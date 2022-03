Langer ut mot kunstgressklubbene – kaller klubbledere og trenere for slappe

Ståle Solbakken uttrykte skuffelse over toppklubber med kunstgress-underlag. Viking og Molde forstår kritikken fra landslagssjefen.

– Kunstgress er et annet spill enn på gress, og det som er tilfellet i Norge nå er at mange har dårlige baner i tillegg. Jeg skjønner ikke at dette er av interesse, fyrer Ståle Solbakken løs.

Han fikk spørsmål om kunstgress versus naturgress, et tema han tidligere har uttalt seg om.

I løpet av nesten fem minutter gjorde han tydelig rede for hva han synes om kunstgress som underlag under mandagens pressekonferanse:

Han gir også flere det glatte lag for at soleklart flest toppklubber i Norge har kunstgress på hjemmearenaene sine.

– Jeg synes klubbledere er slappe, jeg synes trenere er slappe og jeg synes journalister er slappe. Fotball skal spilles på gress, og det er underlaget alle vil spille på. Alle ledere vil spille på gress tror jeg, om de fikk velge.

Tror klubbene har gått glipp av hundrevis av millioner

– Hvor mye tror du norsk fotball har tapt på dette de siste 20 årene?

– Mange hundre millioner i overgangssummer. Og mangel på å utvikle noen type spillere, det er sikkert, sier han.

GRESS-FORKJEMPER: Ståle Solbakken og resten av landslaget skal trene på gressmatten på Åråsen i forkant av landskampen mot Slovakia– et underlag han mener norske klubber bør ha. Foto: Terje Pedersen

Han trekker frem flere spillertyper det er vanskelig å utvikle på kunstgress.

– Det er viktig å utdanne andre type spillere, som midtstoppere og targetspisser. At vi ikke bare får lekne midtbanespillere som er gode med ball. De er det flust av, mener Solbakken.

Han trekker frem nettopp Åråsen som et prakteksempel. Lillestrøms gressbane er klar til å ta imot landslaget, selv om det er mars.

– Da må man gjøre som på Lillestrøm, og jobbe langsiktig. Jeg skjønner at det er et spørsmål om økonomi og areal, men jeg forstår ikke at dette ikke er en prioriteringssak. Det forstår jeg ikke. Hele verden spiller på gress, og det er konkurransearenaen.

Forstår Solbakkens kritikk

Etter at gressklubbene Brann og Stabæk rykket ned, er det bare fem klubber som har naturgress som underlag. Det er Lillestrøm, Rosenborg, Haugesund, Sandefjord og nyopprykkede Jerv.

– Viking, Start, Vålerenga. Brann vurderte det. Stabæk skal ha kunstgress på ny stadion. Det er helt feil vei å gå, fortviler han.

I Viking er de ikke uenige i kritikken, men mener kunstgress er det riktige for Viking.

– I en optimal verden skulle alt vært spilt på gress. Men for oss handler det om prioriteringer. Vi må utnytte banekapasiteten på en annen måte, og det er viktig for klubbdriften, sier daglig leder Eirik Bjørnø.

KUNSTGRESS: SR-Bank Arena i Stavanger fikk kunstgressunderlag før 2018-sesongen. Foto: Jan Kåre Ness

Vesentlig vedlikehold

Etter omleggingen til kunstgress i 2018 har brukstiden økt kraftig på SR-Bank Arena. Fra fire timer med aktivitet i uken er det nå 1500 på årsbasis.

– Vi tror færre talenter ville fått nok timer ved gress kontra kunstgress. Inntektene fra kunstgresset gir oss mulighetene til å styrke spiller- og trenerutviklingen vår, som vi igjen håper skal gi oss enda bedre spillere i fremtiden, sier Bjørnø.

Med kunstgress som dekke har det meste gått oppover for Viking. Klubben spilte i Obosligaen den sesongen, men rykket opp. Sesongen gikk de til topps i cupen, og i fjor ble det tredjeplass for de mørkeblå.

Solbakken peker også på at kunstgressbanene med tiden blir dårligere.

– Det som kommer til å skje er at stadioner rundt omkring blir brukt til at alle trener der. Da blir det slitasje der, og holder mye kortere. Ikke får vi bare kunstgressbaner, men vi får dårlige kunstgressbaner, sier landslagssjefen.

Bjørnø erkjenner at det kreves vedlikehold på SR-Bank Arena, som fortsatt har samme kunstgressdekke.

– Det følger med vesentlig vedlikehold, og det er omfattende. Vi vurderer kontinuerlig om dekket må skiftes ut, sier han.

NATURGRESS: Lillestrøm og Sandefjord er to av bare fem klubber med naturgress som underlag på hjemmebanen. Her i aksjon på Åråsen-gresset i november. Foto: Fredrik Hagen

Klima og penger

Også hos Molde er det kunstgress på Aker Stadion. Administrerende direktør Ole Erik Stavrum begrunner det med to ting.

– Det får Ståle mene sin del om. Det er vår jobb å gjøre det vi tror er best. Det går på klima, for vi skal strekke sesongen begge veier. Det er utfordrende på naturgress.

– Også er det et pengespørsmål. Det er begrenset med treningsfasiliteter utenom stadion. Det ville vært en stor prosess med mye penger for å få et treningsanlegg, sier Stavrum.

Han kjøper ikke helt at store overgangsinntekter bortfaller med kunstgressunderlag.

– Vi prøver å utvikle spillere på vår måte med de ressursene vi har. Bodø/Glimt klarte å selge en for nesten 100 millioner (Erik Botheim, journ. amn) selv om de spiller på kunstgress. Det viktigste er at vi gjør det bra i Europa, understreker han.

KUNSTGRESS: Aker Stadion i Molde har kunstgress. Administrerende direktør Ole Erik Stavrum begrunner det med penge- og klimatiske utfordringer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Foreslår pengestøtte til gresslag

Ståle Solbakken mener holdningen er helt annerledes i en rekke andre land.

– Vi luller oss inn og tror at dette skjer i utlandet. De største klubbene i Nederland nekter å låne spillere til de få klubbene som har kunstgress. I Danmark er det bare to kunstgressbaner (i Superligaen, journ. anm.), sier landslagssjefen.

Solbakken foreslår at klubber bør bli belønnet for å få flere gresslag.

– Det burde vært lagt inn i den forrige TV-avtalen. Det burde allerede da vært lagt inn at klubbene som har gress får en god banemann. Man må gå i gang, legge inn penger. Gå i dialog med kommune og få areal til å bygge kunstgressbaner til aldersbestemt. Men så må stadionene ha gress, sier han.