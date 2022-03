Blir sjokkert over tapetvalg: – Mye å ta innover seg

Da familien fikk se hva slags tapet designer Nina Michelsen hadde valgt i oppussingsprosjekt Tid for hjem tok fatt på, ble de sjokkerte over resultatet.

– Det var et ganske stort sjokk å komme inn i rommet. Vi hadde noe mønstret tapet fra før. Den likte vi, men nå var det tapet over alt. Det var mye å ta innover seg, forteller huseier Silje Marie Solberg (35)

Tapetet det er snakk om er designet for over 100 år siden, og må vel sies å være kraftig mønstret.

TAPET: Gladmønstret tapet for kjøkkenveggene. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg husker jeg tenkte: «Oi, her skal vi bo. Dette skal vi leve med!». Men allerede fem minutter etter at kamera var slått av begynte jeg å like det jeg så rundt meg, forteller hun.

I slutten av tirsdagens episode får Silje Marie spørsmål om hvilket tapet hun liker best – det som var der fra før, eller det nye. Hun svarer at det nye kanskje ikke er like fin som det gamle. Nå, noen måneder etter oppussingen, ler hun godt av det.

HYGGE: Nostalgiske detaljer i det 100 år gamle huset. Foto: Pandora Film/TV 2

– Nå er jeg veldig glad for at vi har det nye tapetet, og ikke det gamle. Dette er til å bli i godt humør av – det er friskt, selv når det er mørkt og det regner ute.

– Og så er det kult med historien til tapetet, og at den på en måte tilhører en epoke som også påvirket arkitekten som tegnet huset vårt, legger hun til.

Tapetet ble i sin tid designet at William Morris på slutten av 1800 tallet. Han tilhørte «Arts and crafts»-bevegelsen – et tankesett som også inspirerte bergensarkitekten Fredrik Konow Lund som altså har tegnet huset til familien.

Moderne med respekt for det gamle

Designer Nina Michelsen var opptatt av å vise respekt for arkitekten, for huset, og for eksisterende kvaliteter som fantes i kjøkkenet. Huset er fra 1916 og fasaden er fredet. Men innvendig var det altså rom for å gjøre en god del endringer.

FØR: Det gamle kjøkkenet med boden i hjørnet. Foto: Pandora Film/TV 2

Før oppussingen hadde rommet slitte linoleumsfliser på gulvet, trege skuffer, lave smale kjøkkenbenker og utdaterte hvitevarer. Her fantes også en liten bod som Nina ønsket å fjerne for å få rommet litt større.

Ninas valg for rommet

Familien ønsket seg mer benkeplass og mer praktiske arbeidsflater. Derfor valgte Nina å fjerne den lille boden, slik at det kunne lages spiseplass der. Ved å flytte spiseplassen til hjørnet ville det bli plass til en frittstående kjøkkenøy med koketopp.

ETTER: Boden fjernet og spiseplass flyttet for å gi plass til kjøkkenøy. Foto: Pandora Film/TV 2

Videre tegnet hun høyskap langs stueveggen for å gi plass til stekeovn og det som trengtes av skap for oppbevaring.

På veggen ved dørene ble det også laget høyskap, men disse har glassdører fra benkehøyde og opp – og det er tapet på bakveggen.

GLASSDØRER: Glassdører og lys i skapene. Foto: Pandora Film/TV 2

Gulvet fikk nytt linoleumsbelegg i en gråbeige farge.

Se hva som ble brukt av farger, materialer og møbler her.

Ikke kast den gamle stålbenken!

Det fantes en gammel stålbenk med vask og tradisjonell utslagsvask i kjøkkenet fra før. Selv om slike vasker er laget i solid rustfritt stål, er det ikke mange som beholder dem når de pusser opp kjøkken.

Årsaken kan være at slike benker krever litt tilpassing, dersom de skal brukes sammen med nye standardiserte kjøkkenskrog. Men denne benken ønsket altså Nina å beholde, så kjøkkenet ble laget slik at den passet.

FØR: Den gamle stålbenken i gammel innredning. Foto: Pandora Film/TV 2

– Denne vasken har en verdi i seg selv, og vil fungere flott som en bro mellom det opprinnelige og alt det nye vi tilfører rommet, sier Nina Michelsen.

Stålbenken ble forsiktig fjernet fra det gamle kjøkkenet, og den nye innredningen ble tilpasset benkens form. Benken ble også trukket litt ekstra ut fra veggen, slik at det ble plass til en liten hylle bakerst, mellom benk og vegg.

ETTER: Samme stålbenk i den nye innredningen. Foto: Pandora Film/TV 2

Stålbenken så ganske matt og slitt ut da den ble satt inn igjen, men med en god omgang med stålull ble den blank og fin igjen.

Hele denne delen av kjøkkenet fikk et kanskje et litt nostalgisk preg, siden det ble brukt både blandebatteri i gammel stil, og gardiner på nederste del av vinduet.

Gardinstangen går langs hele veggen og fungerer som både oppheng for gardinene, og som oppheng for redskaper og kurver med tegnesaker. Gardinene ble laget fra bunnen, og fikk broderier inspirert av tapeten.

NOSTALGI: Tapet, gardiner og broderi. Foto: Pandora Film/TV 2

Tapet som synes

Nina har hele tiden hatt William Morris tapeter som viktig element i denne innredningen. I dette rommet ble det brukt to ulike typer – begge med motiver fra planteriket. I høyskapene med glassdører består mønsteret av grønne grener. På veggene er det grener med gule sitroner og rød frukt. Ganske fargerikt!

FARGER: Rødt, gult, og grønt muntrer opp rundt innredningen i eik. Foto: Pandora Film/TV 2

Ville ikke ha moderne kjøkken

– Vi klarte ikke helt se hvordan vi skulle løse kjøkkenoppussingen. Det å se hva som ville passe til huset var vanskelig, og vi ville jo ikke ha et vanlig moderne kjøkken, forteller huseier Silje Marie Solberg.

Det fikk de jo heller ikke, for tapetet er designet for over 100 år siden og den gamle stålvasken ble brukt om igjen.

– Det liker vi veldig godt. Så liker vi veldig godt kontrastene med de kule lampene opp i det hele.

KONTRASTER: Nytt og gammeldags i modig blanding. Foto: Pandora Film/TV 2

Den nye spiseplassen til familien ble gjort litt mindre enn den var fra før, for å gi plass til kjøkkenøy. Hva synes de om det?

– Det er jo et kompromiss som måtte gjøres for å få plass til begge deler – og vi er enige i det kompromisset. Nå er det dessuten så mange praktiske flater i tilknytning til spisebordet, at gryter og annet kan stå på stålbenken eller steinplaten, sier Silje Marie.

– Dermed trenger vi ikke lenger ha så mange ting på bordet når vi skal spise. Dette fungerer helt fint for oss og besøkende. Om vi er flere til bords, flytter vi inn i spisestuen.

MØNSTRET: Morrismønster går igjen, også på sittebenken. Foto: Pandora Film/TV 2

På spørsmål om den nye hverdagen er verdt det litt sjokkerende øyeblikket, da de fikk se sitt nye rom svarer hun kontant:

– Definitivt! I dag er vi veldig fornøyd, og vet at vi aldri hadde fått dette til på egen hånd.

