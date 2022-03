Ukrainske Natalia (60) angrepet på bussen fordi hun snakker russisk

Det var fredag kveld at Natalia Dinova satt på bussen i Stavanger og snakket med sitt norske barnebarn – på russisk. Dinova er fra Dnipro i Ukraina, et område hvor mange snakker russisk.

Plutselig står en ung mann overfor dem på bussen. Han begynner å rope:

«Din russiske kurwa!». «Kurwa» går under kategorien skjellsord, og kan oversettes til «hore» på norsk.

– Jeg var redd for at han skulle hoppe på oss og overfalle oss, forteller den russisktalende kvinnen gjennom datteren Yana.

Skremte barnebarnet

Hun sier at hun fikk inntrykk av at den unge mannen var norsk. Før noe mer alvorlig skjedde, grep to unge jenter inn og fikk den sinte, unge mannen til å roe seg ned.

ENGSTELIG: Natalia har blitt mer engstelig etter den ubehagelige opplevelsen på bussen. Foto: Privat

– Hadde det ikke vært for det, tror jeg han kunne ha slått oss, forteller Natalia, som fremdeles er preget av den skremmende opplevelsen.

Hun sier også at den lille datterdatteren ble svært skremt av opptrinnet.

Føler seg utrygg

Natalia Dinova kom til Norge fra ukrainske Dnipro like før jul for å besøke sin familie i Norge. På nyåret skulle hun reise tilbake, men fikk påvist positiv koronatest, og måtte utsette hjemreisen.

Da brøt krigen ut i hjemlandet, og hun kunne ikke reise likevel. Hun har følt seg trygg i Norge, men opplevelsen av å bli skjelt ut for å være medansvarlig for krigen mot hennes eget land har gjort henne mer utrygg.

– Jeg føler meg utrygg for å gå ut nå. Jeg føler jeg må ha med meg ukrainsk pass slik at jeg kan bevise hvor jeg er fra, sier hun.

Politiet mottar flere tips

Monica Lillebakken er fagspesialist i politiets nasjonale kompetansemiljø innen hatkriminalitet. Hun sier at politiet ikke har registrert en økning i anmeldelser om hatkriminalitet, men:

– Vi har den siste tiden sett en økning i tips om hatefulle ytringer via tipsportalen på politiet.no, sier Lillebakken.

Økningen kan knyttes til Ukraina-krigen.

– Mange av disse tipsene er knyttet til politisk motiverte ytringer på bakgrunn av situasjonen i Ukraina, sier hun.

Lillebakken legger til at alle tipsene ikke faller under kategorien straffbare ytringer. Hvis man er i tvil oppfordrer politiet uansett folk til å ta kontakt.

– Dersom du lurer på om du har vært vitne til eller blitt utsatt for noe straffbart, så har alle landets politidistrikter nettpatruljer på sosiale medier, som kan gi råd og veilede alle som er usikre på hva de skal gjøre opp mot anmeldelser eller tips, sier Lillebakken.

Ombudet venter en økning

– Det kommer ikke så mange hendelser til oss, men vi har jo registrert blant annet at russere ikke er velkomne på hoteller, sjikane og kanskje verst av alt at barn får kommentarer slengt etter seg, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

VENTER ØKNING: Bjørn Erik Thon tiltrådte som Likestillings- og diskrimineringsombud i februar. Foto: Mariam Butt/NTB

Onsdag denne uken skal Likestillings- og diskrimineringsombudet samle interne ressurser for å diskutere hvordan man skal komme disse utfordringene i møte.

– Vi venter en økning av dette. Det gjelder både hets mot russere, og utfordringer som kan oppstå når mange flyktninger kommer til landet vårt. Også i 2015 klappet vi flyktningene inn i landet, men retorikken hardnet til og kritikken kom i kjølvannet av det. Vi må for enhver pris unngå det.