Solbakken ønsker å skjerme Haaland: – Skal treffe noen enormt viktige valg

Landslagssjef Ståle Solbakken sier at de kommer til å skjerme Erling Braut Haaland under landslagets samling.

Se Norge-Slovakia på TV 2 og Play fra klokken 17.30 på fredag!

Mandag møttes den norske landslagstroppen til 2022s første samling.

I løpet av de neste åtte dagene skal Norges landslag trene sammen og spille kamper mot Slovakia og Armenia på Ullevaal.

Solbakken pepret med Haaland-spørsmål

Én av dem som er med i troppen er selvsagt Erling Braut Haaland. Overgangsryktene florerer rundt jærbuen og Ståle Solbakken sier mandag at de ønsker å skjerme Haaland under samlingen.

– Jeg er tilhenger av åpenhet og tilgjengelighet. Men noen ganger må man ha respekt for at en person er i en situasjon som er ekstraordinær. Og som noen ganger gjør at man må beskytte vedkommende, enten fordi vi vil det, fordi han vil det eller noen av hans nærmeste vil det.

– Jeg sier ikke hvem som vil det mest. Jeg sier at noen ganger kommer det en slik situasjon og den situasjonen vi er i nå, det er en slik situasjon.

VIKTIG: Erling Braut Haaland er det norske landslagets største stjerne. Mandag sluttet han seg til Ståle Solbakkens tropp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Mandag ankom Erling Braut Haaland Norge i privatfly. Flere medier, blant andre tyske Bild, har skrevet at Haaland i løpet av kort tid kommer til å ta en avgjørelse for fremtiden sin.

– Jeg tror vi skal ha ekstrem forståelse for at han kanskje blir litt ekstra skjermet på denne samlingen. At han får lov til å være litt mer privat enn han kanskje hadde vært i en konkurransekamp i juni. Han skal treffe noen enormt viktige valg og er under et trøkk veldig få av oss andre kan sette oss inn i.

– Betyr det at Haaland ikke vil være tilgjengelig for intervjuer denne samlingen?

– Vi har kanskje en av verdens tre mest attraktive spillere, som har et trøkk på seg nå, hvor hvert ord og setning blir vendt og endevendt. Uansett hvor mye jeg kan skryte av hvor redelige dere (de fremmøtte journalistene) er, så er det slik at oversettelsene til alle landene kan bli spekulative. Han er nok veldig observant for det fremover til avgjørelsen skal tas.

TILBAKE: Erling Braut Haaland er tilbake etter et kort skadeopphold. Foto: INA FASSBENDER

Landslagssjefen understreker også at han ikke har noen intensjon om å påvirke stjernespissens valg.

– Det er han bedre til å vurdere enn meg. Vi kan vel si at han har truffet innertier på overgangene så langt. Så får vi håpe at han treffer igjen. Så må vi har forståelse for at han blir litt ekstra skjermet på denne samlinga.