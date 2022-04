Slik vil kostholdet ditt se ut om det blir importstopp

Over halvparten av maten vi spiser i Norge, får vi fra utlandet. Skulle en krisesituasjon oppstå og det blir importstopp, må vi tilbake til kostholdet vi hadde før i tiden, tror ekspert.

Krigen i Ukraina har satt fyr på debatten om forsyningssituasjonen og matberedskapen her i landet. Ifølge FNs matvareprogram er en global matkrise på vei, og Norge er blant landene som importerer mest mat i verden.

– Vi er sårbare når det gjelder matsikkerhet. Selvforsyningsgraden vår er under 50 prosent, noe som er veldig lavt.

Det sier Audun Korsæth, direktør ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

– Det er naivt å fortsette å tenke at «fordi vi er så rike i Norge, kan vi bestandig kjøpe maten», sier han.

VIKTIGERE: Dyrking av grønnsaker hadde blitt enda viktigere om det hadde blitt importstopp i Norge. Foto: Aage Aune/TV 2

Beredskapslagring

Korsæth mener det er usannsynlig at vi kommer i en situasjon hvor alle landene vi importerer fra vil stoppe eksporten over natta. Han sier at det likevel er viktig å se på hvordan vi kan gjøre oss mindre avhengig av importvarer.

– Vi må diskutere beredskapslagring og vi må sørge for å ha et aktivt landbruk over hele landet, hvor bøndene ser grunn til å fortsette med å produsere mat. Og så må vi ta vare på den lille matjorda vi har i dette landet.

Han tror også at det er viktig at vi tenker på kosthold ved å spise mer av det vi kan produsere her i landet.

SÅRBARE: Audun Korsæth mener Norge er sårbare når det gjelder selvforsyning. Foto: Ragnar Våga Pedersen

– Det er en utrygg verden og vi er avhengige av at maten transporteres og kommer frem.

Korsæth forteller at en stor del av matvarene det handles med internasjonalt må passere gjennom smale stred, der det ofte er politisk uro.

– Vi så for eksempel hva som skjedde med containerskipet som blokkerte Suezkanalen i fjor sommer. Da ble det kjempemangel på leveranse, sier direktøren.

Som en strandet hval, lå Ever Given på tvers av Suezkanalen i mars i fjor. Det 400 meter lange og 220.000 tonn tunge fartøyet sto bom fast på bunnen av det smaleste partiet av kanalen.

Blokkeringen koster verdenshandelen mellom 60 og 100 milliarder kroner hver uke.

STRANDET HVAL: I mars 2021 blokkerte skipet Ever Given Suezkanalen. Foto: FP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

Kålrot og potet

Går vi 100 år tilbake i tid, hadde vi et kosthold som var tilpasset det vi klarte å produsere i Norge. Vi spiste helt andre kornslag, og mye mer fisk, ifølge Korsæth.

– I en virkelig knapp situasjon, kunne vi i teorien gått tilbake til det gamle kostholdet, sier han.

– Men befolkningen har doblet seg siden den gang, og sild velling ville nok ikke blitt en forbruker-hit i dag, fortsetter han.

Råvarene fra det gamle kostholdet, og som vi kan produsere i Norge, er blant annet kålrot, gulrot, potet, kjøtt, meieri, egg og fisk.

Sunt for nordmenn

Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog. Hun mener befolkningen i Norge hadde klart seg fint uten å importere varer fra utlandet.

– Når det kommer til matvaner, hadde nok de fleste syntes en importstopp hadde vært en nedtur. Men helsemessig ville det egentlig vært gunstig for oss. De tradisjonelle grønnsakene vi har i Norge er sunne og friske grønnsaker. I tillegg til fisken vi har, hadde det bidratt til et sunt og balansert kosthold som dekker de mineraler og vitaminer vi trenger, sier hun.

HADDE KLART OSS: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør tror befolkningen hadde klart seg fint på det vi selv produserer av mat i Norge. Foto: Anita Sælø

Et slikt kosthold har vist god effekt også når det gjelder livsstilssykdommer, ifølge ernæringsfysiologen.

– Det minsker risikoen for hjerte- og karsykdommer, som er den største dødsårsaken i Norge.

Hun mener det hadde blitt utfordrende om det skulle blitt importstopp, men at Norge har gode forutsetninger. Hun viser til en rapport om utvikling i norsk kosthold fra Helsedirektoratet, som viste i 2020 at dekningsgraden som tilsvarer matforbruket inkludert fisk som eksporteres, er på 89 prosent.

– Det vil si at vi klarer å produsere nesten den mengde mat som vi spiser i dag, men vi må spise mye mer fisk. Vi hadde måttet spist ganske annerledes og vridd om kostholdet om det hadde blitt importstopp. Det hadde blitt veldig mye fisk og potet. Vi måtte også ha dyrket enda mer. Flere ville nok tenkt det hadde vært nyttig med en egen grønnsakshage, sier Sundfør.

Hvis vi hadde havnet i den situasjonen, hadde også Sundfør anbefalt å plukke bær når de er tilgjengelige, og fryse dem ned så man har dem gjennom hele året.

SUNT OG GODT: Ernæringsfysiolog sier Norge har sunne og friske grønnsaker som hadde kommet godt med hvis det hadde blitt importstopp. Foto: Marte Christensen / TV 2

Tvinges til å tenke annerledes

Seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, Harald Moksnes Weie, forteller at de overvåker forsyningssituasjonen tett.

Han mener Norge er godt forberedt dersom det skulle oppstå en krisesituasjon der det blir importstopp.

– I en krisesituasjon må man gjøre andre tiltak, og ett tiltak kan være å endre på hvordan en råvare brukes, forteller seksjonssjefen.

For å produsere det hvetemelet vi er så glade i, forteller Moksnes Weie at vi per nå er avhengige av å importere varer fra utlandet. Blir det importstopp, må vi derfor tenke annerledes.

– Et veldig enkelt eksempel er å lage mel kun av norske korn. Da vil du få et mel som er brukbart til å bake med, men det er ikke sikkert det har samme bakeegenskaper som det melet vi er vante med, forteller han.

Bollene og brødene slik vi kjenner de i dag, ville kanskje blitt seende annerledes ut med samme oppskrift, og et mel utelukkende på norsk hvete.

– Mel er et biologisk materiale. Kvaliteten på melet er viktig for hvordan brødet blir seende ut, sier han.

– Vi jobber for at ting skal være som vanlig, legger han til.

VIKTIG RÅVARE: Kålroten er blant råvarene Norge kan produsere mye av. Foto: Marte Christensen / TV 2

Etisk dilemma

Ifølge direktør i NIBIO, Audun Korsæth, har vi sett fra tidligere kriser at flere land stenger for eksport, slik at det kan prioriteres mat til egen befolkning.

– Mange land, som for eksempel Kina og Saudi-Arabia har inngått langvarige leieavtaler av store jordbruksareal i andre land for å sikre nok mattilgang framover, forteller han.

Om det blir en matvarekrise i verden, og Norge må importere fra U-land som egentlig burde prioritere å fø egen befolkning, så kan det bli en utfordrende problemstilling, tror Korsæth.

– Det blir et etisk dilemma, mener han.

Han forteller videre at mer enn 80 prosent av kornet vi produserer i Norge, i dag går til dyrefôr. I teorien kunne vi ifølge Korsæth spist mye av kornet som i dag går til dyrene, dersom vi skulle komme i en krisesituasjon.

MATBEREDSKAP-SPØRSMÅL: Krigen i Ukraina har satt fyr på debatten om forsyningssituasjonen og matberedskapen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Men dette ville igjen gå utover dyrene, særlig gris og fjærkre som er avhengige av kraftfôr, sier han.

– En nødløsning er å slakte dyrene vi har i fjøsene og spise de. Men det blir jo litt som å pisse i buksa for å holde varmen. Det blir litt kortsiktig, sier han videre. Vi kunne også spist fisken som vi i dag eksporterer til utlandet.

– Må dele med de som er verre stilt

Jan Ivar Botnan er tidligere forskningssjef for samfunssikkerhet og beredskap ved Forsvarets høgskole. Han forteller at det tidligere har vært et forslag om reetablering av kornlagre som ble møtt av det han mener er fredstidens arroganse: «Vi har kontroll, de internasjonale handelssystemene vil alltid tjene oss godt».

– Så bryter det ut krig mellom to av verdens største korneksportører, med fare for sterkt svekkede avlinger, kombinert med handelssanksjoner som vil redusere både produksjonen og distribusjonen av mat. Og den vil bli dyrere, sier han.

Han sier det ikke finnes enkle erstatninger for maten som trekkes ut av verdensmarkedet nå, med stor prisstigning og knapphet for de fattigeste som resultat.

Jan Ivar Botnan, tidligere forskningssjef ved Forsvarets Høgskule, mener det ikke finnes enkle erstatninger for maten som trekkes ut av verdensmarkedet nå. Foto: Privat

Han mener det er viktig å sette fokus på det han beskriver som en «egoisme» som preger de rike landene.

– Nå skal kornlagre og økt produksjon av matkorn utredes med tanke på nasjonal beredskap. Det er bra, men perspektivet er galt. De fleste i verden vil være skinnmagre før rike nordmenn er nede på anbefalt BMI, sier han.

Han fortsetter:

– Vi må aktivt arbeide mot klimaendringer som vil gjøre det globale matfatet mindre og mer uforutsigbart. Vi må bevare og utnytte matjorda og legge opp reserver med tanke på magrere år, og dele med dem som er verre stilt, sier han.