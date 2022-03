Hvert år blir rundt 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. I tillegg mister flere tusen førerkortet.

Å bli tatt i fartskontroll er skrekken for mange av oss. Det er bare én måte å unngå det på: Ha fokus på fartsgrensene og sørge for å holde seg innenfor dem.

Dette er ekstra viktig denne uken. Nå varsler nemlig Utrykningspolitiet (UP) aksjonsuke, på sin egen Facebook-side:

Årsak til dødsulykker

– Denne uken gjennomfører politiet aksjonsuke og prioriterer å avholde fartskontroller over hele landet, skriver de her.

UP poengterer også at å kjøre over fartsgrensen og/eller holde for høy fart etter forholdene, er én av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken.

– Derfor ber vi dere om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri, være oppmerksomme, bruke bilbelte og ikke bruke mobil i bil, skriver UP.

Ulovlig mobilbruk er et stort problem ute i trafikken. Fra 1. mars ble dette også mye dyrere, hvis du blir tatt.

Noe av det farligste i trafikken

Det siste skal de helt sikkert også ha fokus på denne uken, i tillegg til fart. Ulovlig mobilbruk er nemlig et omfattende problem:

Knut Smedsrud er sjef for UP i Norge.

– Dette er noe av det farligste vi ser i trafikken. Det er nok å henvise til at et kjøretøy beveger seg drøyt 22 meter i sekundet dersom hastigheten er 80 km/t. Da skal det ikke store uoppmerksomheten til før ulykken kan være ute. Vi vet dessuten at et stort antall alvorlige ulykker skyldes nettopp uoppmerksomhet bak rattet, sa UP-sjef Knut Smedsrud til Broom, tidligere i år.

Skur hardere til

Fra 1. mars ble ulovlig bruk av mobiltelefon for øvrig mye dyrere. Da gikk bøtesatsen opp fra 5.000 til 7.450 kroner.

– Den kraftige økningen for mobilbruk kommer fordi man ikke er fornøyde med etterlevelsen av denne bestemmelsen siden forrige økning. Derfor er det nå et ønske om å skru til såpass hardt at det blir avskrekkende nok til at forbudet etterleves, sa Smedsrud til Broom.

Så mye koster det å kjøre for fort Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er: Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 4.050 kroner + 2 prikker Til og med 20 km/t: 5.850 kroner + 3 prikker Til og med 25 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 3.600 kroner Til og med 20 km/t: 5.000 kroner + 2 prikker Til og med 25 km/t: 6.800 kroner + 3 prikker Til og med 30 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Til og med 35 km/t: 10.850 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t: 11.300 kroner + 3 prikker

Video: Slik måler UP deg ute i trafikken