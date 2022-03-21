Євген (28 років) був змушений покинути Україну зі своєю сім'єю через війну. Тепер він отримав свій шанс у клубі «Бранн»

Український футболіст був вимушений тікати від бомбових ударів в Одесі. У понеділок він зіграв тренувальний матч за бергенський клуб.

Dette er en TV 2-artikkel som er oversatt til ukrainsk.

Bakgrunnen er et stort informasjonsbehov og tilsvarende interesse i Ukraina for å se hva verden utenfor skriver om krigen.

24 лютого, в день, коли російські бомби вперше вдарили по українському місту Одеса, 28-річний Євген Мартиненко, його дружина Інна та дві їхні дочки були змушені одразу залишати країну.

Вони попрямували на захід до кордону з Молдовою, де вся сім'я зуміла дістатися безпеки, перш ніж оголосили обов'язковий призов резервних військ.

Сім'я перетнула кордон о п'ятій годині, о восьмій годині пропускали лише жінок і дітей.

"Шлях з України був довгий. Я дуже радий, що ми вирушили так рано, що вся сім'я могла разом залишити країну", - пояснив Мартиненко телеканалу TV 2.

Поїхав до Норвегії

Зараз, через два з половиною тижні, він стоїть на футбольному полі з штучним покриттям в Лисеклостер біля Бергена. Дочки б'ють м'яча і посміхаються, в той час як їх дружина біжить за ними і знімає їх.

Рослий гравець Мартиненко щойно завершив футбольну гру. Протягом 45 хвилин він був центральним захисником футбольного клубу «Бранн» у тренувальному матчі з «Лисеклостер».

"Вважаю, він грав добре", - каже його дружина Інна, додаючи:

"Це дуже добре для нього.

Саме вона привезла сюди сім'ю. Вдома, в Одесі, вона працювала в судноплавній компанії «Вільсон» [Wilson], штаб-квартира якої знаходиться в Бергені, а коли почалася війна, компанія потурбувалася про те, щоб привезти двох співробітників у місто на заході країни.

Інна забрала сім'ю в Молдову, потім в Румунію. Звідти вони були доставлені в Берген, де її працедавець надав сім'ї місце для проживання.

ВТЕЧА СІМ'Ї ВІД ВІЙНИ: Вся сім'я була на місці, коли Євген Мартиненко (в центрі) зіграв тренувальний матч за клуб «Бранн». Foto: Фото: Роберт Рейнлунд / ТБ 2

Хоча вона може виконувати свою роботу далеко від рідного міста, ситуація в її чоловіка Євгена зовсім інша.

В Україні він був футболістом одеського «Чорноморця», що є у вищому футбольному дивізіоні України. У Норвегії він стоїть на голій землі.

Вдячний футбольному клубові «Бранн»

Ось чому працедавець Інни, компанія «Вільсон», зв'язався з клубом «Бранн» на вихідних. Компанія повідомила, що до Бергена прибув український топгравець, і запитала, чи футбольний клуб не зацікавлений у тому, щоб він взяв участь у тренуваннях.

"У принципі ми не шукали центрального захисника, але коли поступила пропозиція, погодитись було дуже легко", - говорить тренер «Бранн» Ейрік Горнеланд.

Однак першим тренуванням «Бранну» цього тижня був тренувальний матч з «Лисеклостером». Тим не менше, Євгенові Мартиненку сказали з’явитися на матч.

Там він вперше привітав гравців і тренерів, одягнув червоний костюм і пройшовся з випрямленою спиною по штучному полі.

ВЕЛИКОРОСЛИЙ ГРАВЕЦЬ: Центрального захисника зростом 193 сантиметри важко здолати в дуелях. Фото: Роберт Рейнлунд / ТБ 2 Foto: Фото: Роберт Рейнлунд / ТБ 2

Він зіграв весь перший тайм. Підчас перерви його замінили.

Я хочу подякувати «Бранн» за надану мені можливість, я також повинен сказати велике спасибі компанії «Вільсон», яка зробила все можливе, щоб я міг тут грати. Я хотів би залишитися тут, це добре для мене, зважаючи на ситуацію в Україні", - сказав Мартиненко українською мовою, з дружиною Інною в якості перекладача.

Тренуватиметься з футбольним клубом «Бранн»

За 45 хвилин гри захисникові немає чим докорити. Хоча, з природних причин, він останнім часом не міг так багато тренуватися.

"Я бачу, що він хороший хлопець, але я також бачу, що він не тренувався деякий час. Сьогодні він грав 45 хвилин, тому він був на підйомі, мав можливість показати себе і зробити те, що йому найбільше подобається", - сказав Гумеланд.

СПОСТЕРІГАЄ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕННЯМ: Тренер «Бранн» Ейрік Гумеланд хоче дати Євгену Мартиненкові шанс показати себе у команді. Foto: Фото: Вегар Вівестад Ґрьотт / BILDBYRÅN

«Бранн» запросив 28-річного центрального захисника тренуватися і надалі. Але це не пробна гра.

- Нам потрібен час. Хлопець напевне пережив те, що для нього, безумовно, було важко психологічно, останній тиждень мало тренувався і, до того ж, мав восени період із травмами. Йому треба дати час", - каже тренер «Бранн».

Чи може він стати штатним гравцем команди «Бранн», якщо виявиться достатньо хорошим футболістом?

- Так, звісно ж. Однак інші фактори тут відіграють певну роль.Скажімо те, що у нього контракт з клубом в Україні. Але, принаймні зараз він тут, і він може підтримувати спортивну форму тут з нами, а далі подивимося.

Плаче щодня

Для сім'ї ця пропозиція більш ніж хороша. Вони покинули все, що мали, в місті, яке бомбили і атакували російські військові сили.

Зараз сім'я, робота і футбол - це все, що у них є.

"Я плачу щодня. Вони руйнують наші міста, вбивають людей. Також мирне населення, каже Інна Мартиненко, і продовжує:

"Ми були змушені покинути наш дім, де у нас було все необхідне, як для нас самих, так і наших дітей. Це дуже важко. Але ми серед щасливчиків. Тут приємно бути, не зважаючи на те, що ми хочемо повернутися додому. Війна мусить закінчитися.