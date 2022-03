Arbeidsbrakke brent ned - beboere evakuert

Flere personer evakuert etter at en brann i en arbeidsbrakke spredte seg til en seksmannsbolig i Sandefjord. Det er ikke meldt om personskade, ifølge Sør-Øst politidistrikt.

Sør-Øst politidistrikt meldte om hendelsen like før klokken 8 mandag morgen.

– Overtenning i brakke. Brannen har spredd seg til ytterkledning på flermannsbolig, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød, forteller 08:15 at arbeidsbrakken har brent ned.

– Brannvesenet har kontroll på brannen og det er ikke lenger spredningsfare. Det blir nå sendt inn røykdykkere i flermannsboligen for å få oversikt over om det kan være noen folk der, men per nå har ingen kommet til skade, sier Gunnerød til TV 2.

Senere mandag formiddag opplyser politiet i Sør-Øst om at alle beboerne i flermannsboligen er evakuert, og at det ikke er meldt om personskade.

– De vil trolig kunne flytte inn igjen i løpet av dagen etter at brannvesenet er ferdige med lufting, sier Gunnerød.

Brannen ser ut til å ha startet fra en kokeplate i arbeidsbrakken, ifølge Sør-Øst politidistrikt.