Stekt skrei med risoni, pak choy og kremet skalldyrsaus

Dette trenger du:

600 g skreifilet eller annen hvit fisk

Grovsalt til salting av fisken

Nøytral olje og salt til steking

Sausen:

STEKT SKREI: Serveres med risoni og en kremet skalldyrsaus. Foto: Christer Rødseth

1 fennikel

1 løk

1 liten gulrot

4 fedd hvitløk

2 ts tomatpuré

1 appelsin

3 tomater

3 dl tørr hvitvin (kan sløyfes)

5 dl skalldyrkraft

3 dl kremfløte

Risonien:

300 g risoni eller annen lignende pasta

1 sjalottløk

Litt av skalldyrsausen over

4 pak choy

200 g aspargesbønner

1 ss hakket dill

1 ss smør

1 ss mascarpone

80 g revet parmesan

Salt og sitron til smak

Litt pastavann til justering av saus

Semitørkede tomater:

16 små cherrytomater

Litt salt og sukker

Slik gjør du:

Kutt fisken i serveringsstykker og dryss grovsalt over og under fisken. La den ligge i 6-7 minutter før det skylles av. Tørk godt og la den romtempereres til den skal stekes. Ved steking varmer du en stekepanne med nøytral olje og har fisken i. La den få gylden farge før du har i smør, skrur temperaturen litt ned og snur fisken. Øs så smør godt over og la den steke i 1-2 minutter. Ta den så ut, la den hvile i 2 minutter før servering.

Kutt løk, hvitløk, fennikel og gulrot i små biter og varm en kasserolle. Ha i litt nøytral olje og fres grønnsakene til de blir blanke. Ha så på tomatpuréen og la den stekes godt ut. Ha nå på hvitvin og reduser til det halve før du har på kraft, tomater delt i to og appelsinen uten skall. La det nå småkoke og redusere til kraften begynner å tykne litt. Ha så på fløte og kok ytterligere 15-20 minutter før sausen kjøres opp i en mikser. Smak til med salt og sitron. Jevn sausen med litt maizena om den er for tynn.

Tomatene deles i to, legges på brett. Dryss salt og sukker over. Bak på 110-120 grader i en times tid til de er semitørket.

Risonien kokes etter anvisning på pakken. Ved servering finhakker du sjalottløken og freser i litt olje før du har på den kokte risonien og litt skalldyrsaus. Kok det inn før du har i mascarpone, smør og revet parmesan. Helt tilslutt steker du raskt forvellede aspargesbønner og pak choy i stekepannen du har stekt fisk. Vend det inn i risonien med tørkede tomater og server på tallerken med stekt fisk og skalldyrsausen.