Smalt hodet i isen - forsvant inn i garderoben

Vålerenga - Storhamar 3-4

Stjernen - Lillehammer 3-2

Sparta - Frisk Asker 5-1

Det ble et ellevilt drama på Jordal Amfi mellom Vålerenga og Storhamar.

Hjemmelaget ledet 3-1 før siste periode, men på 34 sekunder satt den to ganger for gjestene, og da unggutten Sander Vold Engebråten også fant nettmaskene var snuoperasjonen et faktum.

Dermed vil Storhamar ta seg til semifinale om de vinner onsdagens oppgjør.

– Storhamar slår ellevilt tilbake, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

Tidlig i 2. periode ble Vålerengas Stefan Espeland liggende på isen. Bildene viser at han etter en duell mistet hjelmen på vei ned og slo hodet rett i isen.

Han måtte ha hjelp av isen med blodet rennende ned ansiktet.

– Dette er bilder vi ikke vil se, sa Ween.

En tydelig frustrert benk ropte på utvisning, men ble ikke hørt.

– Det er en tøff kamp å spille. Det er noen taklinger mot hodet som ikke blir tatt, uttalte Vålerengas Mathis Olimb.

Olsen fikk spille etter hodetakling

Lørdag forsvant Jacob Lundell Noer av isen med en kraftig hjernerystelse etter en takling mot hodet.

Noer var ikke i stand til å spille tirsdag. Det var Thomas Olsen, mannen som taklet han. Olsen ble frikjent av Disiplinærutvalget og slapp straff for taklingen.

Det fikk mange til å reagere. Storhamar så lenge ut til å savne nøkkelspilleren, men klarte likevel å vinne på Jordal Amfi.

Stjernespilleren doblet ledelsen

Fire busslast med Storhamar-supportere kom til Jordal, og også hjemmelagets supportere møtte opp mannsterke. Det ble satt publikumsrekord, 5043 tilskuere.

I kampen åpningsminutter var det få muligheter å skrive hjem om, men da den første store sjansen kom ga den uttelling.

Sondre Bjerke mistet pucken. Den endte hos Jørgen Karterud. Han fant Tobias Lindström, som fikk tid til å sikte seg inn. 1-0:

Minutter senere forsvant Bjerke inn i garderoben. Årsaken er ikke kjent.

Etter en periode med flere slåsskamper enn målsjanser, kom også scoringsmulighetene.

Spesielt Eskild Bakke Olsen var nær scoring. Storhamar-spilleren kom seg fint frem foran mål, men avslutningen var akkurat ikke god nok til å overliste Vålerengas burvokter Steffen Søberg.

Så smalt det, igjen. Stjernespilleren til hjemmelaget, David Booth, gjorde alt selv. Fra kanten satte han fart innover, lurte seg forbi backene og fyrte løs. Avslutningen var upåklagelig. 2-0. Det ble stille på bortefeltet.

Spillerne fortsatte å knuffe på hverandre. Da periodens sluttsignal gikk var det igjen spillere som ønsket å få ut sin frustrasjon. Kalle Ekelund fikk to minutters utvisning.

Slo hodet

Storhamar startet den andre perioden i overtall, og det var bortelaget som styrte det meste de første minuttene.

De gule og blå fikk ikke uttelling på sine muligheter, til tross for flere skuddforsøk.

Etter en situasjon foran eget mål, ble Stefan Espeland liggende på isen. Veteranen hadde tydelig smerter, og etter å ha sett reprisen er det fullt forståelig. Espeland mistet hjelmen og slo hodet i isen. Han forsvant inn i garderoben.

Ingen av lagene klarte å ta kontroll over spillet. Det var Vålerenga som så mest komfortable ut i store deler av perioden.

Med drøye 8 minutter igjen var Booth nær å øke ledelsen. Vålerenga-spilleren kom alene med keeper, men Storhamars burvokter reddet skuddet.

Sekunder senere var Lane Scheidl ikke langt unna å redusere. Han fikk, noe heldig, pucken på køllebladet foran mål og forsøkte å styre den inn, uten å lykkes.

Tre minutter senere satt reduseringen. Isak Hansen sitt skudd ble styrt videre inn i mål av Scheidl. 1-2:

Gleden ble kortvarig for bortelaget og deres supportere. Axel Sundberg var sist på hjemmelagets scoring. Dommerne måtte se situasjonen på video før de godkjente scoringen.

Med kun sekunder igjen av midtperioden var Booth ikke langt unna å sette sett sitt andre for kvelden. Evan Buitenhuis i Storhamar-målet holdt sitt lag inne i kampen.

– Vi får noen billige baklengsmål. Det er selvfølgelig kjipt, sa Storhamar-spiller Andreas Øksnes etter perioden.

Vålerengas stortalent Gabriel Koch var naturligvis langt mer fornøyd med en periode igjen.

– Jeg synes at vi spiller veldig bra. Det finnes ikke så mange bedre ting enn å spille foran et fullsatt Jordal, sa Koch med et smil.

Snuoperasjon

Fire minutter av andre periode var spilt da Eirik Salsten fant nettmaskene. Med det var håpet tent.

34 sekunder senere tok det helt av i andre etasje bak målet til Vålerenga. Da hadde Storhamars hærfører Patrick Thoresen funnet lagkamerat Josh Nicholls på bakre stolpe. Han sendte lagene like langt. 3-3.

Etter en forrykende start på perioden, var det Vålerenga som tok over initiativet.

Så, fire minutter før slutt, var snuoperasjonen et faktum. Hamar-gutten kunne juble vilt etter å ha satt inn 3-4.

Vålerenga valgte å ta ut målvakten og spille med en ekstra utespiller de siste to minuttene.

Hjemmelaget presset på, men klarte ikke å få pucken i mål. Etter en ellevill snuoperasjon kunne Storhamar juble for seier i erkerivalens lekegrind.

– Det tok litt tid, men jeg synes også andre periode er grei. I tredje periode synes jeg vi gjennomfører best. Det blir trøkk på Hamar nå. Det her er sterkt, sier Storhamar-trener Anders Gjøse.

Måtte vinne

Etter å ha startet sesongen som det beste laget, har Stjernen fått det tyngre. Likevel har det vært overraskende hvordan de som endte på andreplass i seriespillet, har trøblet såpass mot laget på 7. plass, Lillehammer.

Tirsdag måtte Stjernen vinne for ikke å ryke ut av sluttspillet.

Før kampen hevdet Stjernen-spiller Ole Einar Engeland Andersen at de ikke lot seg stresse.

Om han beholdt roen før kamp, måtte nok selv Engeland Andersen innse etter drøye 7 minutter at drømmen om gull denne våren var i ferd med å bli nettopp det: En drøm. Omdiskutere Andreas Martinsen sendte inn 0-1:

Senere i perioden økte Nick Dineen ledelsen:

Midtveis i den andre perioden reduserte Mikael Mikalsen for Stjernen.

Før siste periode ledet Lillehammer 1-2.

Fem minutter ut i den tredje perioden scoret Engeland Andersen. Med det var lagene like langt.

Magnus Eikrem Haugen fikk gleden av å bli matchvinner. Dermed slapp Stjernen med skrekken og har fortsatt mulighet til å ta seg til semifinale.

Slo tilbake

Etter å ha vunnet de to første kampene i sin kvartfinaleserie, gikk Sparta på to strake tap mot Frisk Asker.

Før tirsdagens kamp var stillingen 2-2 i kamper. Tirsdag slo Sjur Robert Nilsens menn tilbake.

Første målscorer var Håkon Løken Pedersen. Hans scoring kan du se her:

Calle Spaberg Olsen økte til 2-0, før Håvard Salsten sørget for at sarpingene ledet med tre mål før den siste perioden.

Hampus Gustafsson reduserte i tredje periode. Sparta svarte raskt, da Henrik Knold satte inn 4-1. Emil Lundberg sørget for at det endte 5-1.