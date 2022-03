Post Malones hjertevarme bursdagshilsen til Andrew (21) går viralt

Andrew Schumacher fikk en helt spesiell 21-årsfeiring da han og familien var sammen med noen venner på restauranten Matsuhisa i Los Angeles.

Tilfeldighetene skulle nemlig ha det til at et av Schumachers store idoler gjestet restauranten samtidig – nemlig artisten Post Malone.

Schumacher kjente igjen artisten, hvis egentlige navn er Austin Richard Post, med én gang han entret restauranten.

Sett av millioner

Takket være at noen andre gjester på restauranten sendte en flaske til Malones bord, fikk Schumacher et uforglemmelig møte med artisten.

Like etter at Malone hadde vært og takket for flasken, gikk han nemlig bort til Schumachers bord for å hilse på bursdagsbarnet.

Møtet ble filmet av Andrews mor, Nicole Schumacher, og delt delt på sin TikTok. Videoen har nå gått viralt, med hele 8,5 millioner visninger.

Moren Nicole forteller rapperen at sønnen hennes har autisme og kan alle sangene hans.

I videoen hører man tydelig Post Malone som hilser på bursdagsbarnet og takker for at han er en fan.

– Takk for at du hører på musikken min, det er veldig fint! Veldig hyggelig å møte deg, svarer Post Malone.

– Snill og tålmodig

Til FOX 11 skryter Nicole av rapperen:

– Han var så utrolig snill og tålmodig med sønnen vår som har autisme. Andrew har vanskelig for å snakke, og Austin var så naturlig søt med ham.

Austin er Post Malones ekte fornavn, og hele hans navn er Austin Richard Post.

FÅR SKRYT: Nicole Schumacher gir Post Malone skryt for å være så hyggelig med hennes sønn som har autisme. Foto: Katja Ogrin / Empics Entertainment

Nicole forteller videre at da Post Malone kom inn i restauranten, spurte hun sin sønn om han visste hvem det var.

Da svarte Andrew med en gang at det var Austin.

– Jeg var ikke sikker på om det var hans ekte navn, før han kom til vårt bord og introduserte seg selv, forteller Nicole.

Videre i TikTok-videoen forteller de at Andrew er ute og drikker sin første øl.

Øl-elskeren Post Malone spør hvilken øl han drikker og ønsker han en fin bursdag.

– Ha det gøy, men ikke for gøy, ler rapperen.