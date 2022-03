– De som ikke er bekymret nå, skjønner ikke fotball

Det har vært langt mellom høydepunktene i Rosenborgs treningskamper i vår. Søndag ble Tromsø for sterke. I slutten av februar ble det 2-3-tap for Kristiansund. Etter det ydmykende 0-3-tapet for lillebror Ranheim i begynnelsen av mars reiste trønderne til Marbella på treningsleir. Der ble det 0-0 mot Haugesund og 3-2 mot Kristiansund i en prestasjonsmessig svak kamp.

Etter Tromsø-tapet søndag samlet trener Kjetil Rekdal spillerne til en lang prat i garderoben. Det begynner å haste med å få sving på laget med to uker til seriepremieren mot Bodø/Glimt. Akkurat nå er det lite som tyder på at det blir gullkamp på Lerkendal.

Nidaros-kommentator Otto Ulseth stiller sågår spørsmål om RBK kan heve seg nok til å unngå nedrykk. Han konkluderer med at det neppe blir nedrykk, men optimisme er snudd til pessimisme i Trondheim.

– Man skal ikke utelukke noe i fotball, men jeg er villig til å sette alt jeg eier og har på at Rosenborg ikke rykker ned. Men når du ser Viking, Molde og Glimt skjønner du at Rosenborg har en lang vei å gå, sier Mini Jakobsen.

BEKYMRET: Mini Jakobsen sliter med å se en offensiv plan. Foto: Ole Martin Wold

– Man skal ikke skylde på Rekdal, men det er ikke sånn at du får et fotballag som starter på null. Spillerne i Rosenborg er kjøpt for dyre penger og fordi de har en viss kvalitet. Det de har prestert i to måneder er langt unna det jeg hadde håpet og forventet, legger han til.

– Veldig baktunge

Rosenborg-kjenner og fotballanalytiker Kai Bardal tror ikke det blir bedre med det første.

– Det er så store problemer med hele strategien de har lagt opp til at jeg ikke tror dette blir særlig bra. De prater om å trene bra, ha god intensitet og å løpe og forbedre seg fysisk. Men de skiller det fra det fotballmessige og læring, sier Bardal.

Han mener uttalelsene til kaptein Markus Henriksen etter Tromsø-kampen illustrerer dette best.

– Han sa at de ser at det er et voldsomt potensial bare de klarer å ta rette valg, unngå dårlige touch og treffe på pasningene. Men det er jo det fotball egentlig handler om. Å ta rette valg, treffe ballen og treffe medspiller, sier Bardal.

Han mener de strukturelle problemene gjør at Rosenborg hele tiden havner i undertall med ballen og mangler gode pasningsalternativer. Han påpeker at spillet vendes fra undertall på den ene siden til undertall på den andre siden. Den oppjagede stilen fører også til flere pasningsfeil.

RBK-KJENNER: Kai Bardal er landslagsassistent i futsal og har fulgt Rosenborg tett i mange år.

– RBK er veldig baktunge. De har veldig mange folk bak ballen og har 5-6 spillere som ikke er posisjonert for å være med i spillet. De er sikkert kjempegodt plassert om de slår langt og skal vinne ballen tilbake. Men de prøver å spille kort før de ender opp med å spille lange baller i desperasjon. Det føles helt tilfeldig hvordan de spiller, sier Bardal.

– Skal mye til for å rykke ned

Mini Jakobsen ble skremt av det han så mot Tromsø.

– De fleste som får ballen er feilvendt. De får ballen med ryggen mot spillretningen. Noe skyld skal Rekdal og teamet få, for de har holdt på i to måneder. Det er ikke godt nok i det hele tatt, og det er ikke tilfeldig, sier Jakobsen.

– Det vanskeligste i livet er å skape noe. Alle kan rive et hus. Å bygge et hus er vanskelig. Nå skal Rekdal bygge et hus, og han har ikke fått det til. For meg handler det ikke om formasjonen. Det handler om hva du gjør når du har ballen. De første tjue minuttene mot Tromsø var håpløse. De mistet ballen etter 3-4 trekk. Det forventes at Rosenborg skal klare å spille av et press, sier Jakobsen.

TAP I KRISTIANSUND: I februar ble det tap for Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bardal mener trebackssystemet til Rekdal legger opp til at sidestopperne skal ta med seg ballen fremover i banen for å skape overtall. Det rimer dårlig med hvordan Rosenborg for tiden opptrer.

– De lagene som er skikkelige gode til å spille ball kommuniserer med pasningene. Rosenborg er ikke på det nivået i det hele tatt. Det er tilfeldig hvilken fot de slår pasningene på, om spillerne skal ha ballen på fot eller i rom og hvilken kraft pasningene slås med.

Han tror trønderne unngår nedrykkskamp. En enklere tilnærming kan være redningen på kort sikt.

– Det skal mye til for å rykke ned. De har tross alt den beste keeperen og enkeltspillere som kan gjøre ting selv og avgjøre kamper. Det beste er hvis de innser at de like godt kan begynne å slå langt. Ikke bare slå langt når desperasjonen tar dem.

– Bekymring på Brakka

Mini tror ikke en mer primitiv spillestil er løsningen.

– Spiller man for Rosenborg skal man klare å spille seg ut og spille av et press på hjemmebane uansett hvilket norsk lag du spiller mot. Bodø/Glimt er ekstreme. De spiller seg ut uansett. Rosenborg er ikke noe. De klarer ikke å sette opp midtbanespillerne sine i det hele tatt og skape overtall. Man må jo klare å dra av en spiller i ny og ne. Og når man spiller gjennom et ledd kan man ikke spille ballen tilbake igjen. Poenget er jo å skape et overtall i neste situasjon. Det gjør ikke Rosenborg, sier Jakobsen.

TIDSTRØBBEL: Kjetil Rekdal begynner å få dårlig tid med å få fart på Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Om ikke annet er den fysiske formen til Rosenborg-spillerne bra.

– Det er nesten utrolig hvor godt trente de er nå. De har hatt kjempeforbedring i mange år på rad, humrer Bardal.

Det har også TV 2-ekspert Jesper Mathisen lagt merke til.

– De er klar på at de har trent godt og er godt trente, akkurat som alle andre norske lag har vært klare på i historien. Jeg har ennå ikke lest en artikkel hvor et lag i Norge sier det motsatte. Det de har vist i treningskampene har vært alt annet enn overbevisende. Jeg tror de er veldig usikre selv på hvor de står. Om de kommer skjevt ut tror jeg ikke RBK-fansen er veldig tålmodig. En ting er at Rosenborg skal levere resultater, men det skal også gjøres på en måte trønderne er glad i, sier Mathisen.

Og akkurat det tror Bardal blir Rekdals store utfordring.

– Rosenborg har hentet spillere som er egnet til å løpe. Angriperne er ganske fysiske. I stedet for å tro at de skal være spillende er det bare å sende ballen frem. Man må bare si det som det er. Da klarer de kanskje å holde ballen lenger unna eget mål. Vi så mot Tromsø at de ikke er gode til å forsvare seg på defensive dødballer. Da er bedre at ballen er på den andre halvdelen, sier Bardal.

Mini mener det blir for enkelt å gjemme seg bak at det bare dreier seg om treningskamper.

– Det er ingenting som er bedre enn å vinne. Det er langt bedre å vinne 4-1 mot Lillestrøm enn å tape 1-2 mot Tromsø når det eneste du har vunnet er mot et lag på nivå tre (Byåsen) og Kristiansund 2. Det er bekymring på Brakka og i Trondheim. De som ikke er bekymret nå, skjønner ikke fotball, sier Jakobsen.

– Garantert noe som trigger Rekdal

3. april venter gullfavoritt Bodø/Glimt på Aspmyra. Bardal tror Rosenborg har en mulighet til tross for den trøblete oppkjøringen.

– Bodø/Glimt er veldig mye bedre enn Rosenborg. Men for å se det fra den positive siden er dette en kamp som passer Rosenborg ganske godt. Ingen forventer noe, og ingen vil tenke på stilpoeng. De kan ligge i 5-4-1 og dunke ballen langt, slik RBK kanskje er best rustet til. I tillegg sliter Glimt litt mot lag som ligger veldig lavt og spiller med tre midtstoppere, sier Bardal.

Mathisen er mer optimistisk enn Ulseth, Bardal og Jacobsen, selv om også han sliter med å se en tydelig spillestil. TV 2-eksperten tror Rekdal og Rosenborg trigges av skeptikerne.

– Det er mange som har vært skeptiske som har fått vann på mølla gjennom vinteren. Det er noe som garantert trigger Rekdal og hans team, og det er noe i meg som sier at Rekdal og et par av de gamle traverne trives godt med at flere og flere er skeptiske. Hvis Rosenborg slår Bodø/Glimt i serieåpningen er det ikke en eneste person med norsk pass som kommer til å snakke om at de har vært dårlige i vinter, sier han.