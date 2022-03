Victor Sotberg (30) blir TV 2-profil

Fpr ganske nøyaktig én måned siden, delte Victor Sotberg at han sluttet i NRK Supers YouTube-satsning «FlippKlipp». Nå blir programlederjobben i «Alle mot 1» det siste han gjør for statskanalen, før han går over til TV 2.

– Dette blir spennende og jeg er veldig glad for nye utfordringer. Jeg gleder meg til å utvikle og utfolde meg videre med nye konsepter i TV 2. Vi har lagt mange kule planer, som jeg kan fortelle mer om snart. Jeg gleder meg masse, sier Victor Sotberg i en pressemelding.

Hva han skal gjøre i kanalen, er ennå ikke kjent.

– Vi er så glade for at Victor Sotberg har valgt å begynne i TV 2! Han er en kreativ og engasjerende programleder, og jeg vet mange vil glede seg over det han skal gjøre sammen med oss fremover, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Victor er en populær programleder og YouTube-profil. Han er for tiden å som programleder på lørdagskveldene i Alle mot 1 på NRK, og har de siste fire årene vært programleder i FlippKlipp på NRK. Han har også deltatt i flere store underholdningskonsepter de siste årene – som Skal vi danse, 71 grader nord og Maskorama.