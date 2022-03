Dette kan regjeringen gjøre med de høye drivstoffprisene

Høye priser på bensin og diesel har blitt en politisk hodepine for regjeringen, mener økonomiprofessor. Han peker på ett treffsikkert grep politikerne kan ta.

De siste ukene har mange latt seg frustrere over de høye prisene på bensin- og diesel. Selv om prisene har gått litt ned de siste dagene er drivstoffprisen godt over 20 kroner mange steder i landet.

Drivstoffprisene varierte mandag fra 23 til 18 kroner literen på ulike bensinstasjoner, ifølge Drivstoffappen, som flere følger med argusøyne om dagen.

En av dem er økonomiprofessor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole. Han skjønner at prisene har blitt krevende for bilistene.

– Det er vanskelig for forbrukere å gjøre noe med forbruket sitt på kort sikt, når dette kommer veldig overraskende på. Derfor vil det nok være et stort press på politikerne for å få gjort noe med dette, sier Foros til TV 2.

Svensk milliardpakke

Sveriges regjering la forrige mandag fram en krisepakke på hele 14 milliarder, som blant annet innebærer å gi 1000 svenske kroner til alle privatpersoner som eier bil.

Men fra økonomhold her hjemme advares det nå mot flere krisepakker, fordi økt kjøpekraft kan øke inflasjonspresset, og bidra til å presse styringsrenten ytterligere opp.

Samtidig har flere fra regjeringspartienes egne rekker gitt uttrykk for sin utålmodighet, og bedt om at regjeringen tar grep for å få ned prisene.

– Har dette blitt en politisk hodepine?

– Ja, jeg tipper dette er vanskelig for dem, ikke minst fordi situasjonen er såpass usikker. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Når man gir denne typen hjelp, så sliter man ofte med å reversere tiltakene igjen når eventuelt oljeprisen og drivstoffprisene går ned igjen, sier Foros.

Usedvanlig usikre utsikter

For usikkerheten knyttet til hvordan oljeprisen vil utvikle seg framover er usedvanlig høy, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt i Sustainable Finance i Nordea.

– Det er store svingninger i oljeprisen, jeg kan faktisk ikke huske at jeg noen gang har sett slike svingninger, sier Saltvedt som har en doktorgrad i økonomi, og følger olje- og energimarkedene tett.

Drivstoffprisene påvirkes av råoljeprisen, men også tilbud og etterspørsel etter bensin og diesel internasjonalt, samt valutakursen.

Saltvedt peker på noen hovedårsaker til at prisene har steget kraftig:

Etter koronakrisen økte den økonomiske aktiviteten. Dette skaper også økt etterspørsel på drivstoff

Produksjonen av drivstoff har ikke økt like fort som etterspørselen. Dette gjør at prisene øker kraftig.

Samtidig skaper krigen i Ukraina usikkerhet rundt leveranser fra Russland, som er en av verdens største oljeprodusenter.

Usikkerheten gjør at man er villig til å betale litt mer fordi man er usikre på om det er nok olje eller drivstoff i fremtiden.

SKUMMELT Å SPÅ: Thina Saltvedt, sjefanalytiker, Sustainable Finance i Nordea . Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Tror momsen fredes

Hvis man skal se bort fra svenskenes grep med flere krisepakker, som økonomer mener kan presse opp styringsrenten, er det få alternativer for regjeringen igjen, ifølge Foros.

– Av prisen på pumpen er 20 prosent moms. Hvis prisen er 20 kroner, er momsen fire kroner, forklarer NHH-professoren.

Men å kutte i momsen kun på drivstoff er ikke et spesielt populært forslag å komme med til Finansdepartementet.

– Jeg tror ikke politikerne vil gjøre noe med momsen. Men de kan redusere drivstoffavgiftene, sier økonomiprofessoren.

På bensin er det både veibruksavgift og CO2-avgift på til sammen 6,73 kroner i 2022. I tillegg kommer merverdiavgift, som er 20 prosent av utsalgsprisen. For diesel er de faste avgiftene veibruksavgift og CO2-avgift på 5,57 kroner.

– Så det mest hensiktsmessige er å redusere avgiftene, konkluderer Foros.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde ikke anledning til å stille til intervju om drivstoffprisene mandag.