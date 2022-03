Over 90 personer skadd etter togulykke i Tunisia

Minst 95 personer skal være skadd etter at to tog kolliderte på Place de Barcelone-stasjonen i Tunis.

Det er landets nødetater som melder om de mange skadde. Kollisjonen skjedde mellom to passasjertog. Bilder i sosiale medier viser at de to togene kolliderte front mot front på samme spor.

– De skadde ble fraktet til sykehus og ingen personer omkom, sier en talsperson for nødetatene til AFP.

Talspersonen la til at det ene toget var tomt da ulykken skjedde.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.