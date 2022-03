Emilie Stordalen oppløst i tårer – blir nektet å gjennomføre Kompani-øvelse

Kompaniaspirantene vil denne uken bli testet i blant annet mot, og flere vil måtte kjempe mot sine største frykter.

Den første øvelsen de må gjennom er «militært baklengsstup». Her skal de stå på et stupebrett, med ryggen vendt mot vannet, og klare å holde kroppen i posisjon mens de faller bakover.

Rett før Kristian Ødegård skal trosse frykten får han en beskjed

Aspirantene får poeng ut ifra om de får godkjent stupet på første, andre eller tredje forsøk. De får i tillegg mulighet til ekstrapoeng dersomom stupet er synkront med aspirantene som stuper samtidig som dem.

– Synes det er dumt

Dette er poeng hotellarving Emilie Stordalen (30) må se langt etter. For i onsdagens episode blir hun nektet å gjennomføre stupeøvelsen. Årsaken er at hun sprakk begge trommehinnene tidligere i oppholdet.

– Jeg synes det er dumt at jeg ikke kan bestemme selv. Jeg respekterer hva legen sier, men jeg synes det er dumt at jeg ikke kan velge selv hva jeg utsetter meg for, sier Stordalen i episoden.

Årsaken til at Stordalen får et blankt «nei», er at produksjonen ikke kan gamble med deltakernes helse – uansett hvor lyst deltakerne har til å gjennomføre der og da.

FÅR «NEI»: Her får Emilie Stordalen beskjeden fra feltlegen. Foto: TV 2

– Helse og sikkerhet kommer alltid først, og det er viktig for oss er at ingen pådrar seg videre skader og sykdom som kunne vært unngått. For deltakerne selv er det vanskelig å tenke konsekvens når de står midt oppi innspillingen, og har et sterkt ønske om å gjennomføre og prestere, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Det er ifølge Dahl opp til legen som følger produksjonen å avgjøre om det er helsemessig forsvarlig for deltakerne å gjennomføre øvelser eller ikke.

– Stordalen hadde på dette tidspunktet fått påvist sprukne trommehinner, noe som gjorde at hun ikke kunne delta i øvelser der hun ville få hodet under vann. Å få vann i ørene når man har sprukket trommehinnene kan gi infeksjon, og i verste fall føre til kroniske skader, forklarer Dahl.

I onsdagens episode er Stordalen tydelig opprørt, og gråter mens hun igjen understreker at hun respekterer legens «nei».

– Det er bare så kjedelig å ikke får gjort det man skal, sier hun videre.

– Verste som kan skje

Både opplevelsen og poengene hun kunne fått ved å gjennomføre stupet går dermed tapt.

– Dette er det verste som kan skje. En ting er jo at jeg ikke får være med, og jeg synes personlig det er dritt, men så... starter uka i en kjempedal – langt nede på poenglistene, sier hun oppgitt i episoden.

Dermed må Stordalen jobbe ekstra hardt for å ta igjen de tapte poengene i øvelsene som kommer. Ifølge konkurransereglementet i Kompani Lauritzen, får man ikke poeng dersom man ikke gjennomfører.

– Konkurransen er lagt opp slik at man må kunne gjennomføre øvelser for å få poeng. Når Emilie Stordalen i dette tilfellet dessverre ikke kunne gjennomføre øvelsen av helsemessige årsaker, måtte det bli som det ble, konstaterer Dahl.

TV 2 har vært i kontakt med Stordalens kommunikasjonsansvarlig, Ida Holen, som viser til at Stordalen gjester God morgen Norge torsdag morgen.

