnes han.

Han tror landslagsgruppa i løpet av året har blitt langt tryggere på hverandre.

– Det var en ny gruppe og folk kjente hverandre ikke så godt i starten. Men så har flere og flere tatt ansvar. Nå tør folk å bruke stemmen sin. Det har jeg sett at det har blitt en veldig tydelig forandring på. Så tror jeg også at det etter hvert har kommet flere og flere sterke personligheter inn i troppen, sier Sørloth.

TILBAKE: Alexander Sørloth var med da landslaget trente på Ullevaal tirsdag. Under formasjonsdelen ble han drillet som høyrekant av Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ståle Solbakken mener landslaget nå begynner å bli den enheten han har jobbet mot.

– Nå føler jeg virkelig at vi har en blanding mellom entusiasme og ro. Vi har et fundament å bygge på. Vi har klart å spille i et par-tre forskjellige formasjoner, spillerne har litt erfaring om hvordan jeg og teamet tenker og vi har vært gjennom både vanskelige og litt mindre vanskelige kamper. Følelsen jeg har nå er at jeg er ganske trygg på det vi holder på med, sier han.



Mener året kan deles i to



Det sier Solbakken etter ganske nøyaktig ett år etter at han ledet sin første landslagssamling. Den 20. mars i fjor startet han opp – i Spania, på grunn av norske korona-restriksjoner.

– Det første halve året handlet mye om Qatar og Covid og veldig lite om fotball. Vi rakk egentlig ikke å bli kjent. Vi spilte hjemmekamper på bortebane og mye var vanskelig. Vi fikk ikke reist, det ble Teams-møter og det tok tid før vi fikk satt ting, minnes Solbakken.



I det hele tatt fikk han en rotete start.



Det siste halve året mener han imidlertid viser at det er grunn til optimisme på vegne av det norske landslaget.

– Høsten synes jeg var veldig bra. Da var vi bunnsolid og leverte egentlig ingen dårlige kamper. Vi hadde litt marginer imot med stolpe ut, skader og sånt, men vi så likevel ut som et godt fotballag. Ja, vi skulle gjerne hatt et bedre resultat mot Nederland, men det er absolutt ting der å bygge videre på, mener han.

– Hva mener du er det viktigste nå framover for at landslaget skal ta et steg til?

– Det er viktig å kvalifisere seg til et mesterskap. Du kan prate om gode kvalik-kamper og det ene og det andre, men det å bryte den barrieren der... Vi hadde det nest yngste laget i VM-kvalifiseringen. Det å kunne gi de mesterskapserfaring vil være gull verdt. Ikke bare for landslaget, men jeg tror det er noe hele norsk fotball trenger, sier Ståle Solbakken.