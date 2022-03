Sterkt preget kommer folk av toget. De møter slekt og venner de aldri trodde de skulle få se igjen

DNIPRO, UKRAINA (TV 2): På togstasjonen i Dnipro står folk som har kommet seg vekk fra de hardeste kampene, men også folk som skal tilbake for å finne sine nære.

Folk klemmer hverandre utenfor togstasjonen i Dnipro. Noen møter kjente de aldri trodde de skulle se i live igjen. Andre sier farvel for å reise tilbake til krigsområdene for å hente ut slektninger.

Blant dem TV 2 møter er Natalia Rikavhova. Hun er ingeniør og jobbet på Illich stålverk i Mariupol – før krigen endret alt.

– Vi kom ut av byen for to dager siden. Vi gikk til fots til Mangush, for vi har ikke bil. Vi måtte etterlate våre gamle foreldre i Mariupol, sier hun.

Hun forteller at det ikke finnes biler igjen i byen. Enten er de kjørt bort, eller så er de ødelagte.

GRÅTER: Natalia Rikachova synes det er vanskelig å fortelle om de traumatiske opplevelsene i Mariupol de siste ukene. Foto: Adam Dobby / TV 2

– Vi gikk til Mangush for å spørre slektningene våre der om de kunne kjøre tilbake og hente ut foreldrene våre. Hele tiden var det bombeangrep, sier hun.

Gåturen tok tre-fire timer. Foreldrene ble hentet med bil, før alle sammen hvilte i ett døgn før neste etappe. Da gikk turen videre inn til ukrainsk-kontrollert område. Det er her de møter TV 2s team.

Sterkt preget

Både Rikavhova og de andre på togstasjonen er sterkt preget av de siste ukenes hendelser. Det er ingen eller dårlig med telefonforbindelse, så det er vanskelig å få tak i folk og avtale hvordan man skal komme seg i sikkerhet.

– Folk er veldig redde for å gå inn i byen. Det er bombing hele tiden og mange kontrollposter.

– I det vi gikk ut slo en granat fra en bombekaster ned så alle vinduene knuste. Døren ble også skadd. Foreldrene våre gikk ned i kjelleren, og vi var livredde. Vi sprang uten mål og mening gjennom byen, sier Rikachova.

Hun forteller om en tung reise med mye redsel. Det er spesielt tungt for de eldre. Det er bare noen få hundre meter mellom kontrollpostene som er bemannet av pro-russiske separatister.

DNIPRO: Jernbanestasjonen er et sted som preges både av sorg og gjensynsglede. Foto: Foto: Privat

Tvinges til å slette meldinger og bilder

Noen av de russiske soldatene oppfører seg også truende i møte med sivile. Ved grensepostene blir de kommandert til å slette all informasjon på Messenger på telefonene sine.

Rikachova hadde tatt bilder av det ødelagte huset sitt, men måtte slette bildene da de skulle passere grensepostene.

– Noen soldater tvinger oss til å fylle opp kontantkortet på mobilene deres. De tar ladegrep på våpnene. De sjekker alle dokumentene våre, alle personlige ting. Siden vi var sammen med svært gamle folk gikk det fint med oss, sier hun.

– De sjekker menn, og alle under 50 år blir avkledd for å sjekke etter merker etter ammunisjonsbelter på kroppen. De sjekker også hendene for å se om det så ut som om de hadde håndtert våpen, sier hun.

Under portforbudet i byen var soldatene svært nervøse, og Rikachova forteller at de advarte om at de ville skyte hvis noen hadde en mobil i hånden.

Mariupol er beleiret, og det kommer lite informasjon ut derfra. Derfor er disse vitneskildringene spesielt viktige.

– Døde blir liggende i gatene

– Mariupol er 90 prosent ødelagt. Det er ikke en bygning uten skader, sier Rikachova.

Det er verken strøm, gass eller vannforsyning der, og lite mat, forteller hun.

– Vi måtte hele tiden jobbe for å få tak i vann. Det var langt å gå, og det var bombeangrep hele tiden. Det var så skummelt å gå fra huset vårt.

OVERSIKT: Et satellittbilde fra Maxar Technologies lørdag viser røykskyer etter angrepet på Mariupol Drama Theater som ligger midt i bildet. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Hun forteller at hun gråt da hun gikk ut og så hva som hadde skjedd med byen og innbyggerne der. Hus sto i brann eller var i ruiner etter bombeangrep.

Minst 2000 sivile skal være drept i Mariupol, men tallet er trolig langt høyere. Ingen tør lenger forsøke å begrave de døde, langt mindre telle dem.

– De døde ligger bare i gatene. Alt er grusomt. Det går ikke an å beskrive det, sier hun og bryter ut i gråt.

Kjemper for å overleve

Det har vært mange minusgrader i Mariupol. Folk koker mat på bål og leter etter vann og brensel.

Rikachova er svært skuffet over Vesten. Hun trygler – i likhet med president Zelenskyj – om at luftrommet over Ukraina må stenges.

Nato har sagt nei til å innføre en flyforbudssone over Ukraina i frykt for direkte konflikt mellom Russland og Nato, noe som kan bety starten på tredje verdenskrig.

– Det er vanskelig for dere å forstå hvordan det er når flyene slipper bombene. Hele huset beveger seg. Husene hopper av rakettbatteriene som skyter mot byen, sier Rikachova.

Hun bodde i nærheten av sykehuset med barnepoliklinikken som ble bombet. Bildene derfra, med skadde gravide og fødende gikk verden rundt.

Russland har benektet at dette var et reelt sykehus, men Rikachova sier at det aldri har vært noen militær base der.

DØDE: Den skadde kvinnen på dette bildet ble båret ut av sykehuset etter angrepet. Barnet i magen døde og ble tatt ut med keisersnitt. En halv time senere døde hun selv. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

– Det var en gynekologisk avdeling der. Det var ikke noen militære. Det var ingen militære i mitt hus heller, sier hun.

Det er vanskelig for henne å prate uten å bryte sammen.

– Tvunget til Russland

Rikachova forteller at det var få som ønsket å flykte over til den russiske siden, men at mange ble tvunget over grensen dit og fratatt passene sine.

– De tar over bussene vår side hadde gjort klart til evakuering, og kjører folk mot Russland. De tok også humanitær hjelp og fraktet det til den russiske siden for å dele det ut, sier hun.

Etter ti dager fullstendig isolert uten mulighet til å sjekke hvordan det sto til med slekt og venner, fikk de endelig telefonkontakt med familie. De er spredt rundt i ulike byer, og noen er fremdeles igjen i Mariupol.

– Men hva har vi nå? To ryggsekker og livet vårt. Vi har ikke arbeid, vi har ikke hus. Hvordan skal vi klare oss? Jeg orker ikke tenke på hva som skjer i morgen for da eksploderer hodet. Jeg prøver bare å løse ett problem om gangen, sier Rikachova.

På spørsmål om hun er enig med Zelenskyj i et det begås krigsforbrytelser fra Russisk side, sier hun:

– 300 prosent. Det er krigsforbrytelser, og alle som er involvert bør straffes. De bomber boligblokker. Det er enorme dødstall blant sivile, dessuten dør folk av mangel på medisinsk hjelp. Barna sitter i kjellere og hoster fordi det er så kaldt, sier hun.

– Det er folkemord i byen vår.