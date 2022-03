Slik er Putins høyre hånd

Sergej Viktorovitsj Lavrov (71) har i mange år vært Russlands utenriksminister, og med det Vladimir Putins høyre hånd.

Lavrov ble innsatt som utenriksminister 24. februar 2004 – på dagen 18 år før Russland invaderte Ukraina den 24. februar 2022.

I de ti foregående årene var han Russlands ambassadør i FN, og i 2011 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Tromsø sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

I 2010: Sergej Lavrov, daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og daværende statsminister Jens Stoltenberg signerte avtalen om delelinjen i Barentshavet. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

«Lavrov har satt nordområdene på det internasjonale kartet gjennom en målrettet og bevisst satsing, og det politiske fokuset på nord har bidratt til å endre folks oppfatning av Nord-Norge», het det i begrunnelsen fra UiT.

Men få dager etter Russlands invasjon av Ukraina ble han imidlertid frakjent ærestittelen. Lavrov ble med det den første som noen gang har fått tilbaketrukket en æresdoktorgrad i Norge.

I morens fotspor

Lavrov, som fyller 72 år den 21. mars, har armensk far og russisk mor, og har til dels fulgt i morens fotspor. Hun jobbet i det sovjetiske departementet for utenrikshandel, mens Lavrov selv har studert internasjonale relasjoner i tillegg til en rekke språk.

I 1971 giftet han seg med Maria Lavrova, og sammen fikk de datteren Ekaterina Lavrova, som har gått på Columbia University og bodd flere år i USA.

MED DATTEREN: Sergej Lavrov med datteren Ekaterina Lavrova, 9. september 2003. Foto: Ed Bailey / AP

Han skal angivelig også ha hatt en elskerinne, Polina Kovaleva, siden tidlig på 2000-tallet.

Lavrov blir omtalt som en sportsinteressert mann, som følger hjembyen Moskvas fotballag Spartak tett. Også hockey er blant utenriksministerens store interesser.

Skarp og sarkastisk

Den tidligere FN-diplomaten var tidligere kjent for å være en nokså omgjengelig mann med et glimt i øyet – men i løpet av årene som utenriksminister har tonen blitt krassere.

MED ET SMIL: Tonen var angivelig god da Lavrov møtte Hillary Clinton i 2010 i forbindelse med en samtale om Jemen. Foto: Pool / Reuters

I likhet med den russiske presidenten er han ofte skarp og direkte, og han er sjelden redd for å fremstå sarkastisk.

– Hvem faen er du til å belære meg?, spurte han den daværende britiske utenriksministeren, David Miliband, da han forsøkte å irettesette Lavrov i 2008.

I februar, da Lavrov stod ved siden av nåværende utenriksminister i Storbritannia, Liz Truss, beskrev han samtalen mellom dem som «en samtale mellom en døv og en stum».

I MOSKVA: Liz Truss og Sergej Lavrov. Utenriksminstrene møttes i februar, to uker før Russland invaderte Ukraina. Foto: Det russiske utenriksdepartementet / AP

Også i 2018, da russeren Mikhail Botsjkarjov ble siktet for spionasje i Norge, var Lavrov rasende da TV 2s reporter Fredrik Græsvik konfronterte ham med hvorfor Russland sender spioner til Norge.

– Er du seriøs? Hjernen din har blitt penetrert av propaganda. Vi vil vite hva som skjer med vår borger. Han var invitert av det norske parlamentet. Den norske gjestfriheten slår alle rekorder, svarte Lavrov.

Fiendtlig forhold

Lavrovs forhold til Vesten har gått fra å være relativt vennlig til å bli direkte fiendtlig, og mandag ble det klart at de vestlige mediene Facebook og Instagram nå forbys i Russland.

I løpet av fire uker med krig har Lavrov stått støtt ved Putins side, og avstanden mellom Russland og Vesten øker har økt ytterligere. Tidligere i mars gikk Lavrov så langt som å sammenlikne USA med Hitler og Napoleon.

– De forsøker å påtvinge oss sitt eget syn på Europas framtid. Napoleon og Hitler hadde som mål å underlegge seg Europa, nå har amerikanerne fått Europa under kontroll, sa den russiske utenriksministeren.

FØR KRIGEN: I januar møttes Antony Blinken og Sergej Lavrov. Foto: Alex Brandon / AP

Med Putin i tykt og tynt

Ved gjentatte anledninger har Lavrov stått fast ved at de russiske angrepene på Ukraina er en «militær operasjon», som svar på en konflikt de til det ytterste har prøvd å løse diplomatisk.

Den tidligere diplomaten står seg som en av Putins aller nærmeste støttespillere, og har tydelig støttet invasjon av Ukraina.

– Putin har forklart tydelig hvorfor han valgte å iverksette en spesiell militær operasjon, sa han til Sky News-journalist Dominic Waghorn på spørsmål om hvordan Ukraina og resten av verden skal kunne tro på Russlands påstander.

HAR PUTINS RYGG: Lavrov er blant de som står Putin nærmest. Han har støttet avgjørelsen om å invadere Ukraina – men omtaler det som en militær operasjon. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

Siden invasjonen 24. februar har Kreml avvist at angrepene er en invasjon av Ukraina, og at sivile ikke er mål for handlingene – til tross for at tusenvis har blitt drept.