Ylvali Kise (16) får ofte spørsmål om hun er gutt eller jente

GOD MORGEN NORGE (TV 2): 16-åringen er lei av folk som setter mennesker i bås og har gammeldagse forestillinger om kjønn. Nå tar hun et oppgjør med foreldregenerasjonens holdninger.

Ylvali og tvillingsøsteren Fryd (16) ble ofte kledd likt som små – det var kjoler og rosa sparkebuske. Som fireåring ville Ylvali kle seg i det hun likte best og endte opp med å kjøpe klærne sine i gutteavdelingen. Det var der hun fant sin stil, som gensere med Spider-Man-trykk.

Fryd lekte med dukker, mens Ylvali elsket å leke med Monster Trucks, hun spilte fotball og etter hvert begynte hun å danse hip hop med guttene. Da hun skulle begynne i første klasse, valgte hun en svart sekk med flammemønstre. En sekk hun fikk mye oppmerksomhet for, som ikke bare var positive.

TVILLINGER: Ylvali og tvillinsøsteren Fryd hadde ulike interesser. Foto: Privat

– Egentlig var det mest foreldrene som var bekymret for at hun skulle bli mobbet. Og det kan jeg skjønne, fordi det er veldig stereotypisk hvordan barna våre skal se ut i Norge dag. Mye mer enn da jeg var liten, sier mamma Hedda Kise til God morgen Norge.

Se hele intervjuet med Hedda og Ylvali Kise øverst i saken!

Fra langt til kort hår

Hedda Kises fire døtre hadde alle langt hår – det var frem til førsteklassingen Ylvali ville klippe seg. Hun ønsket seg kort hår, og det fikk hun. Også da fikk moren reaksjoner.

– På den tiden var hun den eneste jente på sitt klassetrinn som hadde kort hår og hun hadde fått en kul frisyre. Det kom mange reaksjoner fra andre foreldre, blant annet noen som tenkte er hun født i feil kropp og andre som som mente hun så ut som en gutt.

– Ylvali, hvordan opplevde du det mamma forteller om?

– I starten tenkte jeg ikke så mye over det, fordi jeg hang mye med guttene og følte meg ikke annerledes i det hele tatt. Etter hvert som årene gikk på barneskolen, følte jeg ofte at jeg måtte forklare at jeg var jente. Det ble jeg ganske lei av, sier hun.

FØRSTEKLASSING MED KORT HÅR: Ylvali hadde langt hår frem til hun begynte i første klasse. Da ville hun klippe seg - og fikk en stilig kort frisyre. Foto: Privat Les mer KORT HÅR: En munter jente med sin egen stil. Foto: Privat Les mer TVLLINGER: Ylvali og Fryd er tvillinger med ulike interesser og forskjellig klesstil Foto: Privat. Les mer YLVALI SPARTE TIL LANGT HÅR: I en periode var Ylvali lei av spørsmålene om hvilke kjønn hun var. Derfor sparte hun til langt hår - det varte i et år så klippet hun seg kort igjen. Foto: Privat. Les mer

I en periode valgte Ylvali å gå bort fra det som var hennes stil, for å unngå spørsmålene om hvilket kjønn hun var. Hun valgte å spare til langt hår, før hun ett år senere klippet seg kort igjen. Det var denne frisyren hun likte og det var kort hår som var henne.

Ikke velkommen i garderoben

– Du hadde også opplevelser når du skulle gå inn i jentegarderoben. Hva opplevde du?

– Det er noe jeg tenker på ofte når jeg skal på do eller i garderoben på trening, så merker jeg at folk ser rart på meg og tenker at jeg er i feil garderobe. Det synes jeg er ubehagelig.

Moren har forståelse for reaksjonen hennes, og forteller om en opplevelse da Ylva var mindre, hvor andre foreldre sa til henne at hun ikke fikk gå inn i garderoben fordi hun var gutt. Ylvas respons var: «Men, jeg er jente». De trodde ikke på henne og ba henne om å slutte og tulle.

– Hvordan er dette for deg som mor, Hedda?

– Jeg er veldig imponert over Ylvali fordi hun hele tiden har sagt: «Jeg skal være meg og jeg skal vise andre jenter at det går an». Hun har betydd mye for en del andre jenter, selv om de ikke har turt å klippe seg kort, har de sagt de gjerne vil det.

TV 2-serien «Født i feil kropp»

For noen år tilbake ble TV-serien «Født i feil kropp» lansert. En serie Ylvali hadde gledet seg til, fordi den handlet om andre unge som opplevde å være annerledes. I etterkant av serien opplevde Ylvali å få en ny type spørsmål.

– Mange lurte på om jeg var født i feil kropp, siden jeg kledde meg slik jeg gjorde. Det var noe jeg absolutt ikke følte. Men til slutt tenkte jeg at: «Tenk om jeg er det, født i feil kropp - og bare ikke har skjønt det selv».

Hedda Kise forteller en historie fra barndomsårene, hvor andre barn prøvde å dra av Ylvali buksen for at de skulle se om hun var jente.

KJØNNSSTERIOTYPISKE HOLDNINGER: Hedda Kise har fire døtre og mener at hennes generasjon har mye å lære av dagens ungdommer og deres syn på kjønn. Her er hun sammen med tvillingdøtrene Ylvali og Fryd da de ble konfirmert. Foto: Privat

– Det var ganske voldsomt i en periode, og det gikk veldig bra fordi barna var egentlig ikke slemme, de var barn og det skjønte Ylvali.

– Det var barna. Men hva med de voksne – hva er årsaken til deres reaksjon?

– Jeg tror at vi ikke tenker oss om. Ingen av oss tenker at gutter skal se slik ut og at jenter skal se slik ut. Det ligger nok i underbevisstheten.

Det er ikke bare jenter og deres stil, 16-åringen er opptatt av. Hun er like opptatt av guttene og deres frihet til å kle seg i en kjole om de ønsker det. På lik linje som at jenter skal få gå i dress.

Klesstil og seksuell legning

– Mange knytter seksuell legning opp til hvilke klesstil en velger. Ylvali, hva tenker du om det?

– Jeg står veldig for det at seksuell legning ikke har noe å si, vi er alt for opptatt av hvilke legning personer har. Jeg har fått tilbakemeldinger som at: «Du er så modig som står frem som lesbisk eller ikke-binær.»

Ylvali har derimot aldri sagt noe om hvilke legning hun har. Hun forklarer at dette er tilbakemeldinger som folk kommer med ut ifra klesstilen hun har. Videre mener hun at dette er å sette folk i bås og tilegne mennesker en legning på bakgrunn av hvordan de ser ut.

16-åringen ønsker at folk skal få være seg selv, ikke settes i bås på grunn av utseende.

Familien Kise er med i TV 2-programmet «Sofa» og Ylvali er aktiv på TikTok. Begge steder tar hun opp tematikken om de gammeldagse kjønnsforestillingene.

TV 2-PROGRAMMET "SOFA". Familien Kise Kristensen er med i sesong 3 av Sofa. Mor Hedda Kise, samboer Mats Kristiansen og tvillingene Ylvali og Fryd Kise. Foto: TV 2 / Espen Solli

Tilbakemeldingene hun har fått er at det er mange opplever det samme som henne.

Hedda påpeker at det er viktig at barn får være seg selv, og at man lærer av dagens ungdom, som ser på kjønn og stil som mer flytene.

Ylvalis råd til voksne er at de slutter å kle barna sine i kjønntypiske farger som gutter i blått og jenter i rosa. 16-åringen påpeker at man må legge mer fokus på hvem personen er og ikke personens kjønn, og legger til at hennes vennegjeng har flere pronomen enn, han, hun og hen.