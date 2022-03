Fotballens spilleregler må endres

Forrige fredag gikk fristen for å legge inn bud på Chelsea ut. De regjerende Champions League-mesterne er lagt ut for salg og en av verdens mest omtalte budrunder er nå over. Det gjenstår å se hvem som kommer seirende ut av den smått absurde auksjonen. For Chelsea markerer dette uansett slutten på en æra. Klubben er kastet ut i usikkerhet og kaos, og ingen vet hva slags agenda de nye eierne har, hvem det blir eller når de kommer på plass.

Salget av Chelsea er en helt ekstraordinær situasjon. Etter årevis med gull og glitter under Abramovitsj har storpolitikken for alvor innhentet London-klubben. Det som nå skjer viser seg at det faktisk går en grense for hva en klubbeiere kan komme unna med. Det skulle man egentlig ikke trodd, etter at Saudi-Arabia fikk grønt lys tidligere i sesongen.

Jeg tror Premier League hadde vært mindre villige til å godkjenne eiere med tette bånd til krigsforbrytelser i Jemen hvis salget av Newcastle hadde kommet etter at Abramovitsj ble kastet ut på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Forhåpentligvis står engelsk fotball nå ved et veiskille. Salget av Chelsea kan bli symbolsk viktig hvis engelsk fotball nå benytter sjansen til å ta et oppgjør med sportsvasking i alle former og farger. Den økte oppmerksomheten rundt eiere som utnytter fotballklubber politisk er en mulighet til å endre fotballens spilleregler. Det er det et sterkt behov for.

Da planene om en europeisk superliga ble offentliggjort, skapte det enorm motstand i England. Supporterne var i harnisk. De engelske klubbene måtte til slutt snu.

Det er påfallende at protestene mot en slik superliga var langt sterkere enn protestene mot turneringer i land med grove, systematiske menneskerettighetsbrudd på samvittigheten eller eiere som har utallige svin på skogen og tette bånd til autoritære regimer. Likevel kan opprøret mot superligaen også føre med seg endringer som vil gjøre engelsk fotball bedre i stand til å bekjempe sportsvasking.

Da støvet hadde lagt seg etter protestene mot superligaen, satte britiske myndigheter sammen et panel som skulle gi en uavhengig vurdering av det engelske fotballsystemet og se på muligheter til å forbedre måten fotballen styres på. I november kom rapporten “Fan-Led Review of Football Governance: securing the game’s future”.

Rapporten fikk langt mindre oppmerksomhet enn den fortjente, men nå bør den hentes frem fra skuffen. Rapporten kommer med en rekke konkrete forslag til hvordan fotballens integritet kan beskyttes. Mange av de forslagene kan flytte engelsk fotball tilbake på rett spor. Senest i går tok The Guardian på lederplass til orde for at flere av forslagene bør innføres.

Et eget uavhengig organ, IREF, som skal regulere engelsk fotball er et av de viktigste forslagene. Dette organet skal ifølge forslagene blant annet få ansvaret for å vurdere potensielle nye eiere, blant annet med en egen integritetstest. Dette er ment som en forbedring og innstramming av dagens ordning.

Med tanke på at dagens system ikke så noen problemer med å la Saudi-Arabias oljefond kjøpe Newcastle, er det åpenbart at det trengs endringer. Engelsk fotball tåler ikke flere styrtrike eiere som er moralsk konkurs.

Det er ikke bare på eiersiden utvalget ønsker seg endringer. De kommer også med omfattende forslag som skal sikre supporterne mer innflytelse. Krav om at alle klubber skal ha supporterrepresentasjon i form av såkalte “shadow boards” som skal tas med på råd utenomsportslige avgjørelser er et av flere interessante forslag.

Et annet forslag er krav om et eget system som sikrer at representanter for supporterne har vetorett i spørsmål som handler om klubbens identitet og historiske arv. Eksempler som nevnes er klubbens logo, draktfarger, navn, salg av klubbens stadion eller å flytte klubben ut av lokalmiljøet de hører hjemme i.

Dette er endringer som vil gi supporterne en hånd på rattet igjen. Det er også forslag som berører helt sentrale spørsmål i den moderne fotballen:

Hvem eier egentlig en fotballklubb? Er fotballklubber først og fremst selskaper som skal tjene penger eller idrettslag som skal drive med fotball? Tilhører en klubb eierne eller supporterne og lokalmiljøet? Hva skjer egentlig med lokal tilhørighet, supporternes lojalitet og fotballens unike posisjon i samfunnet når klubber blir A/S med eiere som først og fremst skal drive butikk eller sportsvasking?

Det er supporterne som ender opp som de store taperne når klubber kan kjøpes av høystbydende, uavhengig av fotballkompetanse, lokal tilhørighet og lugubre baktanker. I en verden der det er fritt fram, blir supporterne prisgitt eiernes påfunn, både sportslig og utenomsportslig. Tiden er overmoden for å ta grep for å sikre fotballens fremtid.