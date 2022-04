Fødte barn alene på sykehustoalett

En sykehustabbe gjorde Ann-Siril Nordstrand 60 prosent ufør. Over seks år og to tøffe runder i retten måtte til før barnemoren fikk sin rettmessige erstatning etter en dramatisk fødsel på sykehustoalettet.

Ann-Siril Nordstrand ventet tvillinger desember 2013, men 3 ½ måned før termin oppsto det plutselig komplikasjoner.

Hun ble kjørt med ambulanse fra Arendal til Rikshospitalet september 2013.

Den andre natten på sykehuset forlot jordmor pasientrommet, uten å sørge for at helsepersonell var til stede da Nordstrand gikk på toalettet.

Føder på toalettet

– Jeg setter meg på toalettet, for det var det jeg trodde jeg skulle. Og så plutselig gikk vannet. Halvt stående over toalettet føder jeg, forteller Nordstrand til TV 2.

DRAMATISK: Den ene tvillinggutten ble født på sykehustoalettet, den andre forløst etter såkalt katastrofekeisersnitt. Foto: Terje Frøyland

Så var fødselen plutselig i gang.

– Jeg flyttet meg fra doen og holdt fast i armlenene, så gikk barnet rett i gulvet.

Nordstrand beskriver et fall på halv meter, hvor barnet deiser ned på sykehusflisene. Babyen ble som følge av dette påført en hjerneblødning.

Den førstegangsfødende kvinnen sitter alene på et pasienttoalett på Rikshospitalet med en baby mellom beina - uten helsepersonell til stede.

I sjokk

– Gutten ligger der foran meg. Jeg var helt i sjokk. Der sitter jeg med trusa på knærne, og ser en navlestreng og en baby som ligger mellom føttene mine, forteller Nordstrand.

Barnefar hørte ropene hennes og løp til.

Kort tid etterpå ble den andre tvillingen forløst etter katastrofekeisersnitt. De to guttene ble født tre og en halv måned for tidlig.

TØFF FØDSEL: Det gikk bra med begge barna, men Nordstrand ble senere diagnostisert med en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som ble knyttet til den traumatiske «styrtfødselen». Foto: Privat

Innimellom dukker de vonde minnene opp som bilder i hodet.

– På de verste tidspunktene kan jeg sitte og telle fliser på gulvet. Jeg kan fortelle deg hvilke fliser på toalettgulvet som er mer oransje enn brune og hvor mange hvor mange streker av flisene barnet ligger over. Og uansett hva jeg gjør, så går det ikke ikke bort.

Ufør

I dag er Nordstrand 60 prosent ufør som følge av den traumatiske fødselen.

Juni 2015 søkte hun om pasientskadeerstatning etter svikt i helsetjenesten. Feilen var at en jordmor lot henne gå alene på toalettet, uten å forvisse seg om at fødselen ikke var i gang. Jordmoren sørget heller ikke for at det var annet helsepersonell til stede.

Nordstrand fikk avslag hos Norsk pasientskadeerstatning.

Hun klaget på vedtaket, men ankeinstansen Helseklage avviser kravet om erstatning.

Foruten sykehustabben som lot den unge kvinnen føde sitt første barn alene på et toalett, har ikke sykehuset journalført viktige deler knyttet til hendelsen.

Rikshospitalet vet ikke hvem som var jordmor den natten Nordstrand ble forlatt alene på toalettet.

Seier i tingretten

Nordstrand valgte å ta saken til tingretten, og i 2021 vinner hun frem.

Aust-Agder tingrett konkluderer med at det var svikt i helsehjelpen da jordmor forlot Nordstrand uten tilsyn fra helsepersonell og lot henne gå på toalettet alene. Hun har dermed krav på erstatning.

OPPGITT: Pasientskadeordningen er i utgangspunktet en fin ordning, men det er mye som ikke fungerer, mener Ann-Siril Nordstrand. Foto: Terje Frøyland

Men advokaten til Helseklage anket dommen til lagmannsretten.

Etter en ny tøff rettsrunde fikk Nordstrand februar 2022 på nytt medhold i retten.

– Det har vært tøft. Det virker nesten som om de har kranglet kun for å krangle, sukker tobarnsmoren.

Lagmannsretten slår fast at staten er erstatningspliktig etter at hun fikk plager som følge av sviktende helsehjelp fra Rikshospitalet.

Staten anket ikke til Høyesterett og dermed blir dommen stående.

Ukjent jordmor

– Begge rettssakene har i hovedsak handlet om hva som skjedde i de to timene før jeg fødte alene på toalettet. Det står nemlig ingenting i journalen min, selv om det var en jordmor inne hos meg majoriteten av tiden.

ENDTE GODT: Nordstrand er lykkelig over at det endte godt for begge guttene som ble liggende noen måneder på Rikshospitalet etter fødselen. Foto: Terje Frøyland

Det er ingen notater eller observasjoner fra den aktuelle jordmoren, og sykehuset er usikker på hvilken jordmor det var, ifølge Nordstrand.

I KUVØSE: Tvillingene ble født 3 1/2 måned før termin. Foto: Privat

– Både hos Norsk pasientskadeerstatning og ankeinstansen Helseklage ble det «lagt til grunn at jordmor tolket situasjonen» før hun lot meg gå på do mens hun selv forlot rommet. Helseklage støttet seg på NPE sin vurdering, som viste til at jordmor ikke ville gått ut av rommet og latt meg gå på do, hvis det hadde vært tegn til fødsel, sier Nordstrand.

– Hva tenker du om det?

– Det er en absurd sirkelargumentasjon som ikke holder mål. De har basert hele vurderingen sin på hva en jordmor burde eller skulle ha gjort, uten noen holdepunkter for at det var det som skjedde, mener Nordstrand.

Nordstrand føler at hun har kjempet en slitsom og svært krevende kamp, hvor hun har brukt flere hundre tusen kroner på rettssaker. Dette var en økonomisk risiko, som hun mener kunne gjort at hun ikke hadde turt å stevne staten.

Risikofylt

– Jeg vil gjerne sette søkelys på pasientskadeordningen, hele prosessen du må igjennom for å kunne få anerkjennelse eller erstatning. Dette er et system som ikke fungerer.

DOKUMENTER: Saken har kostet krefter og tid. Prosessen har vært krevende og resultert i et lite berg av dokumenter. Foto: Terje Frøyland

– Hva vil du sette søkelyset på?

– Det er vanskelig å fylle ut klageskjemaene. Det tar altfor lang tid før du får svar. Det er vanskelig å komme med tilsvar. Og når du først er ferdig med ankeinstansen Helseklage, som tar for lang tid, så har du ingen annen mulighet enn å gå til søksmål. Det er kostbart, og mange tar ikke risikoen.

At hun måtte gjennomgå mer enn seks år med to rettssaker, beskrives som umenneskelig.

Dårlig rettssikkerhet

– Rettssikkerheten til de som står opp mot pasientskadeordningen er nærmest ikke-eksisterende. Hvis du er over grensen for å få fri rettshjelp, kan det bli kjempedyrt. Tingrettssaken min kostet alene rundt 400.000 kroner. Jeg er utrolig takknemlig for at vi har en pasientskadeordning i Norge, jeg har ikke noe ønske om at den skal avvikles. Men det er store mangler, og ordningen må forbedres.

SLITSOMT: Natten hun fødte på toalettet klarer hun ikke å glemme og innimellom dukker bilder fra de dramatiske minuttene opp i hodet. Foto: Terje Frøyland

Nordstand fikk støtte via Spleis til å dekke store deler av rettsomkostningene. Nå har hun vunnet frem - og pengene hun fikk i støtte, er sendt videre.

– De har bunadsgeriljaen, som kjemper for gode fødetilbud, fått, sier Nordstrand.

Mangelfullt svar fra sykehuset

– Saksbehandlingstiden er en stor utfordring for pasientskadeordningen. Nordstrand søkte om erstatning i 2015. Det tok mer enn fire år før saken var behandlet av NPE og Helseklage, sier senioradvokat Håvard Solberg ved Codex Advokat Oslo AS.

Selv etter at saken hadde versert mer enn fire år i pasientskadeordningen, var sentral dokumentasjon fra sykehuset ikke innhentet, ifølge Solberg.

– I forbindelse med søksmålet ble det derfor fra Nordstrands side innhentet ytterligere opplysninger fra sykehuset. De mangelfulle svarene sykehuset kom med, bidro til å styrke Nordstrands versjon av hendelsesforløpet, fastslår Solberg.

KRITIKK: Senioradvokat Håvard Solberg mener rettsikkerhetene ikke er god nok og peker på feilene i saken til Ann-Siril Nordstrand. Foto: Privat

Kritisk til anke

Codex-advokaten mener det også er grunn til å stille spørsmål ved Helseklages ankevurdering.

– Det syntes å være lite tvil rundt tingrettens dom. Det var ingen nye opplysninger av betydning i ankerunden, likevel valgte Helseklage å anke tingrettens dom. Dette medførte naturligvis ytterligere en belastning for Nordstrand, både økonomisk og mentalt, forklarer Solberg til TV 2.

Solberg mener pasientskadeordningen i utgangspunktet er en god ordning.

– Men ordningen er dessverre preget av lange saksbehandlingstider og ensidig saksutredning. Pasientene føler seg i liten grad hørt.

Tilsvar

Helseklage tar ikke selvkritikk i denne saken, men sier til TV 2 at man har full forståelse for at dette har vært krevende for Nordstrand.

– Både at det har tatt lang tid, og at saken har vært gjennom to rettsinstanser. Samtidig mener vi, til tross for at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn Pasientskadenemnda, at saken har vært riktig behandlet og at rettssaksbehandlingen har vært nødvendig, opplyser Hilde-Kristin Enehaug, avdelingsdirektør for Strategi og kommunikasjon ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

– Hva kan Helseklage lære av slike saker?

– Pasientskadenemnda og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten tar til etterretning at lagmannsretten har kommet til at staten er erstatningsansvarlig i denne saken. Hvis lignede tilfeller oppstår, vil lagmannsrettens vurdering av hva som er god medisinsk praksis ligge i bunn.

– Her kan det se ut som om det nesten går prestisje i saken, i og med at den ankes til lagmannsretten…

– Staten ved Pasientskadenemnda har ingen egeninteresse i utfallet av sakene de behandler. I denne saken har de medisinsk sakkyndige vært uenige om hva som er god medisinsk praksis. Det var derfor riktig å la retten avgjøre hva som er god medisinsk praksis i denne konkrete saken, opplyser Enehaug til TV 2.

– Helseklage blir «beskyldt» for veldig sjeldent omgjøre vedtak fra NPE?

– De opplagte medholdssakene fanges opp i førsteinstansen. I en klageinstans vil derfor alltid omgjøringsprosenten være lav.

Enehaug mener pasientenes rettssikkerhet blir godt ivaretatt.

– Hva tenker du om at noen ikke vil ha økonomi til å gå til sak dersom de får avslag hos Helseklage, og dermed muligens går glipp av et rettmessig krav?

– I Norge er det saksøker som må bære kostandene for en rettssak. Det finnes en offentlig støtteordning, i tillegg til en rekke rettshjelpsforsikringer, som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til som ikke har råd til å skaffe se dette.

– Det tok totalt nesten syv år å vinne frem. Er det akseptabelt? Mange år gikk med til NPE og Helseklagebehandlingen.

– Vi har stor forståelse for at det er krevende å vente så lenge på en endelig avgjørelse. Pasientskadesaker tar tid å utrede, forklarer Enehaug.

– For lettvint

– Svarene til Helseklage overrasker meg ikke. At det skal ha kommet nye opplysninger til i lagmannsretten er noe unyansert, mener Nordstrand.

Hun forklarer at det vakthavende jordmor kunne belyse i retten var det som hun selv hadde sagt gjennom hele prosessen og som viste seg å stemme: At den aktuelle jordmoren var inne på pasientrommet og at hun lot Nordstrand gå på toalettet.

– Strengt tatt både kunne og burde dette vært hentet inn allerede i 2015, da NPE ba om uttalelse fra sykehuset, mener Nordstrand.

Hun mener den største forskjellen mellom NPE/Helseklage og rettsinstansene er at NPE og Helseklage ikke vurderte mangler hun hadde anført til NPE og deretter påpekt overfor Helseklage.

– Så på en måte har de rett. Det var godt at dette ble belyst i retten. Ikke fordi det var uenighet mellom de sakkyndige, men fordi NPE og Helseklage ikke vurderte det jeg faktisk mente var feil.

– Når det gjelder saksbehandlingstid blir det for lettvint å bare skylde på omstrukturering og flytting. Å kunne ta noe selvkritikk for at saksbehandlingen tar lang tid burde ikke være vanskelig, mener Nordstrand.

Etter det TV 2 forstår skal NPE nå vurdere hvilket erstatningsbeløp Nordstrand skal få etter hendelsene sensommeren 2013.