Fikk sjokk da hun sjekket telefonen: – Jeg dro for gardinen og tenkte «hva er dette for noe?»

Fredag forrige uke var Rebekka Danielsen på jobb, men da hun sjekket telefonen sin i pausen, fikk hun seg en overraskelse av det negative slaget.

Danielsen hadde mange tapte anrop og flere meldinger fra både kjente og ukjente.

UBEHAGELIG: Rebekka Danielsen synes det er ubehagelig at bilder av leiligheten hennes blir brukt til svindelforsøk. Annonsen er fortsatt ute. Foto: Privat

På en av meldingene fra en fremmed, sto det at hun burde være oppmerksom på en ting.

Danielsen kjente det knøt seg i magen, da hun fikk vite hva som lå ute på nettet.

– Det er veldig ubehagelig og ekkelt. Jeg kontaktet politiet med én gang, sier Danielsen til TV 2.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Ba om penger før visning

Hun ble nemlig fredag gjort oppmerksom på at leiligheten hennes, som hun flyttet inn i i desember, blir brukt til svindelforsøk.

En person har lagt ut en annonse på Facebook der hun utgir seg for å være eier av leiligheten, og ifølge annonsen, leier hun den ut for 8000 kroner. Den påståtte eieren har brukt bilder av leiligheten som ble brukt da den var til salgs i fjor.

– Det er flere som har kontaktet meg, og som forteller at de har vært i kontakt med henne. Da har de fått en liste over punkter de må utføre før de blir aktuelle for leiligheten. Blant annet hvor mye de tjener, hvilken bank de har, og så må man sendte inn gyldig legitimasjon med fullt fødselsnummer, forteller 22-åringen.

SVINDEL: Dette er beskrivelsen av leiligheten som ligger ute på Facebook. Foto: Skjermdump

En av de som i utgangspunktet var interessert i leiligheten, skjønte fort at dette var tull. Hun klarte å finne Danielsen på nett, og informerte henne om at noen trolig prøvde å svindle folk ved hjelp av bilder av leiligheten hennes.

– Da jeg ringte politiet, hadde allerede noen ringt inn angående forsøk på svindel på leiligheten min, så det er flere som har reagert på dette. Annonsen har vært ute i 13 uker, men jeg fikk først vite om det nå, sier Danielsen.

En som har gitt bort legitimasjon

Av politiet ble hun bedt om å fylle ut et bedrageriskjema, i tillegg til å legge det ut på Facebook for å advare andre. Hun oppfordrer også folk til å rapportere inn annonsen.

Danielsen har fått mange meldinger av folk som hadde hatt kontakt med svindleren, men skjønte at det måtte være tull.

Men det er én person, som Danielsen vet om, som har gitt bort legitimasjonen sin til svindleren.

– Hun gikk videre til runde to, og ble kontaktet av en Airbnb-agent som fortalte at hun fikk komme på visning om hun betalte inn én månedes leie, i tillegg til depositum på 16.000 kroner, forteller hun.

Denne personen så heldigvis etter hvert Facebook-innlegget til Danielsen, og overførte derfor ikke penger til svindleren. Personen ønsker å holde seg anonym, men sier i en kommentar til TV 2 at hun tenker det er uakseptabelt, og at hun håper ikke svindleren bruker informasjonen hennes til noe.

– Jeg begynte å spekulere på hvorfor «utleier» måtte verifisere identiteten min, men jeg trodde det var normalt siden det var gjennom Airbnb, sier hun.

– Jeg ble også skeptisk da jeg fikk melding om at hun ikke ønsket å vente til april for at jeg skulle komme på visning. Å bruke andres leilighet på å skremme folk på denne måten, er ikke greit, legger hun til.

FACEBOOK: Bilder av leiligheten til Rebekka Danielsen ligger ute i en annonse på Facebook. Foto: Skjermdump

Rebekka Danielsen synes det er ubehagelig at det har vært snakk om visning hjemme hos henne.

– Da kjente jeg at jeg fikk panikk. Pulsen begynte å stige. Jeg satt hjemme og følte meg ikke trygg i det hele tatt. Jeg dro for gardinen og tenkte «hva er dette for noe?».

– Utspekulert

Selv om det ifølge Danielsen er mange som har rapportert inn annonsen, og hun har politianmeldt saken, så ligger annonsen fortsatt ute tirsdag.

Hun håper saken vil løse seg, og at annonsen forsvinner så raskt som mulig.

– Jeg håper ingen har tapt penger på dette, og at enda flere har gitt fra seg legitimasjonen sin, sier hun.

– Det er helt grusomt at noen kan gjøre noe sånt. Kanskje det er noen alenemødre som er desperate etter å få leid en leilighet, og når de da får denne muligheten, så slår de til. Det er utspekulert, og en kald måte å få tak i penger på.

Forstår at det kan oppleves som utrygt

Politiet i Nordland kjenner til at både Finn.no og andre annonsesteder fra tid til annen inneholder annonser med et annet formål enn det som annonsen utgir seg for.

BILDER FRA ANNONSEN: Bildene har svindleren fått tak i fra Finn-annonsen fra i fjor. Foto: Privat

De oppfordrer derfor publikum til å være alminnelig kritiske overfor annonser generelt, og særlig når dialogen med en som angivelig står bak annonsen skiller ser fra det som er vanlig.

– I dette tilfellet ber den påståtte utleieren om kopi av legitimasjon, samt betaling for å komme på visning. Vi kan ikke se noen gode grunner for at en utleier skal ha behov for kopi av legitimasjon i forkant av en visning, og det er vel heller uvanlig å ta seg betalt for å vise fram et utleieobjekt, sier leder av påtale i Salten, Bjarte Walla, til TV 2.

I dette tilfellet er bildene i annonsen hentet fra en tidligere salgsannonse på samme nettsted. Politiet har forståelse for at dette kan oppleves utrygt.

– Likevel er det ikke de som bor i den avbildede boligen gjerningspersonen forsøker å ramme, men uvitende ofre som er på utkikk etter å leie en bolig, sier han.

– Det kan se ut til at bedrageri-elementet her ligger i å ta seg betalt for en visning som personene bak annonsen ikke har til hensikt å gjennomføre.