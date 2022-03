Tomme butikkhyller i Moskva: – Det er nesten som å være tilbake i Sovjetunionen

Frykt og angst er stigende i den russiske befolkningen. Det eneste håpet til russiske Jenny (22) er at folket gjør opprør og kaster Putin.

Russere har levd med sanksjoner i noen få uker, og konsekvensene blir tydeligere dag for dag.

– Det er nesten umulig å få tak i pasta og sukker nå. Papir har blitt en luksusvare. Prisen på pakkepapir har firedoblet seg, sier Jenny fra Moskva til TV 2.

Hun forteller at priser på mange varer har skutt i været, og at mange mister jobben. TV 2 kjenner identiteten til Jenny, men velger å kun bruke et fornorsket fornavn av sikkerhetshensyn. Det er ikke risikofritt å snakke fritt nå, og de som er kritiske til myndighetene kan få problemer.

Redsel

– Mange har panikk og hamstrer mat. Det er tomt for en del matvarer og medisiner og det er nesten umulig å få tak i tamponger og bind. Det er nesten som å være tilbake i Sovjetunionen, sier hun med galgenhumor.

Men galgenhumor til tross, er det dypt alvor. Jenny er redd.

1991: Dette bildet er tatt 2. april 1991 da matvareprisene fordoblet seg på kort tid, og moskovittene strømmet til butikkene for å handle inn det mest nødvendige. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

– Det jeg frykter mest er jernteppet og isolasjon fra verden. Jeg er redd for å ikke få sjanse til å flykte hvis situasjonen blir utålelig, sier hun.

Jenny tror ikke europeere forstår hvor udemokratisk Russland er. Hun forteller om politi som oppfører seg brutalt. De slår demonstranter og mange forteller om tortur og trusler.

Håper på opprør

På spørsmål om det er noe hun ser på med optimisme, svarer hun nei. Og at det eneste hun håper på er opprør og regjeringsskifte. Men folk er redde.

– Vi er redde for myndighetene, vi er redde for politiet og får angst hver gang vi ser dem i gatene. De som er uenige med myndighetene kan få forferdelige straffer, sier hun.

I tillegg frykter mange for sin egen økonomiske framtid.

– Jeg kan ikke være sikker på at jeg ikke mister inntekten min. Dessuten kommer kriminaliteten til å stige. Mange føler konstant angst, sier hun.

Lange køer

Allerede én uke etter vestens sanksjoner trådte i kraft, begynte hamstringen, og butikkhyllene ble slunkne. Da borgermesteren i Saratov sør i Russland annonserte et spesialmarked for å kjøpe etterspurte varer i forrige uke, dukket hundrevis opp.

– Folk deler tips om hvor man kan finne sukker. Det er sykt, sier Viktor som står i køen på vegne av sin bestemor, til The Guardian.

Etter å ha ventet i halvannen time, fikk han kjøpe fem kilo hvetemel, skriver avisen. Det finnes videoer på sosiale medier av eldre kvinner som slåss over noen få poser med sukker.

– Det er tragikomisk. For en måned siden var alt fint, og nå snakker vi som vi gjorde på 90-tallet da vi handlet i frykt for at det skulle bli tomt, sier Viktor.

Hevder de har fulle lagre

Russiske myndigheter hevder landet har mer enn nok varer, også sukker og mel, på lager, og sier at de tomme hyllene skyldes at folk overhamstrer.

KAOS: Det er bare litt over 30 år siden Sovjetunionens fall. Slik så det ut da McDonald's åpnet sin første restaurant i Moskva 31. januar 1990. Nå har fastfood-kjeden trukket seg ut igjen etter 32 års drift. Foto: AP

Men problemene er reelle. Med en forventet inflasjon på 20 prosent i år, betyr det fattigdom for svært mange russere. Det betyr også ytterligere begrenset tilgang til uavhengige nyhetskilder, siden det koster penger å ha nødvendige og brukbare VPN-løsninger.

Isolerer seg

President Vladimir Putin har sørget for at man kan få fengselsstraff for å bruke ordet «krig» om det som skjer i Ukraina. Facebook, Instagram og Google Nyheter har blitt forbudt. Det samme gjelder VPN som gir russerne mulighet til å få med seg utenlandske nyheter.

Russerne har blitt ivrige VPN-brukere, og de som har råd, kunnskap og mot fortsetter å oppdatere sine sosiale medier. Uavhengige regimekritiske journalister bruker Youtube, Telegram og andre plattformer for å nå russiske brukere, men det er ikke visst hvor lenge det varer.

– Færre og færre russere har tilgang til informasjon nå. God VPN er ikke gratis, derfor ser stadig flere på TV og hører russiske nyheter, forklarer Jenny. Det bekymrer henne.

Propaganda

Hun forteller at forskjellen på hvordan russiske og utenlandske medier beskriver krigssituasjonen er enorm.

– Det er helt utrolig hva russiske myndigheter prøver å innbille oss, sier hun.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskommiteen sier at Putins strategi er å skremme folk til taushet.

– Det råder både forvirring og sterk propaganda, sier Sangadzhieva til TV 2.

Hun trekker fram betydningen av god gratis VPN som gjør at russere får tilgang til uavhengige medier for å forstå situasjonen.

Vestlige sanksjoner, og russiske motsanksjoner og forbud forsterker isoleringen av Russland, og sovjet-sammenligningen er skremmende reell.

Siden Russland invaderte Ukraina har over 15.000 personer blitt pågrepet for å ha deltatt på demonstrasjoner mot krigen, ifølge menneskrettighetsorganisasjonen OVD-info.