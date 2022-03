Avslyer tur etter protest fra innbyggerne

Innbyggere i landsbyen Indian Creek, skal ha uttrykt motstand mot et planlagte besøk av hertugparet, på grunn av uenigheter om et landområde og en organisasjon som prins William støtter som kongelig beskytter.

Det var Daily Mail som først omtalte saken.

Indian Creek er en landsby i Belize, som ligger i Mellom-Amerika ved Det karibiske hav.

– Vi vil ikke at de skal lande på landet vårt

I landsbyen hadde hertugparet egentlig planer om å besøke en kakaogården, som endel av deres åtte dagers tur til Belize, Jamaica og Bahamas til ære for dronning Elizabeths platinajubileum.

Paret skulle egentlig lande med helikopter på en lokal fotballbane i landsbyen, men etter protester fra innbyggerne måtte de kansellere denne turen.

Demonstranter ytret motstand mot besøket på grunn av uenigheter om et omstridt landområdet mellom innbyggerne i landsbyen og organisasjonen Flora and Fauna International (FFI), som prins William støtter som kongelig beskytter.

– Vi vil ikke at de skal lande på landet vårt, det er meldingen vi ønsker å sende. De kan lande hvor som helst, men ikke på landet vårt, sa styreleder i landsbyen Sebastian Shol til Daily Mail.

Uenige om hva området skal brukes til

Landsbyens ungdomsleder, Dionisio Shol, sa at måten besøket ble håndtert på reiste spørsmålet om kolonialisme.

Ifølge The Guardian, bekreftet også en talskvinne for Kensington Palace at det første besøket til hertugparet ble kansellert.

– Vi kan bekrefte at på grunn av sensitive saker som involverer samfunnet i Indian Creek, har besøket blitt flyttet til et annet sted. Ytterligere detaljer vil bli gitt etter hvert, sa hun i uttalelsen.

Videre sa ungdomslederen i landsbyen at det var organisasjonen FFI de hadde problemer med, men mente at prins William også måtte ta ansvar som kongelig beskytter for organisasjonen.

FFI kjøpte tomten på det omstridte området i desember i fjor. Organisasjonen ønsker å beskytte det, og kjempet mot andre interesserte budgivere som skal ha ønsket å bruke området til landbruk.

FFI skal ha fortalt innbyggerne i landsbyen at området er privat eiendom og ikke til felles bruk, noe innbyggerne reagerer på.

På grunn av protestene fra innbyggerne, besøkte hertugparet en kakaogård i en annen landsby i Belize, Hopkins.