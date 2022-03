– Dette har aldri skjedd før

Før kveldens kamp i Stjernehallen leder Lillehammer 3-1 i kamper over Stjernen i best av sju-serien.

Det betyr at dersom Lillehammer igjen går seirende av isen i kveld, er Stjernen ute av sluttspillet.

– Vi har prøvd å se litt i arkivene siden vi begynte med best av sju-serien, og så vidt vi har funnet ut så har det aldri skjedd før at et lag som ble nummer sju i ligaen slår ut den som ble nummer to. Det vil være en kjempeskrell, og Lillehammer har tre matchballer med den første i kveld, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

– Det blir hyperinteressant å se om de kan ta seg videre forbi Stjernen, understreker Erevik.

Men han utelukker ikke at Stjernen kan ta seieren og at spenningen dermed lever videre.

– Kampene har vært veldig jevne, så det er ingen umulighet at Stjernen kan vinne på hjemmebane i kveld. Men Stjernen må naturligvis vinne i dag, for ellers er sesongen over. I og med at de er på hjemmebane har de full mulighet til å klare det, og da går serien videre, sier Erevik.

Skulle Stjernen vinne kveldens kamp, vil neste oppgjør spilles i Lillehammer førstkommende onsdag.

Stjernen - Lillehammer er den eneste av kveldens tre kamper som kan få et avgjørende resultat. I duellen mellom Sparta og Frisk Asker (2-2 i kamper) og Vålerenga - Storhamar (2-2 i kamper) er det langt mer åpent.

– Dette er helt åpent, og det er blitt akkurat så jevnt som vi hadde trodd og håpet på da sluttspillet startet. Bortsett fra Oilers som feide over Ringerike.

Stjernen - Lillehammer ser du på TV 2 Play fra kl.18.55.

Hovedkampen Vålerenga - Storhamar ser du fra kl.18.45 på TV 2 Sport 1 og Play.

Sparta - Frisk Asker på TV 2 Play fra kl.18.55.