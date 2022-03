Havarikommisjonen med tolv tilrådinger etter helikopterulykke som krevde seks liv i Alta

Statens Havarikommisjon er nå ferdig med sin rapport etter at seks personer døde i en helikopterulykke i Alta i 2019.

Lørdag 31. august 2019 ble helikopteret brukt til sightseeingturer for deltakere på Høstsprell-festivalen. Ulykkesturen var den andre rundflygingen denne dagen. Etter fem minutters flyging havarerte helikopteret og alle seks om bord omkom.

Muligheten for at noen skulle overleve ville vært større dersom helikopteret ikke hadde blitt overtent like etter havariet, konkluderer kommisjonen i en fersk rapport.

Tolv sikkerhetsråd

Havarikommisjonen fremmer tolv sikkerhetstilrådinger etter ulykken.



Rådene omhandler tiltak for å forhindre servo transparency, opplæring og sikkerhet ved rundflyging med passasjerer, overlevelsesaspekter inkludert krasjbeskyttet drivstoffsystem og bruk av hjelm, samt krav til lettvektsregistratorer.

Fenomenet servo transparency framstår som den mest sannsynlige årsak til ulykken, skriver de i rapporten.

– Fenomenet er en kjent begrensning for helikoptertypen som kan komme uforvarende på flygere. Ulykken oppstod mens helikopteret var i nedstigning, i en svak høyresving og i lav høyde. Helikopteret hadde høy masse og en økende hastighet. Samlet legger dette til rette for at fenomenet kan oppstå.

– Helikopteret hadde mest sannsynlig ikke tilstrekkelig høyde til at fartøysjefen rakk å gjenvinne kontroll i tide, skriver de videre.

Skal ikke være funn av tekniske feil

Helikoptervraket var fullstendig utbrent. Det har ikke vært mulig å hente ut lagrede flygedata eller informasjon fra elektroniske enheter i vraket ifølge Statens havarikommisjon.

Det skal ikke være funn av tekniske feil ved helikopteret som kan ha påvirket hendelsesforløpet.