Kvinne i 30-årene funnet død – mann siktet for drap

MANGLERUD (TV 2): En person ble funnet død på Manglerud i Oslo mandag formiddag. Politiet etterforsker saken som et drap.

Saken oppdateres.

Politiet rykket mandag ettermiddag ut til en adresse på Manglerud i Oslo.

– Det har vært en hendelse og vi gjør nå undersøkelser på stedet for å finne ut hva som har skjedd, sier krimleder Janne Kroglund til TV 2.

Kvinne funnet død

Kroglund bekrefter at det er gjort funn av en død person, men sier at politiet ikke ønsker å gå ut med ytterligere informasjon per nå.

Like før klokken 14.00 viser bilder fra stedet at krimteknikere er på vei inn i blokka.

– Klokken 11.53 fikk politiet melding om en voldshendelse. Vi fant så en kvinne i midten i 30-årene død, sier innsatsleder Tore Barstad på stedet.

Vedkommende som ringte til politiet har et familiært forhold til kvinnen. En mann er siktet for drap, opplyser politiet.

Ikke i stand til å avhøres

Han har knyttet seg til hendelsen, sier Barstad.

– Vi har ingen forutsetninger for å vite hva som har skjedd. Vedkommende som er pågrepet er ikke i stand til å la seg avhøre, sier Barstad.

Politiet har ingen opplysninger om at det har vært vitner til hendelsen.

– Vi vurderer ikke at det er en fare for noen andre i nabolaget, sier innsatslederen.

Politiet antar at voldshendelsen har skjedd inne i en leilighet. De ønsker ikke opplyse hvorvidt det er gjort funn av noe våpen.